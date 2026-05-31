Mo Salah önyargıları alt üst etti

Güneş doğudan yükselir ama dünyaya doğuda bir yerde geldiyseniz; bazı dallarda en iyi olmanız için Batıdakilerden daha çok çalışmanız gerekir. Bir eşik olur hep, onu aştıktan daha da çok çalışmanız gerekir ama artık herkes sizi konuşmaktadır. Mohamed Salah'ın öyküsü, sadece bir futbol biyografisi değil; modern spor tarihinin en etkileyici dönüşüm hikayelerinden biri! Mısır'ın Nagrig köyünden çıkan bir çocuğun, önce yeşil sahaları, ardından bir şehrin ve hatta bir ülkenin kalbini nasıl fethettiğini anlatır.

Mısır'da Nagrig kasabasında büyüyen Salah, çocukluğunda her gün saatlerce futbol oynuyor, her çocuk gibi Zidane ve Ronaldo'yu taklit ediyordu. Radwan El-Kashef'in farkına vardığı çocuk, Mısır'ın köklü kulüplerinden Al Mokawloon kulübünün scout'u sayesinde fırsat yakaladı. Haftanın beş günü Kahire'de kulübe giderken 9 saat otobüs yolculuğu yapıyordu. Bu otobüs yolculukları onu henüz 18 yaşındayken Mısır Premier Ligi'nde ilk profesyonel maçına taşıdı. Ama kaderinin değişmesi tarihe geçen bir faciayla oldu.

2012 yılındaki Port Said stadyum faciasında 74 kişi ölürken, Mısır'da ligler süresiz durduruldu. Bu süreçte Mısır U-23 milli takımının İsviçre ekibi Basel ile yaptığı hazırlık maçında ikinci yarı oyuna giren Salah girip iki gol atınca Basel'e transfer oldu. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelmedi. Basel'deki iki başarılı sezonda Chelsea'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla, Jose Mourinho'nun radarına girdi, 2014'te Chelsea'ye transfer oldu ama fiziksel olarak Premier Lig'e hazır olmadığı görüldü.

Birkaç yıl sonra 4-5 sene sonra istastistiklerini alt üst edeceği ligdi bu...

Önce İtalya'nın yolunu tuttu. Fiorentina, Roma formalarıyla Çizme'yi salladı. Liverpool'un dahi hocası Jürgen Klopp, "Ne işi var İtalya'da!" dercesine 2017 yazında tam 42 milyon Euro bedelle transferine onay verip tarihi bir dönemi başlattı.

Salah'ın Liverpool'un macerası sadece kulübün kaderini değiştirmedi. Şehirdeki suç oranları düştü, hatta din olarak İslam'ı seçenler oldu. Standford Üniversitesi tarafından yapılan ve akademik literatüre geçen bir araştırmaya göre, Salah Liverpool'a transfer olduktan sonra Merseyside bölgesindeki nefret suçlarında düşüş yaşandı ve sosyal medyadaki İslamofobik paylaşımlar yarı yarıya azaldı.

Liverpool taraftarları, daha önce hiçbir Müslüman sporcuya yapılmayanı yaptı ve onun için İslam'ı yücelten şarkılar besteledi. Anfield tribünlerinde binlerce İngiliz'in hep bir ağızdan söylediği şu tezahürat tarihe geçti: "Eğer senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince iyi. Birkaç gol daha atarsa, ben de Müslüman olacağım! Bir camide oturmak, işte olmak istediğim yer burası..."

Şaka gibi değil mi? Bir futbolcu, İngiltere gibi bir ülkede İslam diniyle ilgili algıyı bu kadar kısa sürede değiştirebilir mi? Eğer bir duruşu varsa, oluyor işte. Salah, sahadaki başarısını güler yüzüyle, yardımseverliğiyle perçinledi. Mısır'da yaptırdığı hastaneler, okullar ve daha neler neler... İnsanlar onun kimliğinde korkulacak bir şey olmadığını, aksine saygı duyulacak bir asalet olduğunu gördü.

KLOPP İLE ARASINDA ÖZEL BİR BAĞ VARDI

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp ile Mohamed Salah'ın ilişkisi, sadece bir teknik direktöroyuncu ilişkisinin çok ötesindeydi. Bunu özel kılan şey, saha dışındaki kültürel ve dini saygıydı. Türkiye'de bile tartışılan "Sporcu oruç tutar mı?" konusunda Klopp, ne Salah'a ne o dönem takımdaki diğer Müslümanlar Sadio Mane'yi hiç karışmadı. Maç günleri veya takımın yolculukları esnasında Salah namaz kılarken, tüm takım onun ibadetini bitirmesini saygıyla bekledi. Klopp bir röportajında, "Müslüman oyuncularımızın maçtan önce kendilerini temizleme (abdest) ritüelleri var. Bu yüzden soyunma odasında onlara her zaman iki dakika erken izin veririz. Onların bu dünyaya bakışını ve disiplinini görmek takıma sadece güç veriyor" diyerek bu özel bağın altını çizmişti.

Salah'ın gollerden sonra yaptığı secde kutlaması da, Liverpool soyunma odasının ve Anfield Road'un en doğal, en saygı duyulan parçası haline geldi.

* Salah, Liverpool forması altında tam 9 efsanevi sezon geçirdi (2017-2026). Bu süreçte kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmadı. Kulübün modern dönemdeki rönesansının başmimarı oldu. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretine 2019-2020'de son veren kadronun lideriydi.

* 9 sezonda Liverpool formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 200 gol barajını aşarak kulüp tarihinin en golcü ilk 5 oyuncusundan biri oldu.

* 3 kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

BU TEZAHÜRATLAR UNUTULMAZ

Anfield Road'daki son maçında tribünler, onun kulübe ve şehre bıraktığı mirasa yakışır bir atmosfer hazırladı. Tribünler tamamen Salah'a adanmış pankartlar ve bayraklarla donatıldı. Kırmızı ve beyaz renklerin arasında, Salah'ın ikonik saç tasarımı ve secde figürünün işlendiği devasa koreografiler yükseldi.

Mısırlı kral; şüphelerimizi yok etti, kalplerimizi fethetti

Mo Salah; cennetten bir hediye

Bir futbolcudan daha fazlası

Kanattan aşağı koşuyor, sonsuzluğa doğru...