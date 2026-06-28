Yeşil vatan için havada ve karada büyük nöbet

Dünya, iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yıkıcı şekilde hissediyor. Avrupa bölgesi son yılların en ağır sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Yükselen sıcaklıklar, orman yangınlarının yayılma hızı ve yıkıcı etkisi de artırıyor. Özellikle Akdeniz iklimi etkisinde yer alan ülkeler için yaz ayları artık sadece tatil sezonunu değil, yüksek risk dönemini de ifade ediyor.

İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'da geçmiş yıllarda yaşanan büyük yangınlar, aşırı sıcakların ve kuraklığın nasıl felaketlere yol açabileceğini ortaya koydu. Küresel ölçekte artan sıcaklıklar, orman ekosistemleri üzerindeki baskıyı büyütürken, ülkeler de yangınlarla mücadele kapasitesini güçlendirmek için yeni yatırımlar yapıyor. Türkiye de sıcak hava dalgalarının etkisinin hissedildiği ülkeler arasında yer alıyor.

YÜKSEK RİSK DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIK

Yazın artan sıcaklıklar ve düşen nem, ormanlık alanlarda risk seviyesini yükseltiyor. Bu nedenle yangınla mücadelede erken müdahale, teknolojik takip ve güçlü organizasyon her zamankinden büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da yüksek risk dönemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Hava filosundan kara ekiplerine, yapay zekâ destekli izleme sistemlerinden eğitimli personele kadar geniş bir kapasitenin sahada görev yapacağını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, çok özel bilgileri haberimiz için paylaştı.

4 BİN 796 YANGIN GÖLETİ İNŞAA EDİLDİ

2025 yılında 3 bin 224 orman yangını meydana gelmiş ve bu yangınlarda 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü. 2026 yılı içerisinde günümüze kadar herhangi bir büyük yangın meydana gelmedi. Ormanlarımızda meydana gelen yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla, ülkemizin dört bir yanında yangına hassas bölgelerde bugüne kadar 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti inşa edildi.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Orman yangınlarında hızlı ve etkili müdahale, yangının seyri açısından hayati önem taşımaktadır. Ancak ormanlık alanlarda meydana gelen yangınların tamamı su kaynaklarına yakın bölgelerde gerçekleşmemektedir. Bu durum, hava ve kara araçlarının su teminini bazı yerlerde oldukça zorlaştırmakta ve zaman zaman saatler sürebilmektedir. Bu da yangınla mücadelede gecikmelere neden oluyor. Bu noktada, ormanlarımızda stratejik noktalara inşa edilen yangın havuzları ve göletler büyük avantaj sağlıyor.

Özellikle helikopterler, su kaynaklarından hızlıca su alarak daha fazla sorti yapabilmekte, bu da müdahalenin etkinliğini artırmakta. Aynı şekilde arazözler de bu kaynakları kullanarak yangına müdahale sürecini hızlandırmaktadır.

YER GÜCÜ EN ÜST SEVİYEDE

2026 yılı arazöz, su ikmal aracı, su tanker toplam 1953 adet, ilk müdahale aracı 2 bin 766 adet ve diğerleri (dozer, greyder, ekskavatör, treyler) toplam 878 adet araç ve makine bulunmaktadır. Ayrıca her dönem ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda alımlar yapılarak makine parkımızdaki araç sayımız artırılmaktadır.

HAVA FİLOSU GÖZ DOLDURUYOR

2026 yılında orman yangınlarına havadan müdahale faaliyetleri kapsamında 119 adet helikopter, 28 adet uçak ve 14 adet İHA olmak üzere toplam 161 adet hava aracı hazır hale getirilmiş. 2025 yılında 146 adet hava aracından oluşan hava gücü kapasitesi 2026 yılında 161 adete çıkartılmış.

HASSAS BİR BÖLGEDEYİZ

İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre sorunu değil; aynı zamanda orman yangınları başta olmak üzere ekosistemleri, tarımı, su kaynaklarını ve kırsal yaşamı doğrudan etkileyen bir kriz haline geldi. Artan sıcaklıklar, azalan nem oranları ve şiddetli rüzgârlar, yangınların sıklığını ve yayılma hızını ciddi şekilde artırıyor. Bu tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu nedenle Türkiye, iklim değişikliğine uyumlu orman yönetimi anlayışıyla uzun vadeli bir strateji izlemektedir. Ülkemiz orman yangınlarına hassas bir coğrafyada yer almakta ve ülkemiz ormanlarının yarısından fazlası orman yangınlarına oldukça hassastır.

Özellikle Akdeniz ve Ege sahil şeridindeki ormanlarımız yılın her dönemi risk altındadır. Orman Genel Müdürlüğü bu bilinçle birlikte her an hazır bir şekilde olası bir orman yangınıyla mücadele etmek için görevinin başında.

YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı... Bu nedenle, yangın dönemi içinde ormanlık alanlara giriş yasağı getirilmektedir. Ormanlara giriş yasağı potansiyel yangın riskine göre valiliklerin kararıyla belirlenmektedir. Halihazırda yasaklanan illerimiz olmakla beraber önümüzdeki dönemde bu illerin sayısı artabilir.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VAR

Orman yangınlarında insan faktörü ne yazık ki en belirleyici neden olmaya devam ediyor. Kundaklama, ihmal, dikkatsizlik gibi durumlar yalnızca ormanlara değil, canlılara, köylülere, su kaynaklarına ve tüm ekosisteme zarar veriyor. Bu nedenle 2023 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle, orman yangınına sebep olanlara yönelik cezalar ciddi şekilde ağırlaştırıldı. Özellikle kasten yangın çıkaranlara müebbet hapis cezası, ihmalle yangın çıkaranlara ise yüksek para cezaları ve hapis cezaları getirilmiş durumda.

İNSANLAR DİKKAT ETMELİ

Bakanlık yetkilileri, orman yangınlarının yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu hatırımızdan çıkarmamamız gerektiğini söylüyor: "Vatandaşlarımızın yangınlara karşı duyarlı olmalarını, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamalarını, sönmemiş sigara izmaritlerini yol kenarları ve orman alanlarına atmamalarını, yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları orman alanlarına atmamalarını, anız yakmamaları, bahçe temizliğinden çıkan atıkların yakmadan imha etmelerini, özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarınızın köy yerleşim alanında evlerinin bitişiğinde açık alanda yangınlarda yanma potansiyeline sahip yanıcı malzeme bulundurmamalarını, orman teşkilatının yangınlara yönelik yapacağı uyarı ve ikazları titizlikle dikkate almalarını, gördükleri herhangi bir duman ve ateşi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini, yangın söndürmede görev alan personellere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yangınların büyük bir kısmı ne yazık ki insan eliyle çıkıyor. Tarlaları temizlemek için anız yakılması, ormanda bırakılan çöpler, yere atılan sigara izmaritleri ve kontrolsüz piknik ateşleri, her yıl büyük felaketlere neden oluyor. Vatandaşlarımızın, anız yakan birini gördükleri zaman 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri gerekmektedir."

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI

Ülke genelinde çok kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Öğrencilerden askerlere, çobanlardan vatandaşlara kadar 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. Tiyatrolar, eğitimler, kamu spotları ve "Orman Benim" gibi katılımcı kampanyalarla bireysel farkındalık artırılıyor.