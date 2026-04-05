ABD’de devletin içinden itiraflar geliyor: İsrail bizi kullanıyor

ABD'de son günlerde savaş karşıtı dalga yalnızca sol-liberal çevrelerle sınırlı değil; Cumhuriyetçi tabanda, eski güvenlik bürokrasinde, dini çevrelerde ve sokak protestolarında da İsrail'in rolünü ve Washington'un savaşa giriş gerekçesini sorgulayan çıkışlar artıyor. Reuters/ Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 66'sı, ilan edilen hedeflere ulaşılamasa bile ABD'nin İran savaşındaki rolünü hızla bitirmesini istiyor. Yüzde 60'ı da ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını onaylamıyor. Bu veri, kamuoyundaki itirazın marjinal değil, geniş tabanlı hale geldiğini gösteriyor. İşte ABD kamuoyunda son günlerde ortaya çıkan bazı üst düzey itiraflar...

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul

İRAN, BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİLDİR

Joe Kent'in istifasını desteklerken "İsrail'in çıkarları Amerika'nın çıkarları değildir ve İsrail'in İran'la savaşı bizim savaşımız olmamalıdır" dedi. Bu cümle, son günlerde ABD kamuoyunda en doğrudan "İsrail karşıtı değil ama İsrail'in savaş gündemine karşı" çizgiyi özetleyen çıkışlardan biri oldu.

SOKAKTA MUHALİF SESLER DİNMİYOR

ABD'de geçen haftasonu No Kings adı altında Trump karşıtı gösteriler başladı. Bu tablo "ABD ve İsrail, İran'da halk ayaklanması ile rejimi devirmeyi planlıyordu ancak tam tersi olacak gibi" şeklinde yorumlandı. Gösterilerde konuşan Vermont senatörü Bernie Sanders, "Bu gösteriler açık biçimde Trump'ın İran savaşı ve yönetim çizgisine karşı düzenlendi" dedi. Kültürel cephede öne çıkan isimlerden olan Bruce Springsteen protestolardaki konuşmasında "Sizin gücünüz ve kararlılığınız bize bunun hâlâ Amerika olduğunu söyledi" dedi. AP ve Reuters'in aktardığı protestolarda İran savaşı, göç baskınları ve otoriterleşme aynı çerçevede ele alındı; yani savaş karşıtı söylem, iç politik özgürlükler tartışmasıyla birleşmiş durumda.

Eski CIA görevlisi John Kiriakou

KENNEDY SUİKASTİ İSRAİL'İN İŞİ

Katıldığı bir YouTube programında ABD siyasi tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan John F. Kennedy (JFK) suikastına dair yıllardır dile getirilen ve komplo olarak sunulan bir bilgiyi deşifre etti. Kiriakou, suikastla ilgili hâlâ yayımlanmayan binlerce belgenin arkasında İsrail'in olduğunu ve bu belgelerin yayımlanmamasının temel nedeninin "doğrudan İsrail'i işaret etmesi" olduğunu belirtti. CIA ajanı İsrail'in gizli belgeler üzerinden ABD tehdidini Kennedy suikastı üzerinden anlattı ve "Nükleer güç için öldürdüler" dedi. Irak savaşı döneminin kritik ismi olan Kiriakou ayrıca "Netanyahu, Trump'ı kandırdı, kazanamayacağız" dedi.

TRUMP KANADI DA SUSMUYOR

Florida eski Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz: Konuşmasında yalnızca "tek bir ulusa sadık" bir Cumhuriyetçi damardan söz ederek, İsrail'in Washington üzerindeki etkisine üstü kapalı ama belirgin bir gönderme yaptı. Reuters'e konuşan genç muhafazakâr katılımcılar, açık biçimde "Bizi İran'la savaşa onların ittiğini düşünüyorum" diyerek İsrail'in çıkarlarının Amerika'nın önüne geçtiği kaygısını dile getirdi. Bu, parti içindeki geleneksel koşulsuz İsrail desteğinin ilk kez bu kadar görünür biçimde sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski Direktörü Joe Kent

İSRAİL LOBİSİ BASKI YAPTI

Savaşa itiraz ederek istifa etti. Savaşın "İsrail'in ve Amerika'daki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle" başladığını savundu. Bu çıkış, Trump yönetimi içinden gelen ilk açık ve yüksek profilli savaş karşıtı kopuş olarak öne çıktı.

PROTESTO EDENE ŞİDDET

Emekli Yeşil Bereli Yarbay Anthony Aguilar: Komite üyelerini "soykırıma ortak olmakla" suçladı ve yaka paça salondan çıkarıldı.

Eski ABD istihbarat subayı Josephine Guilbeau: İran'ın Minab kentindeki Şeceretül Tayyibe İlkokulu'nda 165 öğrencinin öldürüldüğü katliamı ABD'nin bilerek yaptığını söyledi ve "Asıl terörist biziz" dedi.

Eski ABD Deniz Piyade Çavuşu Brian McGinnis, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto etti. Polis, McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.