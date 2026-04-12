Marshall Planı yardım adıyla Anadolu tarımına büyük darbe

Anadolu, binlerce yıldır bereketli topraklarıyla kendi kendine yeten, üreten ve doyuran bir coğrafyaydı. Bu topraklarda zeytin ağaçları kök salıyor, bakliyat tarlaları Anadolu insanının temel gıdasını oluşturuyordu. Ancak 1948'de devreye giren Marshall Planı, "yardım" adı altında tarımın damarlarına müdahale eden bir sürecin kapısını araladı. Çok ürünlü üretim modeli terk edilirken, bakliyat geriledi, zeytinyağı gözden düşürüldü, mera alanları daraltıldı. Sonuçta Anadolu'nun kendi kendine yeten yapısı zayıflatıldı, üretim dışa bağımlı bir modele sürüklendi. Türkiye'nin 1948 yılında dahil olduğu Marshall Planı, kamuoyuna ekonomik kalkınma ve modernleşme hamlesi olarak sunuldu. Traktörler, makineler ve kredilerle desteklenen bu süreç, ilk bakışta tarımsal üretimi artıracak bir dönüşüm gibi lanse edildi. Ancak sahadaki tablo, zaman içinde farklı bir yönü işaret etti. Gelen yardımlar, üretim desenini değiştiren ve geleneksel tarım yapısını zayıflatan bir etki oluşturdu. Çok çeşitli ürünlerin yetiştirildiği Anadolu coğrafyasında, üretim giderek dar bir alana sıkıştı. Buğday ve pamuk gibi belirli ürünler öne çıkarken, bakliyat ve zeytin gibi temel ürünlerde gerileme yaşandı. Aynı dönemde mera alanlarının hızla azalması, hayvancılığı da doğrudan etkiledi. Tarımda yaşanan bu dönüşüm, yalnızca ekonomik değil, sosyal yapıyı da etkileyen sonuçlar doğurdu. Kırsaldan kente göç hızlandı, küçük üretici sistem dışında kalmaya başladı. Yardım olarak başlayan süreç, Türkiye'nin üretim yapısında uzun vadeli bir kırılmanın tartışılmasına yol açtı.

YARDIM MASKESİYLE TARIMI BİTİRDİLER

Marshall Planı ile başlayan "modernleşme" dalgası, Türk tarımını kalkındırmak bir yana, yerli üretimi baltalayan ve bizi dışa bağımlı kılan bir yıkım projesine dönüştü. Yardımların gölgesinde mısırözü yağı ve margarin tüketimi pompalanırken, Anadolu'nun kadim mirası zeytin ağaçları söküldü. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye'ye uzanan ekonomik destek paketi, yalnızca bir kalkınma yardımı değil, aynı zamanda üretim yapısının yeniden şekillendirildiği bir dönemin başlangıcı oldu. Marshall Planı ile birlikte Türkiye'nin tarım politikası köklü biçimde değiştirildi. 1948 sonrası dönemde tarımda çok ürünlü yapıdan uzaklaşılarak buğday ve pamuk eksenli dar bir üretim modeline geçildi. Bu süreçte bakliyat üretimi yüzde 50'ye varan oranlarda gerilerken, zeytinyağı tüketimi kişi başına 4 kilogram seviyelerinden 1 kilogramın altına düştü. Mera alanlarının yarıdan fazla daraldığı, küçük üreticinin sistem dışına itildiği bu dönüşüm, yalnızca ekonomik değil, sosyolojik bir kırılmaya da yol açtı. 1940'larda kendi kendine yeten üretim yapısı, 1980'lere gelindiğinde ithalata bağımlı bir düzene evrildi. Tarımın yanında sanayi hamlelerinin de yavaşlaması, Türkiye'nin üretim modelinde uzun vadeli bir kırılmanın işareti oldu.

DİZİLERDE PROPAGANDA YAPILDI

Marshall Planı, Türk çiftçisine "altın çağ" olarak sunulmuştu. Ancak bu parıltılı vaatlerin arkasında, yerli üretimi bitirip Amerikan fazlası ürünlere pazar açan sistematik bir plan yatıyordu. Marshall yardımlarının en büyük darbesi, Türkiye'nin en stratejik ve sağlıklı ürünü olan zeytinyağına vuruldu.1950'lerden itibaren bakliyat üretiminde düşüşler yaşanırken, zeytinlikler ve meralar ekonomik önceliklerin dışında kaldı. Aynı dönemde sanayi yatırımlarının ivme kaybetmesi, Türkiye'nin üretim rotasında kalıcı bir kırılma tartışmasını beraberinde getirdi. Amerikan mısırözü yağını ve margarini Türk halkına kabul ettirmek için başlatılan kampanya, sadece ekonomik değil, kültürel bir yıkımı da beraberinde getirdi. Öyle ki, "Zeytinyağlı yiyemem aman" türkülerinden 90'lı yılların "Bizimkiler" dizisindeki "Doktor yasakladı" repliklerine kadar uzanan bu psikolojik savaş, bir milletin damak tadını ve sağlığını hedef aldı.

MARSHALL YARDIMI NEDİR?

