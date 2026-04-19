Şampiyonluk zamanı

Türkiye'nin motor sporlarında gittikçe yükselten bir ivmesi var. Yıllar önce de ülkemizde bu sporlara büyük ilgi vardı. 1970'li yıllarda Günaydın Gazetesi'nin sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'deki otomobil sporlarının temelini atan tarihi bir ralli yarışı oldu. Bu rüzgar Renç Koçibey, Serkan Yazıcı, Serdar Bostancı, Volkan Işık gibi isimlerle sürdü...

Tabii ki mutlaka atladığım isimler vardır. Hepsinin affına sığınıyorum. Gelelim yakın tarihe... Kenan Sofuoğlu'nun Superbike kategorisinde elde ettiği uluslararası başarılar, talebesi Toprak Razgatlıoğlu'nun büyük başarılarla devam etti. Ve Toprak bu sezon Sofuoğlu'nun hayali olan Moto GP'de Türkiye'yi temsil eden ilk isim olarak tarihe geçti.

Peki motor sporlarının WRC yani Dünya Ralli Şampiyonası'nda işler nasıl gidiyor? İşte bu sezon Türkiye'de bir takım, tarih yazmak için yola çıktı. 2026 sezonu için çıtayı yükselten Castrol Ford Team Türkiye, "Dünya Şampiyonluğu hedefi iddialı mı?" diyor.

Biz de kariyerinde üç Türkiye Ralli bir de Avrupa Ralli Şampiyonluğu bulunan Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Murat Bostancı ile gençlerimizi konuştuk. Bostancı, "Artık şampiyonluk kazanmanın zamanı geldi. Açık söylemek gerekirse bu şampiyonluk son iki yılda da gelebilirdi. Ama biz basamakları tek tek çıkmayı tercih ettik. Şu an geldiğimiz noktada hedef net: Ali Türkkan ile Junior WRC dünya şampiyonluğu" diyor. Bostancı ile bu sezon ralli etabına çıkan gençlerimizi konuştuk. (Bostancı ile önceki haftaki bu sohbetimizin hemen ardından Ali Türkkan; yardımcı pilotu Oytun Albayrak ile zorlu Hırvatistan ayağının ardından JWRC ve WRC3 klasmanlarında liderliği ele geçirdi)

2027 TOPRAK'IN YILI OLACAK

- Yarışsanız hangi etapta olmak isterdiniz?

- Murat Bostancı: Şu an pilot koltuğunda değilim ama yaptığım iş beni fazlasıyla tatmin ediyor. Yine de testlerde otomobil kullanarak o hissi diri tutabiliyorum. Açık konuşmak gerekirse özlediğim şey rekabet değil, saf otomobil kullanma hissi. Eğer tekrar start alırsam, muhtemelen Türkiye'de bir toprak rallide, örneğin İstanbul veya Kocaeli'nde, tamamen kendimi test etmek için yarışmak isterim.

- Genç sürücülere neler tavsiye edersiniz?

- En büyük hata acele etmek! Bu iş sadece hızlı araba kullanmak değil. Teknik bilgi, fiziksel hazırlık, ekip yönetimi, co-pilot uyumu, disiplin; hepsi bir bütün. Doğru adımlarla ilerlemek, kısa vadede yavaş gibi görünse de uzun vadede en hızlı yol.

- Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de ülkemizi temsil ediyor. Yıllarını motor sporlarına vermiş biri olarak sizce onu ne zaman kürsüde görürüz?

- Toprak bence motosiklet dünyasının en özel yeteneklerinden biri... Şu anda bir adaptasyon süreci yaşıyor ve ekipman tarafında dezavantajları var. Ama Toprak saf hız anlamında zaten en üst seviyede. Net bir yarış söylemek zor ama ben 2027'nin Toprak'ın yılı olacağını düşünüyorum.

- Zayn Sofuoğlu'nun gidişatı için neler düşünüyorsunuz?

- Çok ciddi bir potansiyel. Ülkemize önemli başarılar kazandırabilecek bir isim. Çok önemli koltuklarda kendime yer bulacağından şüphem yok. Kenan Sofuoğlu Abi de onu çok sağlam bir yoldan götürüyor. Ama yeni jenerasyonda gördüğümüz bir problem var: Erken doyum! Çok küçük yaşta başlayıp çok hızlı zirveye çıkanlar, çok erken motivasyon kaybı yaşayabiliyor. Kalle Rovanperä bunun en net örneği. Zayn'ın bu süreci doğru yönetmesi, motivasyonunu koruması çok kritik. Doğru yönetilirse önü tamamen açık.

ALİ TÜRKKAN (JWRC – DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI)

O KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORUZ

MURAT BOSTANCI: Ali ile çıktığımız yolda artık yedinci yılımızdayız. Bu yolculuğa Türkiye Şampiyonası'nda başladık ve o günlerde Ali'nin bu seviyelere gelebilecek potansiyele sahip olduğunu biliyorduk. Ama açıkçası bu kapıların bu kadar hızlı açılabileceğinden ve dört yıldır üst üste Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alabileceğimizden emin değildik.

