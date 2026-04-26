Evde Tek Başına’dan gerçek hayata: Macaulay Culkin

Çocukken neler yaptığınızı, kimlerle iletişim kurduğunuzu, genel olarak sizden nasıl bir şeyler beklendiğini hatırlıyor musunuz? İlkokula başlamadan önceki döneminizi ve 'yaşadığınız stresi' hatırlıyor musunuz? Neydi ailenizin ve çevrenizdeki insanların sizden beklentisi? Ben anaokuluna gidiyordum, hafta sonları resim kursuna devam ediyordum. Müzik eğitimi maceram kısa sürmüştü. Ailemin de bu programa uymam ve uslu durmam dışında benden bir beklentisi yoktu. Oysa 1980 doğumlu Macaulay Culkin için hayat oldukça farklıydı. İsmi tanıyabildiniz mi? Evde Tek Başına ve Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayıp filmlerinde başrol oynadıktan sonra çocuk yıldız olarak üne kavuşan tarihin film başına en çok para kazanan çocuk oyuncusu. Bu iddialı kariyerini 14 yaşında Richie Rich (1994) filminde başrol oynadıktan sonra bir kenara bırakma kararı aldığında zaten 25 milyon dolarlık bir servete sahipti. Neredeyse gözünü açtığı andan 14 yaşına kadar hiç ara vermeden çalışan Culkin, 'normal insanların hayat deneyimine sahip olmak için' o yaşta tüm ısrarlara rağmen kariyerini bir kenara bırakma kararı aldı. 10 yıl boyunca da gerçekten de gözlerden uzak özellikle de setlerden uzak bir hayat sürdü.

BABASI ŞİDDET UYGULUYORDU

O uzun aradan sonra da çok sınırlı projede yer alan Macaulay Culkin, son dönemde o eski popülaritesini yeniden kavuşmuş durumda. Geçtiğimiz yıl, Zootopia 2'de bir karaktere seslendirme yapan, Fallout dizisinin ikinci sezonunda yer alan çocuk yıldız, düzenlenen son Altın Küre Ödülleri'nde de ödülleri sundu. Son dönemde özellikle çocuk oyuncu olduğu yıllara dair röportajlar veren Culkin, "Dört yaşımda oyunculuğa başladım. 1990'ların en ünlü çocuk oyuncusuydum. Bir klisede çalışan ancak eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan bir babam vardı. Çok ünlüydüm, milyon dolarlar kazanıyordum ama şu anda çocukları ve torunları tarafından tamamen dışlanmış bir babaya sahiptim. Bu yaşımda düşünüyorum bu şiddetin ve kıskançlığın nedeni neydi diye. Ve aklıma sadece 10 yaşında kendisinden daha başarılı olan bir çocuğu çekemiyor oluşu geliyor. Düşünsenize kendisi de oyuncu olmak isteyen ancak hayatı klise görevlisi olarak geçen bir adam var.

Ve 10 yaşındaki çocuğu onun tüm hayatı boyunca hayal ettiği her şeye sahip. Sanırım bu durum onu psikolojik olarak çok yordu" diye yorumluyor. Anne ve babasının boşanmasının ardından telefon operatörü olarak çalışan annesiyle küçük bir evde yaşamaya başlayan Culkin, çok varlıklı olmadıklarını ancak buna rağmen çocuk oyuncu kariyeri sırasında kazandığı paranın ihtiyaçlar dışında kalan tüm kısmının annesi tarafından bankada biriktirildiğini söylüyor. Garip bir çocukluğu olduğunu fark eden ancak durumun tam boyutunu anlamakta zorlanan Culkin, 14 yaşında Richie Rich filminde başrol oynadıktan sonra kariyerine ara verme kararı aldı.

18 YAŞINA BASINCA SERVETİNİ ALDI

Kariyerine ara verme kararıyla ilgili olarak Culkin, "Okula gitmeyi, yaşıtlarımla birlikte olmayı ve benzeri şeyleri çok özledim. Neredeyse on yıl boyunca işi bıraktım. Sadece liseye gittim, aşık oldum, ilk kez sarhoş oldum, bunun gibi şeyler yaşadım. 18 yaşıma basıncaya kadar sahip olduğum paraya dokunmama izin verilmedi. Düzenli olarak banka yetkilileriyle toplantım oluyordu, param olduğunu biliyordum ancak parayı elleyemiyordum. 19 yaşıma geldiğimde parayı kullanma yetkisine sahip oldum. O zaman sanki bana bu para birinden miras kalmış gibi hissetmiştim. 18 yaşımda kendi yuvamı kurmak istedim. Evlendim. 2002 yılında da boşandık. Sanırım boşanmama yakın olan süreçte bir oyuncu olarak yeniden çalışmak istedim. Londra'nın West End'inde sahnelenen Madame Melville adlı oyunda bir rolle oyunculuğa geri döndüm.

2003'ün başlarında NBC'nin Will & Grace adlı sitcomunda konuk oyuncu olarak yer aldım. Yıllar sonra ilk emeklilik dönemim böylece sona ermiş oldu" diye konuşuyor. Sonrasında aralıklı olarak senaryosunu beğendiği projelerde rolün büyüklüğüne, küçüklüğüne dikkat etmeden rol almaya başladı. Ama 2020'lere gelindiğinde olgun bir oyuncu olarak kendisini daha da çok göstermeye başladı. 2021'de Culkin, American Horror Story: Double Feature'ın başrol oyuncularından biri oldu. Sezondaki rolü eleştirmenlerden övgü aldı. 2022'de The Righteous Gemstones'ın iki bölümünde küçük bir rol oynadı ve animasyon filmi Entergalactic'te yardımcı bir rol üstlendi.



İKİ ÇOCUK YILDIZIN AŞKI

Culkin, 2017 yılından bu yana kendisi gibi çocuk yıldız olan Brenda Song ile birlikte. Çiftin iki de çocuğu bulunuyor. Yani ikisi de çocukken elde ettikleri olağanüstü başarılarıyla hatırlanan ve yetişkinlik hayatlarında da oldukça bir sektörde kendilerine yer edinmeye çalışan bir çift. Culkin ve 1988 doğumlu Song, 2014 yılında bir arkadaşlarının evinde tanışıyor. Dizileri iptal edilen Song ve arkadaşlarını evde ziyaret eden Culkin ortamı neşelendirmek için "Dizinin kaldırılması normal. Çok da iyi değildi" diyerek yorum yapıyor. Doğal olarak işini kaybetmiş olan Brenda Song da birkaç dakika önce tanıştığı bu genç adamın bu kadar ukala bir yorum yapmasından hiç de hoşnut olmuyor. İkilinin yolu ikinci kez 2017 yılında kesişiyor. Her ikisi de bir arkadaşlarının bağımsız filminde rol almayı kabul ediyor ve çekimler için Tayland'a götürüyor. İşte her şey orada değişiyor. 10 gün süren çekimlerde birbirlerini daha iyi tanıyan Culkin ve Song, çekimler bittikten sonra da beraber yaklaşık altı hafta Güneydoğu Asya'yı geziyor. Birbirlerinin çocukluk tramvalarını, kariyerlerinden uzak kalmalarını, popülaritelerini kaybedip, en baştan bir kariyer inşa etmeye çalışmalarını çok iyi anlayan ikili Hollywood'un en örnek çiftlerinden biri olarak görülüyor. Kariyerine altı yaşında çocuk model olarak başlayan ve başarılı bir çocuk oyuncu kariyerinin ardından hiç ara vermeden oyunculuk serüvenini sürdüren Song, Culkin için tam bir ilham kaynağı oluyor.