George Catlett Marshall, ABD'nin 50. Dışişleri Bakanı... ABD Ordu- Ordusu'nda İkinci Teğmen olarak göreve başladı. İki Dünya Savaşı'nda da su'nda görev yaptı, 1944'te general ardından Genelkurmay Başkanı oldu. İstifa etmesinin ardından, savaş sonrası diplomasiyi yönetmek için görev yaptı. Dışişleri Bakanı oldu, 1947-1948'de Batı Avrupa'ya yönelik devasa yardım paketi Marshall Planı'nı hayata geçirdi. Hazır ithalata ve yardıma alıştırma, sömürgeleştirme süreci yaşandı. ABD'deki margarin yağlarının, doymamış yağların, Türkiye'ye satılması ve sokulması için zeytinyağını kötülemesi bile müfredata alındı. Dünyanın en sağlıklı ürünleri bizdeyken ABD'nin kanserojen ürünlerini tükettik. Marshall Planı, NATO'ya girdikten sonra IMF'ye muhtaç olma, Avru- Avrupa'dan gelecek yardımlara, lü- pa'dan lütuflara muhtaç olma şeklinde tuflara Türkiye'nin işlevsiz bir ülke olmasının temellerinin atıldığı anlaşma oldu.



ZEYTİN ÜRETİMİNDE DRAMATİK DÜŞÜŞ

Tarım politikasının Marshall yardımları kapsamında planlı olarak daraltılması nedeniyle zeytinyağı üretiminde yüzde 70'lere varan bir daralma yaşandı. 1950'lerde kişi başı 4 litre zeytinyağı tüketilirken, bu oran 1980'lere gelindiğinde 1 litrenin altına düştü. Aynı şekilde zeytin üretimi 1950'li yıllarda 1.7 milyon ton zeytin üretilirken, bu rakam 90'lı yıllarda 600 bin tona kadar düştü. Bu rakamlar yardım adı altında tarımın nasıl etkisizleştiğini gösteriyor.



ANADOLU'DA DOĞDU İSPANYA'DA MARKALAŞTI

Zeytin üretimi de ihanet yardımından nasibini aldı. Marshall yardımıyla başlayan ve daha sonraki yıllarda devam eden süreçte, zeytin üretimi ağır yara aldı. Özellikle zeytin ağacının aşılanmasına yarayan delice ağacının İspanya'ya gönderilmesi zeytin üretimine darbe vurdu. 1950'li yıllarda İspanya hükümeti Türkiye'den yüksek miktarda odun kömürü satın almak ister. Kömürlerin delice ağacından olması istenir.

İddialara göre de İspanya delice ağaçlarını kömür için değil kendini dünyanın en büyük zeytin üreticisi konumuna getirmek için istemiştir. Halk arasından sıklıkla dillendirilen bu iddialar, gerçek olmasa da Marshall yardımları kapsamında tarıma vurulan darbe ve damak tadının değiştirilme çabasına karşın nasıl tepkili olduğunu ortaya koyması açısından oldukça önemlidir.



İHANETİN PRANGASI 20 YILDA KIRILDI

AK Parti iktidarlarıyla birlikte, Marshall yardımının neden olduğu ihanet yıkımının da yaraları sarılmaya başlandı. Doğru teşvik ve stratejik adımlarla birlikte Türkiye hem kendine yeten hem de ihraç eden bir ülke haline geldi. Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu. Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar ihracat getirisi kazandırdı.



DAMAK TADINA KÜLTÜREL OPERASYON

1954 yılında derlenen "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünün, aslında halkın bilinçaltına zeytinyağını kötülemek için yerleştirildiği bugün halk nazarında sıklıkla dillendirilir. Marshall Planı ile başlayan bu zihniyet, kendisini güncelleyerek televizyon dünyasında da başgösterdi. 90'lı yılların popüler dizisi Bizimkiler adlı yapımda, Zeytinyağının ne kadar zararlı olduğu sözde 'doktor tavsiyesi' adı altında halka dayatıldı.

PAZAR PAYI YOK EDİLDİ

1950 öncesi Türkiye'nin temel yağ ihtiyacının büyük bir kısmı zeytin ve hayvansal yağlardan karşılanıyordu. Marshall yardımıyla birlikte yıllık mısırözü yağı ithalatı 50 bin tonun üzerine çıktı. Yerli zeytinyağı üretimi ise teşvik edilmediği için stagnasyon (duraklama) dönemine girdi. Aynı yıllarda Amerikan menşeili ilk margarin fabrikasının kurulması rekolteyi iyice düşürdü.

HAYVANCILIK HEDEF ALINDI

Çiftçinin borçlandırılarak mekanik tarıma geçirilmesi mera alanlarını da vurdu. Kontrolsüz bir şekilde buğday ekimine açılan mera alanları hayvancılığı derinden sarstı. 1950'lerde yaklaşık 44 milyon hektar mera alanı varken, 2000'lerde bu rakam 20 milyon hektar civarına düştü. Marshall yardımları Türk tarımını buğday ve pamuğa adeta hapsetti. Bu iki alanda artış yaşanırken, baklagil ürünlerinin üretiminde düşüş baş gösterdi