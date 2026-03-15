Savaş Üstüne Savaş Oscar’a damga vuracak mı?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan beri verilen Akademi Ödülleri bu yıl 98. kez sahiplerini buluyor. Oscar heykelleri, bu gece yarısı ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın sunacağı, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Biz de SABAH PAZAR klasiği haline gelen Oscar totoyu bu yıl da değerli jürimizin katkılarıyla hazırladık. Ryan Coogler imzalı Günahkârlar'ın (Sinners) 16 adaylık elde ederek Oscar tarihine geçtiği törende, Savaş Üstüne Savaş filminin ve yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın Oscar'a uzanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, The Master ve Phantom Thread gibi filmlerle toplam 11 adaylık elde etmiş olmasına rağmen bugüne kadar hiç Oscar kazanamadı. Yönetmenler Birliği Ödülü'nü kazanmış olması da onu yarışın en güçlü favorisi hâline getiriyor. Hamnet'in yönetmeni Chloe Zhao ise ödüle üst üste ikinci kez aday olan ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

ÖDÜLÜ KESİN GİBİ

Hamnet filmindeki performansıyla sezon boyunca ödülleri toplayan Jessie Buckley En İyi Kadın Oyuncu dalında en güçlü aday. Jürimizin de çoğunun oyunu alan Buckley'in rakibi neredeyse yok. Kate Hudson (Kalpten Söylenen Bir Şarkı) ve Renate Reinsve'nin (Manevi Değer) isimleri öne çıksa da Buckley'in ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHALAMET Mİ JORDAN MI?

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ibre iki isim arasında gidip geliyor: Michael B. Jordan ve Timothée Chalamet. 30 yaşındaki Timothée Chalamet ise ilk Oscar'ına oldukça yakın görünüyor. Hırslı masa tenisi oyuncusu Marty Mauser rolündeki performansıyla eleştirmen ödüllerinden ve Altın Küre'den ödülle dönmesi ibreyi ona çeviriyor. Ancak Oyuncular Birliği Ödülü'nü kazanan Michael B. Jordan'ın aradan sıyrılıp Oscar'ı alması da kimseyi şaşırtmaz. Nitekim jürimizin favorisi de Jordan. Gizli Ajan filmiyle Wagner Moura da gizli favori.

KİM KAZANIRSA SÜRPRİZ OLMAZ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde ise belirsizlik hâkim. Bu dalda Savaş Üstüne Savaş filmindeki performansıyla Teyana Taylor ile Silahlar filmindeki rolüyle Amy Madigan arasında bir çekişme bekleniyor. Altın Küre'de elde ettiği başarının ardından Teyana Taylor, Oscar için de oldukça güçlü bir aday olarak görülse de jürimizin favorisi Madigan.

YAŞLI KURTLAR KAPIŞIYOR

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünde ise favori Sean Penn. 65 yaşındaki oyuncu, 2004'te Gizemli Nehir ve 2009'da Süt filmleriyle iki kez Oscar kazanmıştı. Savaş Üstüne Savaş filmindeki performansı Penn'e üçüncü heykelciği getirecek gibi ama gönüller 75 yaşındaki Stellan Skarsgård'tan yana. 9 adaylıkla dikkat çeken Manevi Değer filmindeki performansı İsveçli oyuncuya ilk Oscar'ını getirirse kimse şaşırmaz.

Son dönemde sinema sektörünün özellikle senaristlerin, yapay zekâdan şikâyetçi olduğu biliniyor. Yapay zekânın bu kadar tartışıldığı bir dönemde, onun da tahminlerini almadan olmazdı. Bu nedenle Oscar Toto'ya Gemini ve ChatGPT'nin tahminlerini de ekledim. Heykelciğin kime gideceğinin yanı sıra bakalım kim Trump'ın savaş politikalarına karşı bir çift söz edecek göreceğiz.