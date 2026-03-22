Elazığ’daki Beyaz Ev’in cesur terapisti

Aile içi şiddet denilince akla ilk gelen mağdurlar oluyor. Oysa yedi yıl önce başlatılan bir proje, şiddetin kökünü kazımak için faili merkeze alan devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Beyaz Ev Aile Danışma Merkezi'nin gönüllü kurucusu Öğretim Görevlisi Dr. Ayfer Hatipoğlu, eşi Vali Numan Hatipoğlu ile birlikte İstanbul Gazi Osman Paşa'dan başlattıkları bu yolculukta Tokat ve Elazığ olmak üzere geliştirdikleri Beyaz Ev projesinde, sadece Elazığ'daki bir yıllık çalışmalarında 200'e yakın kişiye iki bin terapi verdiklerini ve yüzde 64 başarı oranı yakaladıklarını açıkladı. 2019 yılında Kırıkkale'de yaşanan bir aile içi cinayetin ardından harekete geçtiklerini belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Gaziosmanpaşa'da görevli arkadaşlar ve psikoterapist eşimle başladığımız yolculuk, bugün komplike bir sistem haline geldi. Failleri hedefe koymadan aile içi şiddet sorununun çözülmesi mümkün görünmüyor" dedi.

İLK ÜÇ SEANS SONRASI DİRENÇ KIRILIYOR

Projenin en dikkat çekici yönü, faillerin terapiye getirilme sürecini anlatan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, başlangıçta karşılaştıkları en büyük sorunun faillerin terapiye gelmemesi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda, Adalet Bakanlığı için bir ilk olacak şekilde, faillerin denetimli serbestlik kapsamında doğrudan merkezimize yönlendirilmesini sağladık" diye konuştu. Fırat Üniversitesi'nde Öğretim görevlisi olan Dr. Ayfer Hatipoğlu, Beyaz Evde uyguladıkları terapi sürecini şöyle anlattı: "İlk etapta gönüllülük esasıyla gelmiyorlar. Ama ilk üç seanstan sonra paylaşımlar arttıkça direnç kırılıyor ve gönüllülük esasına doğru kayıyor. 'Keşke daha önce böyle bir destek alsaydık', 'Keşke bu merkezler önceden olsaydı' gibi geri bildirimler alıyoruz. Bu söylemler bizim en büyük motivasyon kaynağımız."

CAN GÜVENLİĞİ SORGUSU

Projenin cesaret gerektiren yönü ise Dr. Hatipoğlu'nun can güvenliğini hiçe sayarak yürüttüğü çalışmalar. Vali eşi olmanın konfor alanından çıkarak doğrudan suçlularla yüz yüze terapi yapan Dr. Ayfer Hatipoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında Elazığ Yenimahalle'de yaşanan çarpıcı bir olayı paylaştı:

"Cinsel saldırı dahil 9 farklı suç dosyası bulunan bir fail, savcılık kararı ve denetimli serbestlik kapsamında merkezimize yönlendirildi. Pazartesi günü kendisiyle terapi yaptık. Çarşamba günü polisle silahlı çatışmaya girerek hayatını kaybettiği haberini aldık." Bu tür risklere rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Dr. Hatipoğlu, "Biz bu alanda bataklığı kurutmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Şiddete maruz kalanlar, şiddet uygulayanlar ve ikinci travmaya maruz kalan çocuklar için bütünleşik bir proje yürütüyoruz Faillerle yapılan terapiler bir yandan da can güvenliğimizi sorgulamamıza neden oluyor" dedi.

DÖRT AYRI ODADA BÜTÜNCÜL TERAPİ

Merkezde dört ayrı odada farklı terapilerin uygulandığını belirten Dr Ayfer Hatipoğlu: "Sarı Oda; grup ve bireysel terapiler için oluşturuldu. (10 modül, haftada bir 1.5 saat, toplam 2.5 ay) Turuncu oda; şiddete maruz kalan çocuklara yönelik oyun terapisi... Yeşil alan ise hukuki yardım ve Diyanet işbirliğiyle dini irşat hizmetleri için kullanılıyor. Mavi Oda'da AR-GE ve tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Merkezimizde ayrıca çift terapisi ve bireysel terapiler de uygulanıyor. Şiddet mağdurları emniyete kayıtlarının düşmesi ve savcı kararıyla merkeze yönlendirilirken, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları da sürece destek veriyor" şeklinde konuştu.

81 İLE YAYILMASINI HEDEFLİYORUZ

Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi, Fırat ve İstanbul Üniversitesi, Emniyet, Jandarma, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yürütülen projenin Türkiye'ye model olması hedefleniyor. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, iyileştirmeyi ve ailenin iyi olma halini en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik kapsamında faillerin yönlendirildiği bir merkez olması hasebiyle de bir ilki gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Dr. Ayfer Hatipoğlu ise en büyük hayalinin Beyaz Ev merkezlerinin 81 ilde faaliyete geçmesi olduğunu söyleyerek, "Her seansta bir ailenin daha iyileşmesine tanıklık etmek, 'komşuma da tavsiye edeyim' diyen danışanlar görmek bize güç veriyor. Şiddetin önlenmesi için faili iyileştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.