Çalışan, üreten kusursuz bir örnek

Kadınların olabildiğince iş hayatında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kendi alanları, kendi güçleri, kendi yetenekleriyle. Bir başkasının gölgesine sığınmadan kendi başına.

Çalışmanın, üretmenin bir insan için en büyük değer olduğunu düşünüyorum ayrıca. Diyeceksiniz ki "Nerden çıktı İdil şimdi bu konu?", "Kimsenin çalışmaya niyeti yok. Herkes en kısa yoldan para kazanmanın derdinde. Herkes bu amaçla olmayacak denklemler içinde.", "Kadınlar paraya ihtiyaçları yoksa ne diye çalışsınlar ki?"...

Tüm bunların bilincinde olarak diyorum ki Meryl Streep'e baktığım zaman her kadın kendi seçtiği iş alanında, hayatı, sağlığı el verdikçe üretimini sürdürmeli... Son dönemde çokça medyada yer alıyor. Benim gibi birçok kişinin moda dünyasına adım atmasında etkili olan The Devil Wears Prada filminin devam serüveniyle en çok konuşulanlardan biri. Ve Streep tam 76 yaşında.

İYİ SENARYO İNDİRİMİ

Evet uzun bir çekim sürecini tamamlayan, her gün medyanın karşısına çıkan, röportajlar veren, dergi kapaklarında yer alan Meryl Streep tam 76 yaşında. Derin bir nefes alın ve tekrar okuyun. 76 yaşında ve hâlâ işinin başında bir kadın. "100 milyon doları var. Keyfine çalışıyor işte" de demeyin. Karşınızdaki kadın yani Mary Louise 'Meryl' Streep, Vassar Koleji ve Yale Üniversitesi mezunu. Lisans ve Yüksek Lisans'ını Güzel Sanatlar üzerine yapmış gerçek bir sanatçı. Çalıştığı tüm oyuncuların kendisinden saygıyla bahsettiği Streep oyunculuk konusundaki başarısının yanı sıra, cinsiyet eşitliği, işçi hakları ve film dünyasında erkek bakışının etkisine meydan okuma konusunda yaptığı çalışma ve sert çıkışlarla da tanınır. Bir rol için 20 milyon dolara çalıştığı da olan ama saygı duyacağı iyi bir senaryonun beyaz perdeye uyarlanmasında 1 milyon dolara kadar ücretini indiren bir isim Streep. Ki bu onun seviyesindeki bir oyuncu için daha önce duyulmamış bir durumdur.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Streep profesyonel sahne kariyerine 1975'te Trelawny of the Wells ile başladı. Ertesi yıl 27 Wagons Full of Cotton ile Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Julia (1977) ile sinemaya geçiş yaptı. 1979 yılında yani henüz 30 yaşındayken Kramer vs. Kramer ile ilk Oscar'ını kazandı. 1978 yılında evlendiği Don Gummer'den 2023 yılına kadar evli kaldı. Bu evlilikten de dört çocuk sahibi oldu. 2024 yılında yani 74 yaşında kendisi gibi oyuncu olan Martin Short ile ilişki yaşamaya başladı. Sanatçı Mary Wilkinson Streep ve ilaç şirketi yöneticisi Harry William Streep'in kızı olarak dünyaya gelen Streep, çocukluk yaşlarından itibaren oyunculuk ile ilgilendi. Annesi onun en büyük destekçisi oldu. Streep, lise yıllarında birçok okul oyununda yer almasına rağmen, 1969'da Vassar Koleji'nde Miss Julie oyununda rol alana kadar ciddi tiyatroyla ilgilenmiyordu; bu oyunla kampüs genelinde dikkat çekti. Lisenin drama hocası onunla ilgili, "Sanırım Meryl'e hiç kimse oyunculuk öğretmedi. Gerçekten kendi kendine öğrendi" diye belirtti. Streep, aksanları taklit etme ve repliklerini hızla ezberleme konusunda erken bir yetenek gösterdi. 1971'de drama alanında lisans derecesini üstün başarıyla aldıktan sonra Yale Drama Okulu'ndan Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı (MFA) derecesi için başvurdu. Yale'de, garsonluk ve daktilo işlerinde çalışarak ders ücretlerini karşıladı ve yılda bir düzineden fazla sahne yapımında yer aldı; bir noktada aşırı çalışmaktan ülser hastası oldu. Hatta bu yüzden oyunculuğu bırakıp hukuk okumaya geçmeyi düşündü. Beraber rol aldığı Dustin Hoffman onun için, "Olağanüstü derecede çalışkan, hatta takıntılı. Sanırım yaptığı şeyden başka hiçbir şey düşünmüyor" diye konuşmuştu.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU

Streep sinema oyuncusu olmayı hiç istemiyordu. Senaryoların sürekli erkek egemen toplum bakış açısı üzerinden yazılmasına, kadınların fikirsiz yaratıklar gibi gösterilmesine sürekli tepki veriyordu. Her oyuncudan bir şeyler öğreniyor, senaryoları çok hızlı ezberliyor, farklı lehçeleri, dilleri çok rahatlıkla kopyalayabiliyordu. Müziğe de yeteneği vardı. Oyunculuk konusunda bu kadar tutkulu olması ve çalışkanlığı zaman içinde önündeki tüm kapıları açtı.1981'de verdiği bir röportajda söylediği şu sözler uzun süre konuşulmuştu:

"Bir aktris kırklı yaşlarının ortasına geldiğinde, artık kimse onunla ilgilenmiyor. Ve bu programa birkaç bebek de sığdırmak istiyorsanız, rollerinizi çok dikkatli seçmelisiniz." 1990'da Screen Actor's Guild Ulusal Kadın Konferansı'nda Streep, film endüstrisindeki kadınların iş fırsatlarındaki, ücret eşitliğindeki ve rol modellerindeki düşüşü vurgulayarak ilk ulusal etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Film endüstrisini, kadınların hem ekranda hem de ekran dışında önemini küçümsemekle eleştirdi.

Katıldığı her konferansta toplumun işi asla bitmeyen kadınları hırpalarken, erkeklere farklı bir açıdan bakan toplumu eleştirdi. Çalışan kadınların yüceltilmesi gerektiğini verdiği her röportajda ifade etti. Kadınların çalışırken bir de çocuk sahibi olduğu durumlarda ne ailelerinin ne eşlerinin ne de toplumun kendilerine yumuşak davranmadığını sık sık ifade etti. Yani kısaca çalışkan, ayakları üzerinde duran, değerlerine sahip çıkan, üretken bir kadın olarak hem profesyonel hayatıyla hem de sosyal olaylara bakışıyla herkese örnek olacak bir isim.