Garsonluk yaptığım dönemden çok şey öğrendim

Eva Jacqueline Longoria Baston... Kısa süre önce 51 yaşına adım atan bizim onu tanıdığımız ismiyle Eva Longoria, tutarlı kariyeri ve başarılarıyla son dönemde popülaritesini yeniden kazanmış durumda. Biz onu oyuncu olarak tanımış olsak da o oyuncu olmasının yanı sıra yapımcı, yönetmen ve bir iş kadını. Meksika kökenli bir ailenin kızı olarak ABD'de dünyaya gelen, lise yıllarında garsonluk yaparak kendi harçlığını kazanan ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri almaya ve ardından da güzellik yarışmalarına katılan Longoria Hollywood dünyasının genelinden farklı bir geçmişe sahip.

OYUNCU, YAPIMCI, YÖNETMEN

2000'li yılların başı onun hayatının dönüm noktası. Önce kült dizi Beverly Hills, 90210 kadrosuna katılan ardından dünya çapında tanınmasını sağlayan Desperate Housewives'ta rol almaya başlayan Longoria için dizide canlandırdığı rol kaderinin değişmesini sağlıyor. Dergilerin kapaklarını süslemeye başlayan, sayısız ödül alan Longoria yavaş yavaş yapımcılığa da o dönemde adım atmaya başlıyor. Reklam filmlerinde oynayan, birçok dergi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' ve 'Dünyanın en güzel kadını' olarak seçilen Longoria, sayısız marka ile de işbirlikleri yapmaya başlıyor. 2019 yılında ilk yönetmenlik denemesine adım atan kısa süre önce ikinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Longoria aşk hayatında mutluluğu da 2016 yılında üçüncü evliliğini yaptığı Jose Baston ile buldu. 2018 yılında yani 43 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Longoria son dönem yeniden yükselen bir popülariteye sahip. Özel bir platformda yayınlanan başrollerinde Kim Kardashian ve Nikki Glaser'ın yer aldığı ikinci yönetmenlik denemesi The Fifth Wheel ile çok konuşulan Longoria, CNN Travel kanalı için de seyahat programı hazırlıyor. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir servete sahip olan Longoria, katıldığı yardım çalışmaları ve siyaset alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

KÖKENİMİN ARKASINDA DURUYORUM

Latin kökenleri nedeniyle zorluk yaşasa da her zaman kökenlerinin ardında duran ve kendisi gibi Latin kökenlilerin hakkını savunmak için çeşitli çalışmalarda yer alan Longoria, "Doğduğum, içinde yer aldığım kültürü tüm kalbimle benimsiyorum. Eşim de Meksikalı. Çocuğumu da bu kültüre uygun olarak yetiştiriyorum. Aile evimiz Miami'de yani ABD'nin en çok Latin kökenliyi içinde barındıran eyaletinde. Televizyonda da Latin kökenlileri yansıtmayı, bu kültürle bağlantılı projelerde yer almayı seviyorum. Bizim kültürümüz için futbol önemli. Belki de birçok futbol takımında yatırımcı olarak yer almamın nedeni de tam olarak budur" diye konuşuyor. Hayatta özellikle garsonluk yaptığı dönemde çok şey öğrendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Dakik olmayı öğrendim. İşimi yeterince doğru yapmayı öğrendim. Bu etik ilerleyen dönemde de başarılı olmamı sağladı. Bir gencin küçük yaşta iş deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi parasını kazanan, kendi parasını biriktirmeyi ve yatırım yapmayı öğrenen bir genç ilerleyen dönemde de hep başarılı olacaktır" diye konuştu.

40'LARINDA 'ANNE OLMAK' ÇOK DAHA İYİ

Eva Longoria, 43 yaşında anne olmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "40'lardan önce kişiliğiniz henüz oturmamış oluyor. Ne kendinizi ne eşinizi anlıyorsunuz, tanıyorsunuz. Hırslar içinde boğulduğunuz yaşlar 30'lar. Kariyerinizi, kendinizi, ilişkilerinizi var etmeye çalışıyorsunuz. Tam da bu nedenle tutarlı bir şeyler kurmak zor. 40'lar daha sabırlı daha bilge olduğunuz yaşlar. Onun öncesi 'ben' diyorsunuz. O kadar 'ben' dediğiniz bir dönemde çocuk sahibi olmak zorlayıcı bir süreç. Ben 40'larında anne olmanın güzelliğiyle kutsanmış kadınlarlayım. Yapmam gerekenleri yapıp çocuğumu gerçekten ön plana koyabiliyorum" diye konuşuyor.