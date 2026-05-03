Sosyal ağlarda İslam karşıtlığını yayıyorlar

İnsanlık, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreçten geçiyor. Tek bir ülke dünyayı adeta kaosa sürüklüyor. Hiçbir kuralı ve anlaşmayı tanımayan İsrail, canlı yayınlarda soykırım suçu işliyor. Mevcut çürümüş küresel sistem bırakın bu barbarlığı cezalandırmayı, koruyor bile. Uluslararası kurumların yükümlülükleri İsrail'e işletilmiyor, Batılı devletler her türlü maddi desteği sağlıyor ve ABD'li teknoloji şirketleri her alanda Siyonistlerin yanında duruyor. Bu adaletsizliğe karşı Türkiye gibi ülkeler diplomaside mücadele ederken, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi milyonlar ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin sesini her türlü platformda duyurmaya çalışıyor. Ancak dedik ya düzen yozlaşmış diye... İşte İsrail ve destekçileri, şimdilerde gözünü sosyal ağlara dikmiş durumda.

ÇAĞIMIZIN KİRLİ SİLAHI: YALAN HABER

Günümüzün en önemli silahlarından biri olan bilginin halka ulaştırılma gücünü ellerinden kaybetmek istemiyorlar. Batılı ana akım medya zaten yıllardır ellerinde. Daha üç gün önce Merkezi Almanya'da bulunan ancak ABD ve Avrupa'da büyük bir medya ağı olan Axel Springer şirketinin, yazı işleri kadrosundan İsrail'e bağlılık talep ettiği ortaya çıktı. Ya da NewsCord tarafından yapılan araştırmada İngiliz medyasının Gazze'deki zulmü perdelediği belgelendi. ABD medyasına girmiyoruz bile, çünkü onlar neredeyse tamamen Yahudi lobilerinin esiri konumunda... Ek olarak YouTube, Instagram, Facebook, Google ve daha birçok ABD merkezli teknoloji şirketinin de internet aramalarında İsrail'i destekleyen içerikleri öne çıkardığı biliniyor. Ama tabii ki de İsrail ve destekçileri bunlarla yetinmiyor. Tüm sansürlere rağmen Filistin'in haklı mücadelesine ve İsrail zulmüne ses çıkaranları susturmak için trol ordusunu devreye soktular. Haberimizde İsrail'in dijital ortamda yalan bilgiyi nasıl silah haline dönüştürdüğüne odaklanacağız...

SAHTE VİDEOLARI VİRAL YAPIYORLAR

"Gazze'de bize soykırım yapıyorsunuz diyenlere, cevap vermek yerine, dünyanın gündemini bir şekilde bizim oluşturmamız lazım..." Bu sözler eski bir İsrail askeri istihbarat görevlisi olan Ella Kenan'a ait. Katıldığı bir toplantıda konuştu ve "BrightMind" adlı platform üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda geniş çaplı algı operasyonları yürüttüklerini açıkladı. İsrailli yetkili, kendi ürettikleri videoları dünya genelinde viral haline getirdiklerini açıkça dile getirdi.

KARŞIT İÇERİKLERİ KALDIRTIYORLAR

İsrailli trol ordusunun bir diğer görevi Filistin'e destek veren içeriklerin sosyal ağlardan kaldırtılması oluyor. İsrail'in zulmünü ortaya koyan bu tarz paylaşımları anında ABD'li şirketlere ve Batılı kurumlara şikayet ediyorlar. Bu noktada en büyük silahları olan "anti-semitizm" yani Yahudi karşıtlığı kalkanına sarılıyorlar. İsrail karşıtı viral olan yani çok fazla paylaşılan bir içeriği "anti-semitizm" içerdiği yalanıyla paylaşımdan kaldırtıyorlar.

ABD BAŞKANI'NIN KONUŞMASINA YALAN SÖYLEM SOKTULAR

İsrail askeri istihbarat birimlerinde 7 yıl çalıştığı bilinen Ella Kenan, konuşmasında ayrıca "yalan söylemleri" nasıl oluşturduklarını anlattı. Örneğin "Hamas, DEAŞ'dır" kalıbını kendisinin bulduğunu itiraf eden İsrailli yetkili, bu söylemin eski ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasına bile girdiğini vurguladı. Kenan, BrightMind adlı örgütün "Yahudi toplumuna stratejik amaçlarla hizmet eden dijital platform ağı" olduğunu anlatıyor.

