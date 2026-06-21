Aşk hikayeleriyle gündemde

Müzisyen kimliğinden çok beklenmedik aşk hikayeleriyle magazin basınında yer alan bir isim o. Popüler kültürün en popüler kızlarından değil. Ancak aşk hayatına bakılacak olursa, birçok ünlü kadınınkinden çok daha hareketli. 2010-2012 yılları arasında İngilizlerin çapkın, zengin ve komik ismi Russell Brand ismiyle evliydi. 2016-2015 yılları arasında da ünlü ve yakışıklı oyuncu Orlando Bloom ile beraberdi. Bu beraberliğin çok uzun bir kısmında ikili nişanlıydı ve bu ilişkiden şu an 5 yaşında olan kızı Daisy dünyaya geldi. Ve son olarak herkesi şaşırtan bir aşk hikayesine adım attı hem de Bloom'dan ayrılır ayrılmaz. Ayrılık açıklamasından kısa bir süre Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Kimden bahsettiğimizi Trudeau'nun ismini okur okumaz kesinlikle anladığınıza eminim.

Bu hafta Katy Perry, sayfamızın konuğu. 1984 doğumlu, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir servete sahip bir kadın var karşımızda. "Ünlüler dünyasına uzaktan bakılınca döneme damga vurmuş isimlerden biri mi?" diye sorsanız bana kalırsa cevap "Hayır"... "Seksi mi?" deseniz, "Bazen öyle, bazen neredeyse çocukların giyeceği kostümlerle sahnede olan, şarkıları da çoğu zaman çocuksu, kariyeri sırasında tam bir ağırlığa sahip olamamış ama bir yandan çok ödüllü ve koskoca stadyumları dolduran bir isim" diye cevap veririm herhalde. Dediğim gibi çok nadir kadın şöhret bu kadar tanımlanamaz olup, bu kadar erkek tarafından istenip, bu kadar servet sahibi olup, bu kadar ünlü-ünsüz arası bir noktada yer almıştır herhalde. Kliplerinde çoğu zaman uzaya ve bilinmeze gönderme yapan Perry de sanırım biraz bilinmez bir denklem bana kalırsa...



MÜCADELEDEN HİÇ BİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ

2008 yılında başarılı bir çıkış yakalamasını sağlayan single'lara kadar önünde ne kadar çok belirsiz zaman olduğunu bir düşünebilir misiniz tam şu an... Columbia şirketiyle anlaşması biten Perry'e beklenmedik bir yardım geliyor. Şirketin tanıtım çalışmalarını yürüten kişi şarkıcının demo'larını Virgin Records başkanına dinletiyor. Ve böylece aynı grup içinde yer alacak yeni oluşturulan Capitol Music Group şirketi, Perry'nin çığır açacak bir yıldız olacağı fikrine ikna oldu. Yani Perry o kadar yıllık çabalamanın ardından 2007 yılında ancak kendisine ve çalışmalarına inanan birileriyle bir araya gelebildi. Virgin ve Capitol şirketleri birleştirilir birleştirilmez de şarkıcı ve yapımcı Dr. Luke, One of the Boys albümü için çalışmaya başladı. Ve işte o albüm Perry'nin tüm hayatının değişmesini sağladı. Sonrasında Columbia Records ile anlaşma imzaladı ancak bu anlaşma da kısa süre içinde sonlandırıldı. Yani kısaca Perry 2008 yılına kadar. Perry ise hiç yılmadı. Çeşitli gruplarla sahneye çıktı. Arka arkaya farklı film müzik çalışma ekiplerine katıldı. Perry yılmadı ve şansı 2007 yılında dönmeye başladı. Perry'nin Columbia şirketiyle yaptığı anlaşmanın sonlandırıldığı tarihte yani.



BABASI PAPAZ

Katy Perry'nin babası din adamı, annesi ise ev hanımı. Dini müzikler dinleyerek büyüdü. Hatta müzik kariyerine de bu tarz müzikler yapmak üzere adım attı. Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra ilk stüdyo albümü Katy Hudson'ı 2001'de yayımladı. Ancak daha sonra din dışı müzikler yapabilmek için Los Angeles'a taşındı. Perry, pop rock tarzındaki ikinci albümü One of the Boys'a koyduğu I Kissed a Girl ve Hot n Cold single'ları sayesinde 2008'de ünlendi. Perry, dört Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere bugüne kadar birçok ödül ve adaylık elde etti. Forbes tarafından "Müzikte En Çok Kazanan Kadınlar" (2011-15) listesine dahil edildi. Verdiği röportajlarda ailesinin aksine 'katı bir biçimde dindar' olmadığını belirten Perry, "Tabii ki dua ederim özellikle de kendimi kontrol edebilmek için. Alçak gönüllü kalabilmek için her zaman dua ederim" diyor.





13'ÜNDE ŞARKI BESTELEMEYE BAŞLADI

Perry şarkı söylemeye ablası Angela'yı izleyerek ve onun kasetleriyle pratik yaparak başladığını söylüyor her zaman. Bir gün yine ailesinin yanında şarkı söylerken vokal dersleri alması gerektiğine karar verildi. Dokuz yaşında ses eğitimi almaya başladı. Dokuz yaşından 17 yaşına kadar kilisede şarkı söyledi. 13'üncü doğum gününde ailesi kendisine gitar hediye etti. Henüz o yaşlarda yazdığı şarkıları bestelemeye başladı. Ergenlik yıllarında paten kaymaya, kaykay sürmeye ve sörf yapmaya başladı. Ayrıca dans dersleri alarak swing, Lindy Hop ve jitterbug yapmayı öğrendi.





15 YAŞINDA LİSEYİ BIRAKTI

15 yaşındayken müzik alanında bir kariyer yakalayabilmek için liseyi bıraktı. Şarkı söyleyişi Nashville, Tennessee'deki rock sanatçıları Steve Thomas ve Jennifer Knapp'in dikkatini çekti. İkili söz yazma yeteneğini geliştirmesi için Perry'nin Nashville'e gelmesini sağladı. Perry, Nashville'de demolar kaydetmeye başladı ve şarkı yazıp gitar çalmayı öğrendi. Dediğimiz gibi Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra çıkış albümünü kaydederek Katy Hudson adıyla 6 Mart 2001'de yayımladı. O albüm yaklaşık 200 kopya sattı. Ve tam bir başarısızlık olduğu için kısa süre içinde şirket, albümle ilgili işlemleri durdurdu. Bu onu durdurmadı.