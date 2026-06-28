Tartışmalı beyaz atlı prens

Günlerdir hepimiz tek bir düğünü, aşk ilişkisini ve Dua Lipa'yı konuşuyoruz. Oysa bu 'büyülü' aşk ilişkisinin bir de diğer tarafı var: Callum Turner... Turner, günlerdir Dua Lipa ile olan düğünü kadar eski sevgilisinin kendisi hakkındaki açıklamalarıyla gündemde. Turner ile 2015-2019 yılları arasında beraber olan İngiliz oyuncu Vanessa Kirby, "Yaklaşık 1 milyon sosyal medya takipçim var. 4 milyon dolarlık bir de kişisel servetim. Herhalde onun için yeterli değildi. Benimle hiçbir kırmızı halı etkinliğinde yer almak istemedi. O kadar yıl boyunca gizli saklı yaşandı neredeyse bizim ilişkimiz. Sosyal medyada beni bir kez bile paylaşmadı. O kadar yıl hayatımdaydı ancak yol gibiydi. Şimdi onun romantik bir prens olduğunu söyleyenlere şaşkınlıkla bakıyorum" dedi. Ve bir anda o büyülü düğün de ve herkesin hayallerini süsleyen beyaz atlı prensten farksız tavırlarıyla genç kızların kalplerini çalan Callum'un da üzerinde şüphe bulutlarının uçuşmasına neden oldu.

MÜTEVAZI BİR SERVETİ VAR

Sosyal medyada 88 milyon takipçisi bulunan, lüks moda evlerini peşinde koşturan Dua Lipa tam anlamıyla bu dönemin en popüler isimlerinden biri. Ayrıca Dua Lipa'dan altı yaş büyük olan Turner, eşine göre de mütevazi bir servete sahip. Yaklaşık 10 milyon dolar kişisel serveti bulunan Turner, 120 milyon dolarlık Dua Lipa'nın yanında 'fakir' sayılabilecek durumda bunu da söylemek lazım. 2023'te başlayan ilişkilerinin ilk anından itibaren olabildiğince sosyal medyada yer almasını, magazin muhabirleri tarafından da görüntülenmesini istemiş Turner öte yandan.

Neredeyse ilk andan itibaren de hep kırmızı halıda beraber yer almalarını istemiş. Tahmin edersiniz ki bu durum da daha çok Turner'ın popülaritesinin artmasını sağlamış. İkisinin tanışma hikayesini de Turner'ın yaptığı, "Bir arkadaşımızın doğum günündeydik. Kitap okuyordu. Aynı kitabı okuyormuşuz. Hangi sayfada olduğunu sordum. İkimizin de birinci bölümü yeni bitirdiğini öğrendim. Ona 'Demek ki aynı yerdeyiz' dedim" açıklaması son dönemde en çok ti'ye alınan açıklamalardan biri olduğunu biliyorsunuz. Sonuç olarak iki farklı kadınla iki farklı yüzünü gösteren ve şu anda yeni James Bond olma ihtimali en yüksek oyunculardan biri bulunuyor. Haydi daha yakından bakalım bu tartışmalı İngiliz oyuncuya.

ÖĞRENCİ FİLMİYLE SEKTÖRE ADIM ATTI

Kariyerinin ilk dönemlerinde Next ve Reebok gibi markalar için modellik çalışmaları yapan Turner, ardından film ve dizi sektörüne adım attı. Oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimlerinden biri Think of England. Kısa bir öğrenci filmiyle adım attığı oyunculukta sayısız ödüle layık görülmüş bir isim.

İlk denemesinin ardından Zero ve Queen and Country gibi yapımlarda rol alarak ekran tecrübesini artırdı. Turner, özellikle dramatik karakterlerdeki performansıyla öne çıktı. Avrupa yapımı projelerde kendine güçlü bir yer edindi. The Capture dizisindeki Shaun Emery performansı, onun kariyerinde önemli dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu rolle En İyi Erkek Oyuncu dalında BAFTA Televizyon Ödülü adaylığı elde etti.

Bu süreç, Turner'ın uluslararası alanda daha geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Callum Turner kariyeri boyunca hem sinema hem de televizyon projelerinde farklı karakterlere hayat verdi.

