Güzelliğin değil sadakatin hikayesi

Demi Moore ile Bruce Willis; Hollywood’un bir zamanlar en gözde çiftlerinden biriydi. 31 yaşında üç kız annesi olan Moore daha sakin bir hayat arayışıyla Los Angeles’tan uzaklaşsa da evlilik yürümeyince yollar ayrıldı. Sonraki evliliğinde yaptığı yanlış tercihin bedelini ağır ödeyen 63 yaşındaki Moore, geçen hafta bir etkinlikte titremesiyle gündeme geldi. Moore her şeye rağmen dört yıldır demansla mücadele eden eski eşinin yanında durmaktan vazgeçmiyor
1987 yılının bir akşamı... Los Angeles'ta bir film galasının kalabalığı, ışıklar ve kameralar arasında Hollywood'un genç yıldızları kırmızı halıda ilerliyordu. O gece gösterimi yapılan film, Stakeout idi. Davetliler arasında dönemin yükselen isimlerinden biri olan Demi Moore da vardı. Yanında ise o sıralar birlikte olduğu bir oyuncu Emilio Estevez bulunuyordu. Gecenin kalabalığı içinde Moore'un yolu bir başka oyuncuyla kesişti: Henüz büyük bir aksiyon yıldızına dönüşmemiş ama enerjisiyle dikkat çeken Bruce Willis...
Willis ve Moore'la sohbet etmeye başladılar. Bu sohbet ileride meyvelerini verecekti. Moore'un düğün planları bile yaptığı ilişkisinde nişan yüzükleri çıkarılınca 'her temas iz bırakır' hesabı eğlenceli Bruce devreye girdi. İkili aynı yıl yani 1987'de Las Vegas'ta dünya evine girdi. Evlilikleri kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken birlikteliklerinden biri haline geldi. Her ikisi de kariyerlerinin en parlak dönemine yol aldı.
Bruce Willis özellikle aksiyon sinemasının en büyük yıldızlarından biri oldu. Onu dünya çapında üne kavuşturan film kuşkusuz Die Hard serisiydi. Willis ayrıca The Sixth Sense ve Pulp Fiction gibi sinema tarihinin önemli yapımlarında da rol aldı. Demi Moore ise 1990'ların en çok konuşulan kadın oyuncularından biriydi. Özellikle Ghost filmiyle dünya çapında büyük bir çıkış yaptı. Ardından A Few Good Men ve G.I. Jane gibi yapımlarla güçlü roller üstlendi.
EVLİLİKLERİ 13 YIL SÜRDÜ
Çiftin evliliğinden üç kız çocuk dünyaya geldi. En büyük Rumer Willis 1988'de, ikinci kızları Scout Willis 1991'de tekne kazıntısı Tallulah Willis ise 1994'de dünyaya geldiler. Moore henüz 31 yaşında üç kız annesi olarak kariyerine devam etti. Çift 13 yıl süren evliliklerinin ardından 1998 yılında ayrıldıklarını açıkladı. Boşanma 2000'de resmen tamamlandı. Ayrılığın ardından Hollywood'un yoğun çalışma temposu, uzun süreli film çekimleri ve iki oyuncunun da kariyerlerinin farklı yönlere evrilmesi olduğu konuşuldu. Ancak ikili, dostane ilişkilerini korumayı başaran Hollywood çiftlerinden biri olarak kaldı.
Hollywood'da boşanan çiftlerin çoğu bir süre sonra tamamen farklı hayatlara savrulur. Ancak bu hikayede işler biraz farklı gelişti. Aynı aileyi paylaşan iki insan olarak birbirlerinin hayatında kalmaya devam ettiler. Yıllar sonra ise hayat bambaşka bir sayfa açtı. Bruce Willis'in önce afazi, ardından da demans teşhisi aldığı açıklandı. Konuşma, hafıza ve davranışları etkileyen bu hastalık, bir zamanlar aksiyon filmlerinin en güçlü kahramanlarından birini yavaş yavaş sessizliğe doğru götürüyordu. Bu noktada hikâyeye yeniden Demi Moore girdi. Boşanmış olmalarına rağmen Willis'in hayatından hiçbir zaman çıkmadı. Willis'in yeni eşi Emma Heming Willis ve ailesiyle birlikte sürecin içinde yer aldı. Çocuklarıyla sık sık bir araya geldiler. Bir zamanların Hollywood yıldızı adamın hayatı artık çok daha sessiz ve kırılgan bir ritimde ilerliyordu.
YORGUN AMA VEFALI BİR KADIN
Geçtiğimiz hafta Moore'un katıldığı bir etkinlikte çekilen görüntüler ise birçok kişinin dikkatini çekti. Bir zamanlar Hollywood'un en parlak güzelliklerinden biri olarak görülen oyuncu, sade bir gece elbisesiyle kameraların karşısına çıktı. Ancak görüntülerde Moore'un oldukça yorgun göründüğü fark ediliyordu. Vücudunun eskisine göre daha zayıf ve yıpranmış görünmesi, yüz hatlarındaki sertleşme ve zaman zaman ellerindeki titreme dikkat çekti.
Bir zamanlar kırmızı halıların kusursuz görüntüsü olarak anılan bir oyuncunun, yıllar sonra bu kadar kırılgan görünmesi birçok kişi için şaşırtıcıydı. Oysa bu görüntünün ardında yalnızca zamanın değil, hayatın yükü de vardı şüphesiz... Çünkü yıllarca güzelliğiyle konuşulan, bedenine büyük bir disiplinle bakan, sağlıklı yaşam ve form konusunda Hollywood'un en dikkat çeken kadınlarından biri olan Demi Moore...
Bugün artık bambaşka bir rolün içinde... Bir zamanlar kırmızı halılarda flaşlar arasında yürüyen iki insanın hikayesi, yıllar sonra daha sade ve daha insani bir noktaya geldi. Şöhret, filmler, ödüller ve Hollywood ihtişamı geride kalırken geriye kalan şey çok daha temel bir duygu oldu: Bağlılık... Hayat bazen insanlara garip roller verir. Gençliğinde güzelliğiyle konuşulan bir kadının, yıllar sonra hayatını hasta bir adama destek olmaya adaması... Belki de Hollywood hikayelerinin en gerçek olanlarından biridir. Çünkü bir zaman sonra yıldızlar da bizim gibi insanlara dönüşür. O noktada geriye kalan şey ne şöhret olur ne de filmler. Sadece insanlar kalır.
Ve birbirlerine gösterdikleri sadakat.
ASHTON KUTCHER YANLIŞ TERCİH
Demi Moore ile Bruce Willis'in boşanmasının ardından Hollywood'da en çok konuşulan ilişkilerden biri Moore'un kedisinden 15 yaş küçük genç oyuncu Ashton Kutcher ile yaşadığı birliktelik oldu. Hatıralarını kaleme aldığı kitabı Inside Out'ta Kutcher'ı kaybetmemek için kendini değiştirmeye çalıştığını, bunun kendine olan saygısını zedelediğini sonradan fark ettiğini anlattı. Bu evlilik döneminde bıraktığı alkole yeniden başladığını, bir düşük yaptığını anlattı.