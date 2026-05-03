Sanal şatafat gerçek değerleri değerleri yok ediyor

Sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, yeni bir "teşhir sahnesi." Lüks arabalar, marka çantalar, milyonluk kombinler. Paranın, ihtişamın ve kolay yoldan zenginleşmenin parlatıldığı bu vitrin, özellikle genç kuşaklar üzerinde derin bir tahribat yaratıyor. Emek yerine kestirme yolların özendirildiği, değer yerine gösterişin ödüllendirildiği bu düzen; toplumsal dengeleri sarsarken, yeni bir "görgüsüzlük kültürü" inşa ediyor. İşte tam bu noktada Çin, "servet teşhiri" ve "para tapınması"na karşı sert bir dijital temizlik başlattı.

Ancak tartışma yalnızca Çin'le sınırlı değil. ABD'de "quiet luxury" (sessiz lüks/gösterişsiz zenginlik) ve "underconsumption core" (az tüketim akımı/sade tüketim trendi) gibi yeni akımlar, aşırı tüketim ve teşhire karşı bir duruş olarak yükseliyor. Avrupa'da ise lüks tüketim, iklim krizi ve gelir eşitsizliği üzerinden sorgulanıyor. Tüm dünya aynı sorunun etrafında dönüyor: Gösteriş çağının panzehiri, küresel bir boykot olabilir mi? Biz de bu sorunun peşine düştük. Sosyolog ve psikologlarla konuyu masaya yatırdık. Uzmanlar, tüm dünyada sosyal medya üzerinden bir görgüsüzlük pandemisinin yayıldığı söylediler ve eklediler: "Dijital illüzyona karşı bir mücadelenin şart. Çin'in bu konudaki tavrı bireyin hayatına müdahale değil."

Sosyal medyada sergilenen hayatlar artık sadece bireysel tercihler değil, toplumsal algıyı şekillendiren güçlü birer vitrin. Lüks arabalar, milyonluk kombinler, şatafatlı tatiller... Bir dönem "başarı hikâyesi" olarak pazarlanan bu içerikler, bugün giderek daha fazla eleştiri alıyor. Çin yönetimi bu eleştiriyi devlet politikası haline getirerek radikal bir adım attı; "servet teşhiri" ve "para tapınması" olarak nitelendirdiği içerikleri sistematik biçimde temizlemeye başladı. Milyonlarca takipçili fenomenlerin hesaplarının kapatılması, sadece dijital bir sansür değil, aynı zamanda toplumu kodlarına geri döndürme hamlesi. Ancak mesele yalnızca Çin'e özgü değil. ABD'de genç kuşaklar arasında hızla yayılan sade yaşam akımları, "fazla tüketimin utancı"nı tartışmaya açarken; Avrupa'da iklim krizi ve gelir eşitsizliği ekseninde lüks tüketim eleştirileri daha yüksek sesle dile getiriliyor. Markaların dahi "gösterişsiz zenginlik" söylemine yönelmesi, bu dönüşümün piyasa tarafından da fark edildiğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, dünyayı ortak bir soruya götürüyor: Gösteriş çağının sonuna mı geliyoruz, yoksa bu sadece yeni bir trend mi? Gelin şimdi uzmanlara kulak verelim.

DEĞER YARGILARI AŞINIYOR

Lüks tüketimin sosyal medyada fütursuzca paylaşılmasının değer yargılarını aşındırdığına dikkat çeken Etik ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın, "Sosyal medyada lüks yaşamların ön plana çıkarılması ve bu konuda özendirici paylaşımların yapılması toplumsal değerler açısından risk oluşturmaktadır. Çünkü, tüketim odaklı yaklaşımı destekleyen ve maddi gücün yaşamda önemli bir yer tuttuğuna inandıran bu görseller bireylerin değer yargılarında olumsuz kararların oluşmasına neden olmaktadır. Toplumda bazı kesimler için erişilmesi çok zor olan bu yaşamlar özellikle gençler üzerinde daha sarsıcı etkilerin oluşmasına yol açmaktadır. Hatırlayın anne ve babalarımız, biz küçükken dışarıda hiçbir şey yememize izin vermezlerdi. Çünkü bizim alabildiğimiz o yiyeceğin başkaları için ulaşılmaz olabileceği ihtimalini düşünürlerdi. Biz ne zaman bu hassasiyetimizi kaybettik?" dedi.