Yer aldığı yapımlar, onun çok yönlü oyunculuk becerilerini ortaya koydu. Ama tabii ki biz onun daha çok Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald filmiyle tanıdık. Şu anda ismi yeni James Bond olma ihtimali en yüksek oyuncu olarak anılıyor. Hollywood Reporter dergisi ondan, "Callum, bir şekilde tüm gürültünün arasından sıyrılıp dikkat çekti.

İnsanlar ona bakıp 'Bu genç adamda bir şey var' diyor. Ondan, 'İşte bu adam, takip etmek ve dikkat etmek istediğim bir adam' diyerek bahsediyorlar" yorumu yaptı. 20'li yaşlarının başlarında oyunculuğa başladığından beri sektörde istikrarlı bir büyüme kaydeden Turner, mini dizi Masters of the Air'de Austin Butler ile birlikte başrol oynayıp popülaritesine popülarite kattı.

GEORGE CLOONEY DESTEKLİYOR

Turner, ticari başarısı büyük olan filmler kadar cesur bağımsız filmlerde de başrol oynadı. Gerçek bir film yıldızı olarak ortaya çıkmasıysa Gluck'un Easy A'de (Emma Stone) ve en son Anyone But You'da (Sydney Sweeney ve Glen Powell) ile başrolde yer aldığı filmlerle oldu. 40'lara doğru yaklaşırken kendisini bir oyuncu olarak daha net bir şekilde ortaya koymayı başarmış bir isim var karşımızda. George Clooney bile ondan "Umarım Callum bir sonraki Bond olur. Bence harika bir Bond olurdu. Uzun boylu, yakışıklı, çekici ve İngiliz, yani bu iş için mükemmel bir adam" diyerek bahsediyor. Bir yandan kariyerine odaklanırken bir yandan günler süren düğünlerle tüm medyanın ilgisini çekmeyi başaran, popülaritesine rağmen güzel bir aile kurmak için adım atan Callum Turner, gelecek birkaç ayını yer alacağı önemli projeler için ABD'de geçirecek. Aylarca Fransa'da kalan, Fransızca öğrenmeye çalışan, Dua Lipa için İngiltere ve onun ana vatanı Kosova'da bolca vakit geçiren, tam bir dünya vatandaşı olan Turner, tek kelimeyle örnek alınası zaman içinde ilerleyen ve genişleyen bir kariyer ve hayat öyküsüne sahip.

FUTBOLCU MANKEN OYUNCU

15 Şubat 1990'da Londra'da doğdu. Bir kova burcu. Biz onu oyuncu olarak tanısak da bir süre mankenlik yaptı. Hatta ondan önce okulu bırakmasına neden olan şey futbol tutkusuydu. Sonuç olarak tüm yollar onu oyunculuk kariyerine getirdi. Hero dergisine verdiği bir röportajda 'oyuncu, yazar, yönetmen' diyerek bahsetmeleri boşuna değil.

Kendisini belirli kalıpların içinde hapsetmek istemeyen 40'larına merdiven dayamış ve oyunculuk yapmayacağı noktada sektörden uzaklaşmadan deneyimini kullanmak isteyen bir isim Turner. Akıllı, farklı kalıplara girmekten de, yeni şeyler denemekten de korkmayan bir isim. Önüne gelen her fırsatı denemeye çalıştığını söyleyen Turner, bunun kendisini bir yandan korkuttuğunu bir yandan da çok heyecanlandırdığını söyleyen yaşama serüveninden keyif alan bir ünlü isim var karşınızda.

Güçlü bir anne tarafından yetiştirilen Turner, Chelsea'de bir malikanede büyüdü. Annesi kulüp organizatörlüğü yapan, bir yandan yarı profesyonel olarak futbolla ilgilenen Turner, bir yandan annesinin çevresindeki farklı karakterleri inceleyerek çocukluk dönemini geçirdi. Turner'a film aşkını aşılayan ve onun oyunculuk yolunda iddialı bir şekilde ilerlemesini sağlayan da annesi olmuş. Dediğimiz gibi profesyonel kariyerine futbolculuğun ardından modellik ile başlayan Turner, kısa süre içinde oyunculuğa geçiş yaparak hem televizyon hem de sinema projelerinde yer aldı.