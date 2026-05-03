‘El alem ne der’ düşüncesi en büyük travma

Leeds Üniversitesinden Daryl B. O'Connor ve arkadaşlarının yürüttüğü üç ayrı çalışmanın sonuçları, 2026 yılında European Journal of Personality dergisinde yayımlandı. Bu araştırma, modern insanın en görünmez ama en yıpratıcı alışkanlıklarından birine ışık tutuyor: Başkalarının beklentilerine göre yaşamak. Bulgular açık ve sarsıcı: İnsan, "elalem ne der?" düşüncesiyle hayatını şekillendirdikçe, içinde derin bir sıkışmışlık hissi oluşuyor. Ve bu sıkışmışlık, duygusal sağlık üzerinde çocukluk travmalarından bile daha güçlü bir yıkım yaratabiliyor. Bu iddia ilk bakışta abartılı gelebilir. Çünkü çocukluk travmasının bugünümüz üzerinde çok daha büyük bir etkisi olacağını düşünürüz. Ancak burada gözden kaçan kritik bir fark var: Travma çoğu zaman geçmişte yaşanır; oysa başkalarının beklentilerine göre yaşamak, her gün yeniden üretilen bir baskıdır. Travma bir kez kırar, beklenti baskısı ise her gün biraz daha aşındırır. Biri iz bırakır, diğeri o izi sürekli kanatır.

KABUL GÖRME İSTEĞİ

İnsan, sosyal bir varlık. Kabul görmek, beğenilmek ve dışlanmamak ister. Bu son derece doğal. Sorun, bu ihtiyacın zamanla kimliğin merkezine yerleşmesiyle başlıyor. Kişi artık kendi isteklerine göre değil, başkalarının onayına göre karar vermeye başlıyor. "Ben ne istiyorum?" sorusu yerini "Benden ne bekleniyor?" sorusuna bırakıyor. İşte tam bu noktada hayatın direksiyonu el değiştiriyor. Bu durumun psikolojideki karşılığı "sosyal olarak dayatılan mükemmeliyetçilik." Yani kişi, çevresinin kendisinden kusursuz olmasını beklediğine inanıyor ve bu beklentiyi karşılamak zorundaymış gibi hissediyor. Sabah uyanırken bile zihnin arka planında çalışan bir yazılım gibi... Daha iyi olmalıyım, daha güçlü görünmeliyim, hata yapmamalıyım. Bu görünmez baskı zamanla iki temel duyguyu besliyor: Yenilmişlik ve sıkışmışlık. İnsan ne yaparsa yapsın yetmeyeceğini düşündüğünde, kendini yenilmiş hisseder. Kaçamadığını düşündüğünde ise sıkışmış hisseder. Bu iki duygu, depresyonun ve tükenmişliğin en güçlü zeminidir. Bugün birçok insanın yaşadığı görünmez kriz tam olarak budur.

İÇERİDE SÜREKLİ GERİLİM

Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünür: İş var, statü var, ilişkiler var. Ama içeride sürekli bir gerilim vardır. Çünkü kişi kendi hayatını yaşamıyordur. Bir rolü oynuyordur. Toplantıda doğru cümleyi kuran, ilişkide "uyumlu" olan, ailede beklentiyi karşılayan biri... Ama yalnız kaldığında içinde garip bir boşluk hisseder. Çünkü sahnede alkış vardır, kuliste sessizlik. "Elalem ne der?" düşüncesi burada kritik bir rol oynar. Ama mesele sadece insanların ne diyeceği değildir. Asıl mesele, o sesin zamanla insanın içine yerleşmesi ve kendi sesi haline gelmesidir. Artık kimse bir şey demese bile kişi kendini yargılar, kendini zorlar, kendini bastırır. Bu noktadan sonra baskının kaynağı dışarı değil, içeridir. Ve insan en çok, kendine kurduğu bu görünmez baskının altında ezilir.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN 5 ADIM YETERLİ

İLK ADIM FARKINDALIK

Peki bu sorunu nasıl çözeriz? İlk adım farkındalıktır. İnsan, hayatındaki kararları gerçekten kimin için aldığını dürüstçe görmek zorundadır. Basit ama sarsıcı bir soru bu konuda çok şey açığa çıkarır: "Bunu gerçekten ben mi istiyorum, yoksa benden beklendiği için mi yapıyorum?" Bu soruya verilen her dürüst cevap, insanı kendine bir adım daha yaklaştırır.

