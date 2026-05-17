Anne olmak için hayatını değiştirdi

Son dönemde ileri yaşta çocuk sahibi olan ünlü erkek isimlere dair ne çok haber okuyoruz. En başta aklıma Robert De Niro geliyor. Ünlü oyuncu 79 yaşındayken yedinci çocuğunu kucağına aldı. Bir başka Hollywood efsanesi olan Al Pacino da 83 yaşındayken dördüncü kez baba oldu. 65'lerini geçtikten sonra baba olan öyle çok isim var ki böyle, boşuna teker teker saymayayım. Biyolojik olarak ne yazık ki kadınlar için benzer bir şey uzun yıllar boyunca mümkün olmadı. Artık kadınlar da gelişen bilim ve teknoloji sayesinde belki henüz erkekler kadar ilerleyen yaşlarda olmasa da 50'lerinden sonra da çocuk sahibi oluyor. 30'larının ortasında anne olmasıyla ilgili oldukça sert yorumlar alan bir dönemin kadınlarına inat kadınlar annelik serüvenini böylece her geçen yıl daha da ilerleyen yaşlarda deneyimlemeyi seçiyor. "İdil, nereden çıktı şimdi bu ilerleyen yaşlarda anne olma hikayesi?" diye soranlar olacaktır.

Bu hafta hayatından bahsedeceğim isim Cameron Diaz diyeyim hemen cevaben. İlk çocuğunu 2019 yılında yani 47 yaşındayken kucağına alan Diaz, o dönemde çokça konuşulmuştu. Diaz gerekli gereksiz yorumlara kulaklarını kapatıp ardından bir çocuk daha dünyaya getirdi. Ve geçtiğimiz günlerde de eşi Benji Madden ile üçüncü çocuklarını kucaklarına aldılar.

53 YAŞINDA ANNE OLDU

Yani Cameron Diaz 53 yaşında bir kez daha anne oldu. 140 milyon dolarlık bir serveti olan, 1979 doğumlu kocası ünlü müzisyen Benji Madden ile mutlu bir beraberliği olan bir kadın var karşınızda. Kocasının yaklaşık 40 milyon dolarlık serveti de dahil edildiği vakit ortaya oldukça varlıklı bir aile çıkıyor. 2018 yılında 'emekli' olduğunu açıklayan, geçtiğimiz yıl başrollerini Jamie Foxx ile paylaştığı Back in Action filmine kadar da gerçekten de oyunculuktan uzak duran Cameron Diaz ilerleyen dönemde anne olması ve parlak kariyerini bir kenara bırakmasıyla ilgili olarak, "Hayatımın büyük kısmı yoğun bir şekilde stresli bir ortamda çalışarak geçti. 46 yaşıma kadar da durmadan çalıştım. Ardından hayatımın ikinci kısmına geçmek istedim. Eşime, evliliğime, özel hayatıma, kuracağım aileye odaklanmak istedim. Ve bunu rahat rahat yapmak, tadını çıkarmak, olgun davranmak istedim. Telaşsız, kendimi ispat etme ihtiyacı içinde olmadan, makul ve akıllı bir anne olmak istedim. Bu hayalim de gerçekleşti" diye konuşuyor.

AMACI MUTLU BİR YUVA

Cameron Diaz, Hollywood'un anda hem drama hem de komedi filmlerinde oynayabilen, aksiyon sahnesini de dans sahnesini de aynı rahatlıkla çeken nadir isimlerinden biri. Dolayısıyla oyunculuk dünyasına adım atar atmaz kısa üre içinde sektörün en çok aranan isimlerinden biri oldu. 2017 yılında Annie filminin çekimlerinin bitmesinin hemen ardından da yavaş yavaş kariyerini sonlandıracağını ifade etmeye başladı. Aslına tüm bunlar koşturmacalarla geçen bir uzun dönemin ardından yavaş yavaş oldu.

Şov ve dünyasının birçok ünlü ismiyle beraberlik yaşayan Diaz, 2011 yılında Madden ile yaşamaya başladığı ilişki ve ardından gelen evlendikten sonra aslına bakarsanız hayatında bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Ve kendi doğduğu ev gibi mutlu ve huzurlu bir ev kurmaya odaklandı.

30 YIL ARALIKSIZ ÇALIŞTI

1990'lı yıllardan, 2000'lerin sonuna kadar başarısını sürdüren Cameron Diaz, 16 yaşında Elite Model Looks tarafından keşfediliyor. Mankenlikten önceki hayatı hakkında, "İspanya ve Almanya'dan göç etmiş atalara sahip bir ailede dünyaya geldim. Annem de babam da çalışıyordu. Önce Miami ardından Los Angeles'ta yaşadık. Kardeşim de ben de sevgi dolu mutlu bir çocukluk yaşadık. Çok varlıklı bir aile değildik ancak gerçekten de mutlu bir aileydik" diye anlatıyor.

Mankenlik kariyeri onun için her şeyin dönüm noktası oluyor. 30 yıl boyunca da o ilk iş anlaşmasıyla başlayan yolda yürümeyi sürdürüyor. Sayısız marka için çalışan, podyumlara ve dergi kapaklarına çıkan Diaz'ın hayatı 21 yaşında bir kez daha değişti.

21 yaşında The Mask filminin kadrosunda yer aldı. Şans eseri kendisine gelen küçük rolü hakkıyla canlandırmak için oyunculuk dersleri almaya başladı. O ana kadar hiç denemediği bir alanda sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ve o filmin gösterime girdiği günün ertesinde hakkında çok başarılı bir oyuncu, ülkenin en güzel ve seksi kadınlarından biri olduğuna dair sayısız haber yayınlandı.