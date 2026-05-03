Benim geçtiğim yoldan geçmeyen bana tavsiye vermesin

Ülkemizde son günlerin en popüler konularından biri kesinlikle F1... Türkiye, uzun bir aranın ardından 2027-2031 yılları arasında yani beş sezon boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bu da doğal olarak F1 ile alakalı her şeyin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Dünyanın en prestijli, her açıdan en çok paranın konuşulduğu yarışlarından birinin yeniden ülkemize geri dönmesi çok önemli. Yarışlarla ilgili her şey gibi yıllık yaklaşık 60 milyon dolar maaşları bulunan yarış pilotları da bir anda gündemimize geldi. Tüm pilotlar arasında bir tanesi var ki bazen yarışlarda inanılmaz başarılı bir grafiğe sahip olması, bazen eski konsantrasyonunu kaybetmesi, moda markalarıyla yaptığı çalışmalar, stili ve son olarak da Kim Kardashian ile yaşadığı aşk ile gündemden asla düşmüyor.





450 MİLYON DOLAR SERVET

Bence hepiniz bu hafta kimden bahsedeceğimizi anlaşmışsınızdır şu an. 1985 doğumlu Lewis Hamilton. Sosyal medyada yaklaşık 45 milyon takipçisi bulunan, kişisel serveti 500 milyon dolar olan Hamilton, F1'in altın çocuklarından biri olarak kabul ediliyor. Efsanevi İngiliz pilot 41 yaşındaki Hamilton, tarihin en çok yarış (100+) ve pol pozisyonu kazanan ismi. Sir ünvanı sahibi Hamilton, 2007'de McLaren ile başlayan kariyerini Mercedes ve 2025 itibarıyla Ferrari ile sürdürerek de isminden çokça söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl yani Ferrari ekibine dahil olduğu sene kariyerinin belki de en kötü yılını geçiren Hamilton, kariyerinde ilk kez bir Grand Prix'de podyuma çıkmayı başaramadı.





EMEKLİ OLACAK DEĞİLİM

Macaristan'da sıralama turlarını 12'nci sırada tamamladıktan sonra kendisini 'işe yaramaz' olarak nitelendiren Hamilton, Ferrari'nin başka bir pilotu değerlendirmesi gerektiğini bile söyledi. Geçtiğimiz yıl Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra bu sezonla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Hamilton, "Bu sezon hakkında söyleyebileceğim her şeyi zaten söyledim. Sadece ileriye bakıyorum" yanıtını verdi. Kendisini eleştirmekten çekinmeyen Hamilton, kendisini eleştirenlereyse aynı iyi niyetle bakmadığını sıkça ifade etti. Mesela Ferrari ile ilk yılında yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili olarak artık 'emekli olması' gerektiğini söyleyenlere Hamilton, "Fikir veren çok olur. Ancak benim geçtiğim yollardan geçmemiş, benim elde ettiğim başarıları elde etmemiş biri bana tavsiye vermesin. Önce benim gittiğim tüm bu yolu gitmeleri ardından bana fikir vermeleri gerekli bence. Emeklilik konusuna gelince, kendimi hâlâ zinde hissediyorum. Hâlâ bu işi seviyorum. Ve hâlâ F1 ile ilgili hayallerim var. Demek ki bu işten uzaklaşacak değilim" yanıtını veriyor.

Hamilton iyisiyle kötüsüyle tam olarak bu yüzyıl örnek alınacak bir isim. Verdiği her röportajda sürekli çalışmaktan, emek harcamaktan bahsediyor. Ancak bir sporcu olarak bunları yaparken moda gibi farklı ilgi alanlara da yönelmenin gerekliliğinden bahsediyor. Bir yandan markalarla kapsül koleksiyonlar yapıyor, bir yandan dev modaevlerinin marka yüzü oluyor. Bunlarla uğraşırken vegan olduğu için kendisinin de zevkle gidip yemek yiyeceği bir vegan restoran zinciri kuruyor.



VAKIF VE DERNEKTE GÖREVLİ

BM başta olmak üzere sayısız vakıf, dernek ve grupla çalışmalar da yürütüyor. Kötü geçen bir sezonun ardından yıkılmadan ayağa kalkmayı bilen Hamilton bu haliyle de tam bir örnek. 2026 sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden kendisine gelen Hamilton adeta küllerinden yeniden doğmuş durumda.

YARIŞ AŞKI OYUNCAK ARABA İLE BAŞLADI

Babası ona beş yaşındayken uzaktan kumandalı araba aldı. Ertesi yıl yetişkinlere karşı mücadele ettiği Ulusal Uzaktan Kumandalı Araba Yarışları Şampiyonası'nda ikinci oldu. Altı yaşındayken babası, ona bir go-kart hediye etti. Karting kariyerine 1993'te başlar başlamaz minik kategorilerinde yarışlar kazanmaya başladı. İki yıl sonra yani henüz 10 yaşındayken en genç Birleşik Krallık minikler karting şampiyonu oldu. 1998 yılında henüz 13 yaşındayken McLaren genç pilot programı ile sözleşme imzaladı. Formula 1'deki ilk yarışına 22 yaşında çıktı. Çaylak sezonunda en genç Dünya Şampiyonası lideri oldu ve sonunda ikinci oldu. Ertesi yıl tacı alarak sporun gördüğü en genç Dünya Şampiyonu oldu.