BEKLENTİ VE SORUMLULUĞU AYIR

İkinci adım, beklenti ile sorumluluğu ayırmaktır. Her beklenti karşılanmak zorunda değildir. Ama her sorumluluk bilinçli şekilde alınmalıdır. İnsan, kendi değerleriyle uyumlu olmayan beklentilere "Hayır" diyebildiği ölçüde psikolojik olarak güçlenir. Bu, bencillik değil; sınır koyma becerisidir.

YETERLİ OLMA TANIMI

Üçüncü adım, 'yeterli olma' tanımını yeniden yazmaktır. Toplumun çizdiği standartlar genellikle uç noktalardadır: Daha başarılı, daha güzel, daha güçlü... Oysa ruh sağlığı, mükemmellikte değil, yeterlilik hissinde büyür. İnsan kendine şu cümleyi kurabilmelidir: "Olduğum halimle de yeterliyim." Bu cümle, insanı gevşetir, nefes aldırır, içsel baskıyı azaltır.

GERÇEK SEÇİMLER

Dördüncü adım ise küçük ama gerçek seçimler yapmaktır. Büyük hayat değişimleri çoğu zaman korkutucudur. Ama küçük seçimler, insanın kendi hayatına geri dönmesini sağlar. Bir gününü, bir kararını, bir tercihini sadece kendin için yapmak... Belki kimse fark etmez ama sen fark edersin. Ve değişim tam olarak burada başlar.

İÇ SESİNİ DİNLE

Beşinci ve en derin adım ise şudur: Kendi iç sesini yeniden inşa etmek. Çünkü yıllarca başkalarının beklentileriyle şekillenen bir zihin, otomatik olarak kendini yargılamaya devam eder. Bu yüzden insanın kendine söylediği cümleleri değiştirmesi gerekir. "Yeterli değilim" yerine "Gelişiyorum", "Hata yapmamalıyım" yerine "Hata insanidir" diyebilmek... Bu içsel dönüşüm, dış dünyadaki tüm baskılardan daha güçlüdür.

BAŞKALARININ ÖVGÜSÜYLE BÜYÜME

Tüm bu konuya ilişkin aslına bakarsanız tasavvufun yüzyıllardır söylediği bir hakikat devreye girer: İnsan, halkın rızasını merkeze koydukça yorulur; Hakk'ın rızasını merkeze koydukça hafifler. Çünkü halkın beklentisi değişkendir, bitmez, doymaz. Bugün seni alkışlayan yarın eleştirir. Ama Hak'ka yönelen bir kalp, ilk kez sabit bir merkeze oturur. Tasavvufta buna "teslimiyet" denir. Teslimiyet, pasif bir kabulleniş değildir; insanın kendi hakikatine dönmesidir. Sufiler der ki: "Başkalarının övgüsüyle büyüyen, yergisiyle küçülür." Yani hayatını insanların alkışına göre kurarsan, eleştirisiyle yıkılırsın. Ama insan iç merkezini bulduğunda, dış seslerin etkisi azalır. Tasavvufta "hiçlik" makamı da tam olarak bunu anlatır: İnsan, başkalarının gözünde bir şey olma çabasını bıraktığında, kendi özünde hakiki bir varlık bulur. Hayat, başkalarının zihninde doğru görünmek için değil, kendi kalbinde doğru hissetmek için yaşanır. Ve insan, kalbine döndüğünde sadece psikolojik olarak değil, varoluşsal olarak da özgürleşir. Çünkü gerçek huzur, dışarıda değil, insanın kendi içindeki o sessiz ve sağlam merkezdedir. Ve kalbine dönen, evine dönmüştür.