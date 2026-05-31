Gökyüzünde hayat nöbeti

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ambulans uçaklar, her türlü medikal araç-gereçler ve uzman ekibiyle yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye kesintisiz şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet veren ambulans uçaklarını, özel izinle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntüledik, sağlık ekibiyle konuştuk.

Bir kaptan pilot ve bir yardımcı pilotla havalanan ambulans uçaklarda, sedye sayısına göre sağlık ekibi konuşlanıyor. 2 sedyeli ambulans uçaklarda 1 hekim, 1 sağlık personeli, 3 sedyeli ambulans uçaklarda ise; 1 hekim, 2 sağlık personeli görev alıyor. Müdahale edilecek hastanın klinik ihtiyaçları belirlenerek uçuş öncesi tüm tıbbi cihaz, ekipman eksiksiz hale getirilerek uçak içi hazırlıklar tamamlanıyor.

Yenidoğan hasta için kuvöz, riskli gebeliklerin erken doğum ihtimaline yönelik doğum setleri hazır bulunduruluyor. Her hasta için özel risk analizi yapılarak uçuş ve hasta güvenliği en üst seviyede uygulanıyor. Ambulans uçaklar, 2010 yılından bu yana bin 805'i yurt dışı olmak üzere toplam 21 bin 820 hastayı güvenle nakletti.

ÖNCELİĞİMİZ HASTALARIMIZIN GÜVENLİĞİ

Ambulans uçak doktoru Ercan Coşkun; "Yaklaşık 20 senedir hava ambulansında doktor olarak görev yapıyorum. Sağlık sektörü çok hassas bir konu öte yandan bu müdahaleleri uçak içerinde gerçekleştirmek daha fazla ince eleyip sık dokumayı beraberinde getiriyor. Fakat ambulans uçaklarımız aniden gelişebilecek bütün durumlara karşı tam donanımlı şekilde tasarlandı. Ben kara ambulansında da görev yaptım fakat benim için havada görev yapmanın anlamı özel... Devletimizin sağladığı bu imkân doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet etmek bizler için çok kıymetli. Bizler için öncelikli olan hastalarımızın en güvenli ve sağlıklı şekilde naklini gerçekleştirmek" diyerek duygularını paylaştı.

SEVK BOYUNCA DOKTORLARLA BAĞLANTIDAYIZ

Paramedik Sezer Avcı ise; "Öncelikle bir hasta transferi çıktığı zaman Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi tarafından bize hastanın bilgileri ve epikrizleri gönderilir. Biz doktorumuz ve medikal ekibimizle beraber bu evrakları inceleriz hastanın uçuş boyunca transfer sürecinde ne gibi cihazlara, desteklere, ilaçlara ihtiyacı olduğu gibi durumları değerlendiririz. Ardından uçuş için havalimanına doğru yola çıkarız tüm bu süreç boyunca biz hastayla veya hastanın transfer edileceği hastaneyle, doktorlarıyla bağlantı halinde oluruz. Son olarak uçuş öncesi karar verdiğimiz ilaçları ve cihazların kontrolünü sağlayıp sevki gerçekleştiririz. Ekstrem bir durum yoksa hastanın yanında refakatçisi de bizlerle beraber gelebilir" şeklinde konuştu.

YURT DIŞI HASTA SEVKİNDE DIŞ TEMSİLCİLİKLERE BAŞVURULUYOR

Yurt dışından ülkemize gerçekleştirilecek hasta transferlerinde başvurular, Dışişleri Bakanlığı ve hastanın bulunduğu ülkedeki dış temsilcilikler aracılığıyla bakanlığa iletiliyor. Ambulans uçak hekimi, hastayı takip eden hekim ve Bakanlığın SAHOM (Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi) ekibi tarafından hastaya ait tüm medikal bilgileri inceleyerek hastanın uçuşa uygunluğu değerlendiriliyor.

Hastanın nakile uygun bulunması halinde operasyon süreci başlatılarak gerekli uçuş izinleri uçuş ekiplerinin sevk birimlerince takip ediliyor. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından transfer operasyonu gerçekleştiriliyor. Yurt içi hasta nakillerinde ise süreç, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşunun İl 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne başvurusu ile başlıyor. Talepler Bakanlığın Hava Operasyon Birimine ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) sistemi üzerinden iletiliyor ve uygunluk değerlendirmelerinin ardından sevk planlaması yapılıyor.