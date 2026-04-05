Özel hayatının gölgesinde kalan yetenek

Her sabah yabancı gazeteleri okumadan evden çıkamam. Önce dünyada yaşanan gelişmeleri okuyarak başlarım. Ve her gazetenin teknoloji ve magazin bölümlerini okuyarak tamamlarım okuma sürecimi. Yine öyle bir sabah ünlü oyuncu Ben Affleck ile ilgili bir haber çarptı gözüme. Kabul edelim Ben Affleck dendiği zaman benim nedense aklıma hep Jennifer Lopez ile ilişkisi. Onunla yeniden nişanlanıp, evlenip, boşanması geliyor. Ünlü bir oyuncu olması ve Jennifer Lopez ile ilişkisi dışında da pek de bir şey bilmiyordum nedense onun hakkında. Haberde de tam olarak şu yazıyordu: "Ben Affleck'in AI ile güçlendirilmiş film bir yapım şirketi tarafından açıklanmayan bir rakama satın alındı. Şirketin satın alınmasıyla ilgili kulislerde yaklaşık 600 milyon dolarlık meblağlardan söz ediliyor." Nedense çok şaşırdım. Affleck'in yapay zeka şirketi sahibi olduğu, piyasa devlerinin bu şirketin peşinde olduğu ve şirket için yarım milyar doların üzerinden bir miktar ödenmiş olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu.

ORTADOĞU ÜZERİNE EĞİTİM ALDI

Ben Affleck, kariyeri boyunca iki Akademi Ödülü (Oscar), üç Altın Küre, iki BAFTA ve iki SAG Ödülü kazanmış başarılı bir aktör, yönetmen ve senarist. Yapay zekanın etkin olarak kullanıldığı bir yapım şirketine sahip olması da çok beklenmedik bir ihtimal değil aslına bakarsanız. Ama dedim ya Lopez'in aşırı parlak ışığından nedense Affleck yine gölgede kalmış belli ki bu konuda da... Bu durum bir anda o kadar garibime gitti ki Affleck'in hayatını araştırmaya başladım. Affleck'in 1984 yılında henüz bir çocukken bir belgeselde rol alarak aktif oyunculuk kariyerine adım attığını öğrendim mesela. 1972 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yani şov dünyasının merkezinde dünyaya gelen Annesi Harvard mezunu bir öğretmen babası bir oyun yazarı olan Affleck, anne ve babasının 11 yaşında boşanmasıyla zorlu bir hayat düzenine geçiş yaptı. Yedi yaşından itibaren oyunculuktan para kazanmaya başladığını söyleyen Affleck, "Bunun yanlış anlaşılmasını istemem. Annem beni oradan oraya seçmelere falan götürmüyordu. Bir şekilde projelerde yer buldum. Annem öğretmen olmamı istiyordu. O nedenle eğitim hayatım hep ön plandaydı. Üniversitede Orta Doğu üzerine eğitim almaya başladım. Üniversitede kendi filmlerimi çekmeye başladım" diye anlatıyor.

İKİ ÜNLÜ İSİMLE İKİ EVLİLİK

Çok da ünlü olmak için çabalamadı ünlü olan bir oyuncu Ben Affleck. 1997 yılında Good Will Hunting isimli filmin senaryosunu yazarak Oscar alıyor. 22 yaşında ilk Oscar'ını alan gerçekten çok yetenekli bir isim... 2006 yılında Superman'de başrol oynayarak şöhretine şöhret katan Affleck, kusursuz oyunculuğuyla Hollywood'un en sevdiği isimlerden biri oldu. 2012 yılında yönetmenliğini de üstlendiği Argo isimli filmde bir CIA ajanını kusursuz bir şekilde canlandırarak övgüleri topladı. 2016 yılında Batman v Superman: Dawn of Justice isimli filmin yapımcılığını üstlenmesi ve filmde Batman karakterini canlandırması daha da dikkat çekmesini sağladı. Yeteneğiyle kendisini ispat eden Affleck, kendisi gibi oyuncu olan Jennifer Garner ile 2005-2018 yılları arasında evli kaldı. 2022-2025 yılları arasında da dünya çapında çok konuşulan, her gün gazetelerde haberlerinin çıkmasını sağlayan Jennifer Lopez ile evli kaldı.

Tüm bunların arasında bence birçoğumuz Ben Affleck'in beyaz perdede Superman ve Batman gibi karakterleri canlandırmış olduğunu hatırlıyoruz. Bir de Jennifer Lopez ile yaşadığı ilişkiyi. Oysa bu yazıyı kaleme almama da neden olan esas olay; 2022 yılında sessiz sedasız bir yapay zeka şirketi kurmuş olması. Bir yandan Hollywod'un ünlü isimleri yapay zekanın işlerini elinden alabileceği, yaratıcılığı yok ettiği yönünde röportajlar verirken bir yandan Affleck'in böyle bir adım atması çok konuşuldu. Şirketin; insan zekasının 'işini kolaylaştırmayı' hedeflediğini ifade eden Affleck, "Yapay zekanın bize yardımcı olmasını, işimizi kolaylaştırmasını isterim. Yaratıcı zekanın, insan bakış açısının ve duygusallığının önüne geçmesi bence mümkün değil. Bizim sektörümüzde de bunu sağlayacak bir yapay zeka şirketine ihtiyacımız vardı. Biz de bu şirketi kurduk" diye konuşuyor. Sonuç çok yetenekli, çok yönlü, vizyon sahibi bir yetenek. Bağımlılıkları nedeniyle yıllarca tedavi gören, 20'li yaşlardan itibaren depresyon teşhisi konulan Affleck, duygusal iniş çıkışları ve bağımlılıkları arasında 300 milyon dolarlık bir servete sahip.