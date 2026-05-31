Filmlerden farksız bir hayat

Başarıyı parayla ölçecek olursak bu 1982 doğumlu kadın 50 milyon dolarlık kişisel servete sahip diyerek başlayabiliriz salında söze. Ya da bir kadının başarısının varlıklı bir aileye gelin gitmek olduğunu düşünüyorsanız o zaman da ilk eşinin bir İngiliz aristokrat, ikinci eşinin de bir Fransız lüks holdinginin varisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir kadının başarısının güzellik olduğunu düşünenlerdenseniz bugün sayfamızın kahramanı olan kadının 1.77 boyunda, 90-60-90 ölçülerinde sayısız kez dünyanın en seksi ve en güzel kadını seçilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün sayfamızda yer almasına neden olan konuya gelecek olursak yani anneliğe, kısa süre önce altıncı çocuğuna hamile olduğunu söyleyebiliriz. Bence kimden bahsettiğimi kesinlikle anlamış olmalısınız. Tabii ki Natalia Vodianova'dan bahsedeceğim bu hafta.

15 YAŞINDA KEŞFEDİLİYOR

Vodianova'nın hayatı gerçekten de filmlere konu olacak bir hayat. 15 yaşında bir modellik ajansı tarafından ülkesi Rusya'da keşfediliyor. 16 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'e taşınıyor ve profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlıyor. Gencecik ve ailesi o sektörde olmayan bir kadın için mankenlik her zaman zorludur. Ama o bu zorluğu yalnız başına 19 yaşında kadar taşıyor. 19 yaşındayken, bir vikontun oğlu olan İngiliz aristokrat Justin Portman ile evleniyor. Aynı yıl ilk çocuğunu da kollarına alıyor. 2011 yılına kadar süren evliliğinde üç çocuk dünyaya getiriyor. Tüm bu süreçte mankenlik kariyerine asla ara vermiyor. Hep kendini garanti altına almaya, kendi kendine var olmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Tabii ki güzelliği ve mankenlik için olan doğal yeteneğinin yanı sıra aristokrat bir aileye gelin gitmesi işlerinin daha da artmasına ve şöhretinin büyümesine yol açıyor.

BOŞANDIĞI YIL İKİNCİ EŞİYLE TANIŞTI

Vodianova 2011 yılında boşanma kararı alıyor. Boşandığı yıl LVMH holdinginin veliahtı Antoine Arnault ile ilişki yaşamaya başlıyor. Arnault gazetede Vodianova'nın boşandığını okuyunca bir yemek yemelerini teklif ediyor ve tüm hikaye hızlı bir şekilde başlıyor. Tahmin edeceğiniz üzere milyar dolarlık bir holdingin veliahtı olan Arnault, 500 milyon dolarlık servetiyle Vodianova'nın ilk eşinden de maddi anlamda daha güçlü. Ve tabii ailesinin tüm moda dünyasını elinde tutması sayesinde Vodianova'nın tüm işleri 2011 yılından itibaren daha da açılarak ilerliyor. Çift 2017 yılında ilk çocuklarını kollarına alıyor. 2020 yılında çift ikinci çocuklarının doğumundan hemen sonra evleniyor. Ve dediğimiz gibi Vodianova kısa süre önce kocasıyla üçüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı.

ANNESİYLE PAZARDA MEYVE SATIYORDU

Vodianova Rusya'da bir mankenlik ajansı tarafından keşfediliyor. Ama bir AVM'de alışveriş yaparken ya da ailesiyle tatile gitmek için havaalanında değil. Vodianova o kadar fakir ve bölünmüş bir ailede dünyaya geliyor ki çocukluğu tahminlerin ötesine oluyor. O hayattan çıkıp 15-19 yaş aralığı Paris'te mankenlik yapması, ardından bir aristokrat ile evlenmesi ve anne olması pek de beklenen bir şey değil aslına bakarsanız. Vodianova, ailesinin geçimini sağlayabilmek için annesiyle birlikte pazarda meyve satıyor. Ve işte o pazarda şans eseri keşfediliyor. O zorluk çocukluğun ardından podyumların zirvesine ulaşabilmesi bile dediğimiz gibi imkansıza yakın bir ihtimal.

