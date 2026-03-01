En büyük gücümüz dayanıklı olmak

Manevî atmosferin derinden hissedilmeye devam ettiği bu günlerde, bu ay boyunca her hafta bir gönül insanının hayata dair dört tavsiyesini paylaşıyoruz. Bu hafta Anadolu irfanının en büyük isimlerinden biriyle devam ediyoruz: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. 13. yüzyılda Konya'da yaşayan Mevlânâ, benim için bir sufi olmasının yanında, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini çözmüş bir gönül psikoloğudur. Onu asırlardır diri tutan şey, söylediklerinin zamansız oluşudur. Aşkı anlattı ama ölçüsüz bir duyarlılığa savrulmadı. Teslimiyeti anlattı ama pasifliği öğretmedi. Değişimi anlattı ama köksüzlüğü savunmadı. Onun sözlerinde hem kader bilinci hem sorumluluk hem sabır hem hareket vardır. Bugün kişisel gelişim kitaplarında ve psikoloji araştırmalarında anlatılan birçok ilkenin özünü Mevlânâ'nın cümlelerinde görmek mümkündür. İşte Mevlânâ'nın modern insana dört güçlü öğüdü...



1- Kısmet etmişse Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür

Modern insanın en büyük kaygısı kontrol edemediği şeylerdir. İş, ilişki, para, gelecek... Her şeyi planlamak, her ihtimali hesaplamak isteriz. Oysa hayatın tamamı bizim denetimimizde değildir. Mevlânâ'nın bu sözü kaderciliği değil, teslimiyet bilincini anlatır. Teslimiyet; hiçbir şey yapmamak değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu zorlamamaktır. Çünkü zorlanan şey huzur vermez. Bugün psikolojide buna "kontrol yanılsaması" denir. İnsan her şeyi kontrol edebileceğine inandığında kaygısı artar. Oysa gerçek ruhsal güç, etki alanın ile kontrol edemeyeceğin alanı ayırt edebilmektir. Kısmet bilinci şunu öğretir: Sen gayretinden sorumlusun, sonucundan değil. Bu bakış açısı insanı rahatlatır. Korku azalır. Takıntı azalır. Kıyas azalır. Çünkü kişi bilir ki kendine düşeni yaptıktan sonra hayatın akışına güvenmek gerekir. Güvenmeyen zihin yorulur; güvenen kalp ise hafifler.



2- İnsanın güzelliği kalbinin iyiliğinden gelir

Günümüzde imajı takıntı derecesinde önemsiyoruz. İnsan nasıl göründüğüne, nasıl algılandığına, sosyal medyada nasıl yansıdığına fazlasıyla önem verir. Ama Mevlânâ köke bakar. Bir bitki dışarıdan sulanabilir ama tohumu çürükse uzun süre ayakta kalamaz. İnsan da böyledir. Dışarıdan başarı, ün, para ile parlayabilir; fakat kalbi kırık, niyeti kirli, iç dünyası dağınıksa huzuru kalıcı olmaz. Bugün psikolojide "içsel tutarlılık" kavramı vardır. İnsan iç dünyasıyla dış davranışları uyumlu olduğunda ruhsal bütünlük hisseder. Aksi durumda kimlik çatışması yaşar. Kalp iyiliği; saf olmak değildir. Saflıkla saflık karıştırılmamalıdır. Kalp iyiliği; niyetin temiz olması, kıskançlığın yerine şükrün, öfkenin yerine anlayışın konulmasıdır. İnsan dışını güzelleştirmek için çok zaman harcar. Oysa Mevlânâ'nın mesajı nettir: Tohumu düzeltmeden çiçeği düzeltemezsin. Kalbini düzeltirsen sözün yumuşar. Kalbini düzeltirsen bakışın değişir. Kalbini düzeltirsen hayatın değişir.



3- Sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir

Modern insanın en zayıf kası sabırdır. Her şey hızlı olsun isteriz. Hemen iyileşelim, hemen kazanalım, hemen sonuç alalım... Ama ruh hızı sevmez. Mevlânâ'nın sabır anlayışı pasif bekleyiş değildir. Sabır; duygusal dayanıklılıktır. İçsel kas gücüdür. Bir şey istediğin hızda olmadığında dağılmama becerisidir. Psikolojide buna "duygusal regülasyon" ve "dirençlilik" denir. Zorlanmalar karşısında parçalanmamak, iç dengeyi koruyabilmek ruh sağlığının en önemli göstergelerindendir. Sabır, insanın içindeki aceleci çocuğu terbiye eder. Zamanla kişi şunu fark eder: Beklerken olgunlaşır. Sıkıntı içindeyken genişler. Zorlandıkça kapasitesi artar. Sabır arttıkça özgüven artar. Çünkü insan şunu deneyimler: Ben yıkılmadım. En büyük güç, hızlı olmak değil; dayanıklı olmaktır.



4- Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım

Bu söz Mevlânâ'nın değişim manifestosudur. İnsan geçmişte yaşar. Ya kırgınlıkları taşır ya pişmanlıkları. Ya da eski kimliğine tutunur. Oysa psikoloji bize şunu söyler: Sürekli geçmişi zihinde tekrar etmek, sinir sistemini travma modunda tutar. Beyin tehdit algısını canlı tutar. Bu da kaygı ve depresyonu besler. Mevlânâ ise radikal bir davette bulunur: Dün bitti. Bu, geçmişi inkâr etmek değildir. Geçmişten ders alıp yükünü bırakmaktır. Kimlik sabit değildir. İnsan her gün kendini yeniden inşa edebilir. "Yeni şeyler söylemek" sadece sözle ilgili değildir. Yeni bir bakış açısı, yeni bir davranış, yeni bir niyet demektir. Kişisel gelişimin özü budur: Dün kim olduğun önemli değil; bugün ne seçtiğin önemlidir.



Geçmişe saplanma kendini yenile

Mevlânâ'nın dört öğüdü bir araya geldiğinde güçlü bir yaşam modeli çıkar: Kontrol takıntısını bırak, teslimiyeti öğren. Dış görünüşe değil kalbin köküne yatırım yap. Acele etme, dayanıklılığını artır. Geçmişe saplanma, kendini yenile. Modern psikoloji ile tasavvufun buluştuğu yer tam da burasıdır. İkisi de insanın iç dünyasını güçlendirmeyi amaçlar. İkisi de huzurun dış şartlardan çok iç dengeden geldiğini söyler. Ramazan ayı belki de tam olarak bunun için vardır: Durmak, düşünmek ve kendini yeniden inşa etmek için. Çünkü insan değişebilir. Kalp yumuşayabilir. Zihin sadeleşebilir. Ve her sabah, gerçekten yeni bir söz söylemek mümkündür.