Bu süreç hiç kolay olmadı. Ancak Ali her adımda bu potansiyeli ortaya koydukça ve daha büyük şampiyonalarda da zirveye oynayabildiğini gösterdikçe, bizim de bu fırsatları yaratma konusunda elimiz güçlendi.

Benim rolüm Ali'ye otomobil kullanmayı öğretmek değil. Sürüş ve ayar tarafında tabii ki birlikte çalışıyoruz ama asıl amacım, kendi kariyerimde yaptığım hataları onun yapmamasını sağlamak. Bu yolculuğu mümkün olduğunca hatasız ilerletmek...

Bu sezon hedef çok net: Junior WRC'de dünya şampiyonluğu. Son iki yıldır dünya üçüncülüğü ile dönüyoruz.

Geçen sene şampiyonluk kıl payı kaçtı.

Bu yıl yarım kalan işi tamamlayıp o kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz.

CAN ALAKOÇ (RALLİ GELİŞİM PROGRAMI)

SAF KABİLİYET

Can'dan beklentimizin yüksek olmasının iki temel sebebi var. Birincisi, saf kabiliyetine gerçekten inanıyoruz. İkincisi ise çok doğru bir yoldan geliyor olması.

14 yaşında bu spora başladı ve Türkiye'de bu yaşta başlayan en genç sporculardan biri. Daha ilk testlerinden itibaren çok ciddi bir potansiyel gösterdi. Bugün henüz 17 yaşında ama 30'un üzerinde yarış startı var. Bu yaş için çok ciddi bir tecrübe. Bu altyapıyı doğru değerlendirmek istiyoruz. Ama acele etmeden! Benim Ali'de olduğu gibi Can'daki rolüm de aynı: Bu süreci minimum hatayla geçmesini sağlamak.

KAAN SARIHAN (RALLİ – GELİŞİM / DÖNÜŞÜMLÜ PROGRAM)

İŞİ MUTFAĞINDA ÖĞRENECEK

Çok ciddi bir saf hızı var. Tırmanma ve otokros geçmişinde bunu gösterdi. Ama ralli tecrübesi yok. Bu yüzden sabırlı ilerlemesi gerekiyor. Doğru bir yol izlerse onun da önü açık. Demir ile dönüşümlü yarışacaklar ama bizim odağımız rekabet değil, gelişim. Yarışmadıkları organizasyonlarda takım içinde aktif görev alacaklar. Yani işin sadece direksiyon tarafını değil, mutfağını da öğrenecekler. Teknik, organizasyonel ve lojistik tarafı anlamak bir pilot için çok kritik.

DEMİR SANCAKLI (RALLİ – TÜRKİYE ŞAMPİYONASI)

UZUN YILLAR BU SPORUN İÇİNDE KALIR

Demir yaşına göre iyi bir tecrübe kazandı, yaklaşık bir buçuk sezondur yarışıyor. Bu spora çok bağlı, çok istekli... Aynı zamanda otomotiv mühendisliği okuyor, yani teknik tarafta da gelişime çok açık. Bu çok önemli bir avantaj... Ben Demir'in bu sporun içinde uzun yıllar kalacağını düşünüyorum. Hem ilgisi hem teknik merakı onu sürdürülebilir bir şekilde bu işin içinde tutacaktır.

ONUR MÜLDÜR (AKADEMİ – GELİŞİM SÜRECİ)

ADIM ADIM İLERLEYECEK

Onur şu anda akademide yetiştirdiğimiz bir pilot. Karting kökenli ve orada hızını net şekilde göstermiş bir isim. Bu sezon için net bir yarış programı yok ama yılın büyük kısmını bizimle, takımın içinde geçirerek gelişecek. Testlerde de araç tecrübesi kazandırmayı planlıyoruz. Aynı yolu diğer gençlerde olduğu gibi adım adım ilerlemesini istiyoruz.

OYTUN ALBAYRAK & CO-PILOT YAPISI (JWRC / TRC)

GENÇLER İÇİN REHBER BİR İSİM

Oytun çok tecrübeli ve çok pozitif bir isim. Sadece copilotluk anlamında değil, genç pilotlar için önemli bir rehber olacak. Bunun yanında Bilge Ayan ve Hüseyin Çetin de çok değerli isimler. Bilge, Can ile birlikte olacak ve Türkiye'de birçok üst düzey pilotla çalışmış çok deneyimli bir co-pilot. Can için büyük bir kazanım. Hüseyin ise hem teknik bilgisi yüksek hem de çok metodik çalışan bir isim. Demir ve Kaan'ın gelişiminde önemli rol oynayacak.