Annem bana hiç seni seviyorum demedi

70 yaşına merdiven dayayan Hollywood yıldızı Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında geçen yıl kaybettiği annesiyle olan ilişkisini ve yaşadıklarını anlattı

Göz yaşları ve hıçkırıklar içinde annesinin zorlu geçen çocukluğunu ve bu nedenle kendisini asla tam olarak sevemediğini ifade eden ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"Öldüğünde benim evimdeydi. Benden özür dilemesini, benimle gurur duyduğunu söylemesini istedim ama olmayacağını biliyordum. Beni kıskanan bir annem vardı. Beni sevdiğini hiç söylemedi"



Hollywood yıldızlarının, sporcuların, şov dünyasının ünlü isimlerinin hayatlarına dair portreler çok uzun yıllardır yazıyorum. Onların başarı ve başarısızlık hikayelerinin, doğdukları evden yarattıkları dünyaların hepimize ilham vereceğini düşünüyorum. Belki yokluk, belki okul yıllarında yaşadıkları akran zorbalığı, belki parasızlık, belki kötü ilişkilere rağmen ayaklarının üzerlerinde güçlü bir şekilde durmaları ve zorlanmalarına ya da vazgeçmenin arifesine gelmelerine rağmen direnmeleri bence hepimiz için çok önemli birer ders içeriyor. Ancak tüm bu hikayeler arasında belki de beni en derinden etkileyeni Sharon Stone'un hikayesi oldu diyebilirim. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Anderson Cooper'ın sunduğu All There Is isimli podcast'e konuk oldu. Ve geçtiğimiz yıl 91 yaşında vefat eden annesiyle olan ilişkisini, annesinin hayatını ve annesinin kendi evinde nasıl son nefesini verdiğini göz yaşları içinde anlattı. Tüm psikoloji kitaplarında annenin mutlak sevgi ve onay olduğu anlatılır. Dünyayı sevmeyi de, sevilmeyi de, kendimizden memnun olmayı, kendimizi sevmeyi ve kabul etmeyi de annemizden öğreniriz biz. Ancak kendisi de yaralı olan bir annenin bu içgüdüsel doğal sevgiyi çocuğuna vermesi neredeyse imkansızdır. