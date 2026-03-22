Beckham’ların sessiz gelini

Son dönemin kesinlikle en çok konuşulan, merak edilen isimlerinden biri Nicola Peltz Beckham... Evet, evet Victoria- Beckham çiftinin gelini... 1995 doğumlu Nicola Peltz, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir kişisel servete sahip. Sanatın birçok alanında çalışan, kendisini ispat etmeye çalışan 30'larının başında genç bir kadın. Transformers: Age of Extinction isimli filmle oyunculuk alanında herkesin dikkatini çeken, son olarak The Beauty isimli iddialı dizide rol alan, sayısız moda dergisinin kapağında yer almış bir isim. Yani 2003 yılından beri oyunculuk dünyasında kendisini yer aldığı projelerle göstermeye çalışan bir isim. Mankenleri kıskandıracak kadar iddialı bir fiziğe sahip olan Peltz 2015 yılında Balenciaga defilesinde podyuma bile çıkarak üzerine tüm dikkatleri çekmişti. Annesi eski bir manken olan Peltz, doğal olarak moda ve podyumlara da hep yakın olmuş. Hollywood'un birçok başrol oyuncusuyla yarışabilecek kadar güzel olan Nicola Peltz, son dönemde yapımcılık ve yönetmenlikle daha ilgili ve o konularda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Babasının ilk evliliğinden iki abisi olan, anne ve baba bir altı kardeşi olan Peltz, verdiği her röportajda da mutlu ve huzurlu bir aile ortamında büyümüş olmanın tüm güzelliğini yaşadığını ifade ediyor.

DAMATTAN ÇOK KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ

Bir yanda düzenli olarak magazin basınında yer alan bir futbolcu ile eski bir pop star bir yanda gözlerden uzak kalmaya çalışan bir başka aile. Bir yandan popülarite üzerinden hayatlarını yürüten bir başka aile. Şu ana kadar yazmamış olsam da Nicola Peltz'in ailesinin oldukça varlıklı olduğunu ve ticaret dünyasının birçok alanında aktif olarak yer aldıklarını bilmeyen yoktur herhalde. Yine de hatırlatmak gerekirse Nelson Peltz'in kişisel servetinin yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğunu hemen yazayım. Yani tanınan, belirli bir gelir seviyesinin oldukça üstünde bulunan ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bu iki genç aslına bakarsanız bambaşka iki dünyayı sembolize ediyor gibi. Evlilikleri de ailelerinin içinde bulunduğu gergin atmosfer de aslında iki bambaşka dünyanın çarpışmasından ibaret aslına bakarsanız. Peltz'in ailesi kendi düzenlerine uymayan, aşırı dikkat çekmeye çalışan, gelirleri kadar oldukça büyük borçları da bulunan Beckham ailesinden bu nedenle uzak kalmaya çalışıyor. Hatta belki de bu nedenle ailesiyle bağını koparıp, kendi soyadlarını kabul eden Brooklyn Beckham'ı bir damattan çok kendi çocukları gibi kabul ediyorlar.

ÇALIŞMAYA ODAKLANDI

Sürekli çalışan, Hollywood kadar festival filmleri dünyasında da yer almaya çalışan ve kendisini ispat etmeye çalışan Peltz, henüz kariyerine tam anlamıyla karar vermemiş olan ve kişisel serveti 10 milyon dolar olduğu tahmin edilen Brooklyn Beckham ile huzurlu bir yuva kurmak için tüm dünyanın gözleri önünde iddialı bir kavganın içinde. Aile değerlerine önem veren, samimi aile atmosferini sosyal medyasında düzenli olarak paylaşan, ailesinin gözlerden uzak sakin hayatının özellikle yetiştiği dönemde kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Peltz, sürekli magazinin gözü önünde olmayı tercih eden Beckham ailesiyle kendisi pek taraf olmak istemese de tartışmalı bir sürecin içinde. Beckham'lar istenmeyen gelin ilan ettikleri Peltz'i düzenli olarak medya önünde yerden yere vursa da genç oyuncu konu hakkında geçtiğimiz güne kadar neredeyse hiçbir yorumda bile bulunmadı. Aile draması hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Aslına bakarsanız haftalardır Prima isimli yeni filmim üzerinde çalışıyorum. Hafta sonları bile ekiple beraberdik. Filmin kurgusu üzerinde çalışmak harikaydı. Çalışmak dışında bir başka şeyle ilgilenmedim" yanıtını verdi. Yani konu hakkında yine hiç konuşmadı. Uzun süre kızı gibi konu hakkında hiçbir yorumda bulunmayan Peltz'in babası Nelson Peltz ise Wall Street Journal gazetesinin muhabirinin kendisine kızının evliliği ve kayın validesi ile yaşadığı gerilim hakkında sorduğu soruya, "Ailemin bu kadar gözler önünde olduğunu hiç fark etmemiştim. Bir sorun varsa medya ile bunu konuşmak durumu ancak daha kötü hale getirir. Kızım iyi. Damadım iyi. İkisinin mutlu, huzurlu ve uzun bir evliliği olmasını diliyorum" yanıtını vermişti.