HRİSTİYAN ELÇİLER YETİŞTİRECEĞİZ

İsrail geçtiğimiz aylarda ABD'li Evanjelik Hristiyanları, Tel Aviv'e götürmüştü. İsrailli yetkililer, kendilerini Siyonist Hıristiyanlar olarak tanımlayan Evanjeliklere de dijital ordularından bahsetmişti. Netanyahu'nun yakın dostu Michael D. Evans, Siyonistlerle Evanjelikler arasındaki yeni planı duyurdu. "İsrail'in itibarı için dijital bir ordunun kurulacağını" söyledi. Evans ayrıca 100 bin Hıristiyan elçi yetiştirileceğini duyurdu.

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİNİ ENGELLEDİLER

İsrail merkezli trol orduları sadece yalan haber yaymakla kalmıyor, aynı zamanda Batılı devletlere Filistin destekçilerine karşılık baskılar da yapıyorlar. BrightMind örgütü, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen bazı etkinliklerin "antisemitik" olduğunu öne sürerek bunların iptaline ve bazı öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına neden oldu.

KONTROL EDEMEDİKLERİNİ SATIN ALIYORLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Eylül 2025'te sosyal medyanın yeni "savaş aracı" olduğunu söylemişti. Bu kapsamda Yahudi lobisinin baskısıyla Çin merkezli TikTok'un ABD ayağı İsrail'in istediği şirkete satıldı. Netanyahu da açıkça TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

YAPAY ZEKAYI KONTROL EDİYORLAR

ChatGPT, Meta, Gemini ve diğerleri... Tüm yapay zeka siteleri İsrail'e dijital kalkan oluşturuyor. Söz konusu yapay zeka sitelerine İsrail'in açıkça işlediği bir savaş suçunu sorduğunuzda bu olayı ört bas etmek için binbir türlü oyunu devreye sokuyor. Örneğin "Güvenilir kaynaklarda bu bilgi yok" cevabını veriyor. "Güvenilir kaynaklar dediği de ABD ve Avrupa merkezli ana akım medya oluyor. Ancak bu ana akım yayın organlarında nadir de olsa İsrail'in zulmünü ortaya koyan haberler çıkıyor. İşte yapay zeka siteleri böylesi durumlarda da bu ana akım haber sitelerini yok sayıyor.

INFLUENCERLARA PARA TEKLİF ETTİLER

İsrail bir yandan yalan haberleri yayan ordu kuruyor, diğer taraftan ünlü influencerları satın alıyor. Geçtiğimiz aylarda Yahudi lobisinin dünyanın dört bir yanından takipçisi fazla olan influencerları toplayarak İsrail'e götürdüğü ortaya çıkmıştı. Bu kişilere İsrail'i destekleyen içerikleri için düzenli olarak 7 bin dolar ödeme teklif edildi. Neyse ki İsrail'e giden influencerların içinden vicdan sahibi olanlar yaşananları anlatarak Siyonistlerin bu planın deşifre etti.

ORDU İÇİNDE HASBARA BİRİMİ VAR

İsrail ordusu içerisindeki Hasbara birimi medyayı kontrol etmek için çalışıyor. İbranice "açıklama" anlamına gelen Hasbara, İsrail Devleti'nin bakış açışı ve siyasetini uluslararası biçimde savunmaya çabalayan iletişim girişimlerini tanımlamak için kullanılıyor. Hasbara birimi örneğin İsrail devletinin işlediği suçlara sinema yoluyla meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Bu birim ayrıca Soykırım yerine "Operasyon" yıkım yerine "savunma", katliam yerine "güvenlik ihtiyacı" gibi söylemlerini yayıyor.

İŞTEN ATTIRMA, TEHDİT VE FİŞLEME

İsrail kurduğu farklı bir ekip ile sosyal ağlarda Filistin'e destek verenleri tespit ediyor ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar işsiz kalmaları için baskı yapıyorlar. Tek amaçları sosyal ağlar üzerinden İsrail karşıtlığı yapanları tespit etmek olan StopAntisemitism kurucusu Liora Rez, işten atmaları katıldığı her platformda açıkça dile getiriyor. İsrailli "Megamot Shalom" isimli kuruluş çalışanlarının ise ABD'deki üniversitelerde Filistin'i destekleyen Yahudilerin de aralarında olduğu akademisyenler ve öğrencileri fişlediği belgelendi.