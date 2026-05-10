Gençliğimde yaşadıklarım güçlü olmamı sağladı

Kendine ait serveti yaklaşık 400 milyon dolar... "Zaten çok ünlü ve çok zengin bir ailenin varisi. Ne var ki bunda?" diye sorabilirsiniz. Aile genlerinden ticareti almış orası kesin. Şöhret de tabii ki ürünlerini satmasında yardımcı olmuştur. Ancak çok varlıklı ailelerde dünyaya gelip tek yaptıkları kısaca aile parasını yemek olan, ellerini attıkları her işi batıran, tek başlarına var olamayan kim bilir kaç ünlü ve zengin aile çocuğu vardır bir de onu düşünün derim. Uzatmayayım bu hafta Paris Hilton'u yazmak istedim. 2000'ler modası denilince akla gelen ilk ismi.

SERVET VAKIFLARA BAĞIŞLANDI

Önce servet konusundan başlayayım. Yaygın inanışın aksine, Paris Hilton büyük bir aile mirasına güvenmiyor. Büyükbabası Barron Hilton, 2007 yılında servetinin yüzde 97'sini hayır kurumlarına bağışladı. Ünlü bir soyadı, doğuştan gelen şöhret ve ticaret kafasını gerçek bir servete çeviren bir isim Paris Hilton. Eşi Carter Reum'um yaklaşık 40 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor. Yani o "zengin aileye doğdu, zengin aileye gelin gitti" diye dillerde dolanan peri masalı bu hikayede de pek gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada neden birçok ünlü ve zengin isimli kadının ürün satmaya, event yapmaya çalıştığını ve neden bireysel olarak kendi hayatlarını garanti altına almaya baktıklarını böylece daha net bir şekilde anlıyorsunuzdur. Şu an iki çocuk annesi olan, dediğimiz gibi 400 milyon dolarlık bir servete sahip olan Paris Hilton aynı anda birçok iş yapmak durumunda kalıyor yani gençlik yıllarından itibaren.

İSMİNİ TAŞIYAN 19 ÜRÜNÜ VAR

Kendi ismini taşıyan ürün gamı altında 19'dan fazla ürün bulunuyor. Ve yıllardır bu ürünler oldukça iyi satıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir elde etmiş durumda. Yani 2000'lerden bu yana aynı popülariteyi korumayı başarıyor. Bunu da şarkıcılık ve DJ'lik yaparak sağlıyor. Sürekli genç nesille iletişim halinde olan ve neredeyse tüm popüler müzik festivallerinde DJ olarak yer alan Paris Hilton, bu sayede kendi imparatorluğunu her daim güçlü tutuyor. Kendi ismini taşıyan ürünlerin satıldığı şirketin doğal olarak CEO'su da Paris Hilton. Mesela servetini kazanmasında en etkili olan şeylerden biri kesinlikle parfümleri oldu. 25'ten fazla koku içeren parfüm serisi 2,5 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Demin bahsettiğimiz 19 ürünü sayesinde yıllık yaklaşık 10 milyon dolar gelir sağlıyor. DJ'likten de oldukça iddialı rakamlar kazanmayı biliyor. Geçmişte tek bir DJ performansı için 1 milyon dolar kazanç elde etmişliği var. Tabii ki her performansından o kadar çok kazanmasa da yine de çok oldukça çok para kazanıyor.



KADINLARA DESTEK OLUYORUM

"Tamam İdil, zaten ticaret kafası olduğunu söyledin. Neden bu hafta Paris Hilton konusu açıldı, sen onu söylesene bize" diyor olabilirsiniz. Paris Hilton, geçtiğimiz günlerde Old Navy markası için 2000'lerden modasından hatta daha çok 2000'li yıllarda kendi giydiklerinden oluşan bir koleksiyon hazırladı. Kendi ismini taşıyan yapım şirketinin Road to Reality isimli bir film çekeceğini açıkladı. Coachella da DJ olarak yer aldı. Sayısız dergiye röportaj verdi. Bir yandan da bir dijital platformda yemek yapmak üzerine program yapmaya başladı. Aynı anda iki çocuğuyla ve eşiyle de ilgilendiğini söylememe gerek bile yoktur herhalde.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Podcast yapan, kendi sosyal medya hesabında düzenli olarak ünlü isimleri konuk eden Paris Hilton, sayısız dernek ve yardım kuruluşu içinde kampanyalar yapıyor. Ve Paris Hilton tüm bu başarıyı tüm dünyanın gözleri önünde yaşıyor. Oysa şu an 40'larında ya da daha büyük olanlar onun henüz 19 yaşındayken erkek arkadaşı tarafından kaydedilmiş özel görüntüleri yüzünden 20'li yaşlarının nasıl büyük bir kabusla başladığını da hatırlayacaktır. O dönem hakkında, "İstismardı.

Özel anları kasede almak ve satmak akıl alacak bir şey değildi. Erkek arkadaşım benden 12 yaş daha büyüktü. O geceye dair çok da bir şey hatırlamıyorum. Ancak o görüntüler sızdığı an itibaren dünya üzerinde benim varlığımı bilmeyen milyonlarca insan beni öğrenmiş oldu. Görüntüler erkek arkadaşım sattı ve bundan da çok para kazandı. Ben ise yıllarca sürecek korkunç günlere adım atmış oldum. Şimdi kadınları bu tarz konular hakkında bilgilendiriyorum. Onlara destek oluyorum. Gençliğimde yaşadığım her şey bugün daha güçlü olmamı sağladı" diye konuşuyor.