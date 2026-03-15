Gerçek arkadaşları filmler sayesinde buldum

Sene 2011... Norveç'in başkenti Oslo'da bir seçme odası... Pencereden sızan solgun bir kuzey ışığı var. Odanın ortasında genç bir oyuncu duruyor. Henüz kimsenin tanımadığı bir yüz. Tiyatro sahnesinden gelmiş gibi sade, gösterişsiz. Masanın arkasında oturan yönetmen onu dikkatle izliyor. Yönetmen Norveç sinemasının önemli isimlerinden biri...

Genç oyuncu kısa bir sahne oynuyor. Rol büyük değil. Filmde de küçük bir karakteri canlandıracak. Ama bazen bir yönetmenin aklında bir oyuncunun yüzü kalır. Sahnede yaptığı küçük bir hareket, bir bakış, bir duraksama... Yüzü kalıyor yönetmenin zihninde genç oyuncunun.

Yönetmen Joachim Trier, film ise Oslo, 31 August... Genç oyuncu filmde küçük bir rolle yer alıyor. Çekimler bitiyor, film gösterime giriyor, hayat herkes için kendi yoluna devam ediyor. Ama yönetmen o oyuncuyu unutmuyor. Aradan on yıl geçiyor. Joachim Trier yeni bir senaryo üzerinde çalışmaya başlıyor. Hikayenin merkezinde bir kadın karakter var. Hayatın ortasında yönünü arayan, karar vermekte zorlanan, modern şehir hayatının karmaşası içinde savrulan biri. Senaryo ilerledikçe yönetmenin zihninde o eski seçme odasından kalan bir yüz beliriyor:

Renate Reinsve... Telefon açılıyor. Reinsve bu kez küçük bir rol için değil, başrol için çağrılıyor. Dünyanın En Kötü İnsanı, 2021'de Cannes Film Festivali'nde gösteriliyor. Ve o akşam Cannes'da sahnede En İyi Kadın Oyuncu ödülü açıklanırken duyulan isim Renate Reinsve oluyor. Bazen bir oyuncunun kaderi böyle yazılır. Sürpiz bir rol, unutulmayan bir yüz ve yıllar sonra gelen doğru film, doğru eşleşme oluyor.

HIRDAVATÇIDA BAŞLAYAN KARİYER

24 Kasım 1987'de Norveç'in Solbergelva kasabasında doğan Reinsve'nin hikayesi aslında sinema yıldızı olma hayaliyle başlamadı. Norveç'in ücra bir bölgesinde, Solbergelva Oslo'ya yaklaşık kırk kilometre uzaklıkta küçük bir yer. Hatta bir köyde bile değil, ormanda sadece birkaç evin olduğu bir yolda büyüdü ve kendini her zaman 'yabancı' hissetti. Reinsve çocukluğunu burada geçirdi. Büyük şehirlerin parıltısından uzak, sakin bir kasaba hayatı.

Ailesinin işlettiği bir hırdavat dükkanı vardı. Reinsve gençliğinde bu dükkanda çalıştı. Raflarda vidalar, boya kutuları ve aletler arasında geçen günler... O yıllarda sinema dünyasına uzanan bir yol pek görünmüyordu. Gençlik yılları biraz yön arayışıyla geçti.

OKULLA ARASI İYİ DEĞİLDİ

Okulla arası iyi değildi. Bir dönem uzaklaştırıldıktan sonra Norveç'ten ayrılıp İskoçya'nın Edinburgh kentine gitti. Bir hostelde kaldı. Parası bitince hostelin barında çalışmaya başladı. Bu dönem onun hayatında belirsizliklerle dolu bir ara durak gibiydi. Henüz ne yapmak istediğini bilmiyordu. Oyunculuk fikri de planlı bir kariyer hedefi değildi. Gençlik yıllarında izcilik faaliyetlerinden uzaklaştırıldığında biri ona tiyatroya gitmesini önerdi. Reinsve daha sonra verdiği röportajlarda bu önerinin hayatının yönünü değiştirdiğini anlatacaktı. Bu önerinin ardından oyunculuk eğitimine yöneldi ve Norveç'in en önemli sanat okullarından biri olan Oslo National Academy of the Arts'a kabul edildi.

Burada oyunculuk eğitimi aldı ve 2012'de mezun oldu. Mezuniyet sonrası kariyerine tiyatroda başladı. Norveç'teki Trondelag Theatre'da sahneye çıktı. Uzun süre tiyatro sahnesinde çalışan ama uluslararası sinema dünyasının henüz tanımadığı bir oyuncu olarak kariyerini sürdürdü. Sinema kariyeri yavaş ilerledi.

Küçük roller, kısa görünümler ve festival filmleri. Ama 2021'de gelen bir rol her şeyi değiştirdi. Joachim Trier'in yönettiği The Worst Person in the World filminde Julie karakterini canlandırdı. Film modern bir şehir kadınının hayatındaki yön arayışını anlatıyordu. Reinsve'nin performansı eleştirmenler tarafından büyük övgü aldı.

Trier'in yeni filmi Sentimental Value'da başrolde yer aldı. Film 2025 Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı, uluslararası ödül sezonunda dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Renate Reinsve, bu performansıyla 2026 Oscarlarında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Norveç'in küçük bir kasabasından başlayıp dünya sinemasının merkezine uzanan bir yolculuk... Tiyatroda küçük roller, unutulmayan bir seçme ve doğru zamanda gelen bir film. Bazı kariyerler gürültülü başlar. Bazıları ise sessiz ilerler. Reinsve'ninki ikinci türden bir hikaye. Gürültüsüz başlayan ama doğru filmle bir anda dünyanın dikkatini üzerine çeken bir yıldız. And the Oscar goes to...

GİZLİCE PINK FLOYD DİNLİYORDU

Ergenlik öncesi yaşıtlarının aksine "Başka bir şey aradığımı biliyordum. Filmler sayesinde gerçek arkadaşlarımı buldum" diye anlatıyor o günleri... Bunun ipuçlarını, 'tuhaf kızların kabul görmesini mümkün kılan' Diane Keaton ve bilinçaltını kucaklayan David Lynch gibi Hollywood ikonlarında buldu: "Gizlice Pink Floyd dinliyordum" diye anlattı o günleri...



DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

2021'de Dünyanın En Kötü İnsanı filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandı. Bir anda Avrupa sinemasının en dikkat çeken oyuncularından biri hâline geldi. Cannes'daki başarının ardından Reinsve'nin kariyeri yeni bir döneme girdi. Avrupa sinemasının önemli yönetmenleri onunla çalışmak istedi. Kabul etmedi, yolu Joachim Trier ile kesişmek üzereydi.