Vodianova'nın babası ailesini ünlü manken henüz altı yaşındayken terk ediyor. Annesi ona ve diğer iki kızına tek başına bakıyor. Bu kızlardan birinin engelli olması tüm aile için hayatın zorluklarının daha da fazla hissedilmesine neden oldu. Vodianova sengelli küçük kız kardeşine bakarken bir yandan da annesiyle pazarlarda çalışarak zorluk bir çocukluk geçirdi. Kardeşlerinden biri ailenin zorluk yaşıyor olması nedeniyle doğumundan sonra evlatlık olarak veriliyor.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜ

Vodianova, kendini özel ihtiyaçları olan çocuklara ve ailelerine yardım etmeye adamış bir hayırsever kuruluş olan Çıplak Kalp Vakfı'nın kurarak özellikle kendi ülkesindeki kadın ve çocuklara yardım etmeyi kendisine hedef ediniyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük zihinsel engelli çocuk ve yetişkin spor organizasyonu olan Özel Olimpiyatlar Uluslararası Yönetim Kurulu üyesidir. 2021'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Vodianova'yı cinsel sağlık ve üreme sağlığı ajansının İyi Niyet Elçisi olarak atadı.

BULUŞMADAN ÖNCE AYLARCA OYALAMIŞ

Vodianova ve Arnault'nun ilişkisi oldukça sürpriz bir şekilde başlıyor. İkisi aslında 2008 yılında bir kampanya çekiminde tanışıyor. Ve Arnault, Vodianova'yı gördüğü an tek kelimeyle büyüleniyor. Sonrasında, sonraki birkaç yıl içinde ne zaman karşılaşsalar veya aynı grup yemeklerinde bir araya gelseler de iletişimleri her ikisinin de ilişkileri olduğu için arkadaşça devam ediyor. Arnault, 2011 yılında boşandığını okuduğu Vodianova'ya bir mesaj atıyor. Ancak Vodianova, haklarında çıkabilecek haberler nedeniyle bu buluşmayı aylarca erteliyor. İlk buluşmaları çok sakin ve arkadaşça geçince Vodianova, Arnault'nun kendisinden hoşlanmadığını düşünmeye başlıyor. Ancak sonrasında gelen buluşmalar onu bu düşünceden vazgeçiriyor.

İLK ÇOCUĞUNU 19 YAŞINDA DOĞURDU

Vodianova, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sadece altı hafta sonra Paris'te podyuma çıktı. Güzel manken o günler için, "Çılgınca aşık olup hamile kaldığımda henüz tam bir Batılı kadın gibi düşünmüyordum. Geldiğim yerde 19 yaşında bebek sahibi olmak normaldi. Belki maddi sorun yaşamayan bir ailede büyümüş Batılı bir kız bana 'Çok değerlisin, bu adamdan emin misin?' derdi. Ama geldiğim yerde bana kimse bu konuda değerli olduğumu söylemedi. Benim için değerli olan şey aşktı. Bu nedenle 19 yaşında aşık olup çocuk sahibi olmak benim için çok mantıklıydı. Bugün kızıma aynı şeyi tabii ki tavsiye etmem.

DERNEĞİNE ODAKLANMIŞ DURUMDA

Vodianova, yılın yaklaşık bir ayını editörlük çalışmalarına ve yaptığı sözleşmeleri yerine getirmeye ayırıyor. Bunun dışında Paris'te yaşamını sürdürüyor. Çocukları eve gelene kadar dairesinden birkaç blok ötede bulunan Naked Heart Vakfı'nın Paris şubesinde geçiriyor. Vodianova'nın 2004 yılında kurduğu vakıf, her yıl Love Ball ve Fabulous Fund Fair adlı iki göz alıcı gala düzenliyor.