MİNİMAL YAŞAM REVAÇTA

Sosyal medyadan gösterişli hayatların paylaşılmasına karşı toplumlarda bir bilinç oluşmaya başladığın vurgu yapan Prof. Akın, "Lüks kıyafetlere, evlere, eşyalara sahip olmanın yaşamda başarmış olma düşüncesi olduğuna inandırılan yetişkinler aksi imkanlar içerisinde derinden değersizlik duygusunu hissetmekte. Dolayısıyla her yaş grubundaki bireylerin bu duruma maruz bırakılması onların zaman zaman dışlanmışlık hissini yaşamalarına yol açıyor. Ne yazık ki, kişiler arasında rekabet ve kıyaslamalarının ön plana çıkmasıyla da bireyler arasındaki bağlar zayıflamakta ve toplumsal bağlamda da insanları birbirine bağlayan değerler kaybolmaktadır. Oysaki, günümüzde dünya minimalize yaşamın anlamlılığına inanmakta, toplumlar daha mütevazi toplum anlayışının benimsemekte ve toplumsal değerlerle sıkı sıkıya bağlanılan bir yaşam şeklini öngörmektedirler. Kaldı ki, bizim toplumumuz içinde dayanışma, birbirine yardım etme, bir kişinin sahip olamadıklarından dolayı utandırılmaması her daim ahlaklı bir tutum olarak görülmüştür" ifadelerini kullandı.

EMEKSİZ MUTLULUK ARIYORLAR

Sosyal medyadaki lüks tüketim çılgınlığının çocuklar üzerinde ağır tahribata neden olduğuna dikkat çeken Çocuk Gelişim Uzmanı Filiz Yıldırım, "Bir çocuğun gelişim sürecinde, elinde olmayanlara karşı daha hassas olduğu bir süreç vardır. Bu aslında hepimizin başına gelir ve geçer. Ancak bu eksikliğinin sürekli yüzüne çarpıldığı bir ortamda, o çocuk kendini sürekli eksik hisseder ve mutluluğunu yarım sayar. Böyle bir çocuk başta kendisini ardından anne ve babasını ve sonra da çevresini sürekli yetersizlikle suçlar. "Onların hayatı, arabası, evi bende neden yok? derler. Bunun normal olduğu kendisine anlatılmayan veya bunu kavrayamayan bir çocuk doyumsuz bir mutluluk arayışına çıkacaktır. Materyal ve eşya sahibi olarak mutluluğun kapısını açacağını zannedenler eşyaya değer yükleyecektir" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyada sürekli eşya ile mutlu olan insanları rol model yapmak çocuklarımız için büyük tehlikedir. Onların çalışmadan emek vermeden mutlu olacaklarını zannetmelerine sebep olur. Çocuğun bir birey olurken hayatta mutlulukla beraber mutsuzluğun da olduğunu, ancak mutluluğunu kendi içinde ve çevresinde bulması gerektiğini öğretmemiz gerekir."

GÖRGÜSÜZLÜK PANDEMİSİ

Sosyal Medya Yazılım Uzmanı Evren Yaşlak, Çin'in kararının dijital illüzyonu durdurmak açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmiş bir toplum, tüketim şovlarıyla değil, üretimle inşa edilir. Çin'in kararı, gençlere sahte değerler aşılayan ve toplumsal motivasyonu dijital yöntemlerle çürüten dijital illüzyonu durdurmak. Yasakları savunmuyoruz ancak enerjiyi gösterişten gerçek katma değere yönlendiren son derece rasyonel bir strateji. Konuyu sadece Çin ile sınırlı düşünmemek gerekiyor; ülkemizin de bu konuda gerekli girişimlerde bulunduğunu ve bunların yakında açıklanacağını düşünüyorum. Gelişmiş bir toplum, şatafatlı tüketim şovlarıyla değil, somut üretimle ve akılla inşa edilir. Bugün sosyal medyada tanık olduğumuz şey masum bir eğlence değil" diyor.

DİJİTALE SINIR ŞART

Sosyal medya üzerinden görgüsüzlüğün pandemisinin yayıldığına dikkat çeken Yaşlak, "Adeta 'dijital bir görgüsüzlük pandemisi' var. Bu pandemi kitlesel bir psikolojik sömürüdür. Çin'in aldığı karar, tam da bu sosyal çürümeye vurulmuş rasyonel bir neşterdir. Genç zihinlere 'üretmeden, sadece tüketerek ve de sergileyerek' var olunabileceği gibi zehirli bir illüzyon aşılanıyor. Bu durum toplumsal motivasyonu felç ediyor, ülkelerin enerjisini gerçek katma değer yaratmaktan alıkoyup kof bir gösterişe hapsediyor. Bu krizi sadece Çin'e özgü despotik bir müdahale olarak okumak büyük bir miyopluk olur. Gidişat o kadar tehlikeli ki, ülkemizin de bu kültürel erozyona ve sahte değerler pazarına karşı çok ciddi regülasyon hazırlıkları içinde olduğunu biliyor ve yakında sarsıcı adımların açıklanacağını öngörüyorum. Sosyal medya algoritmalarının bu 'sanal şımarıklığı' köpürtmesine ve gençlerimizi zehirlemesine acilen yasal sınırlar getirilmelidir. Dijital platformlar, toplumsal psikolojiyi bozmanın bedelini ödemelidir" dedi.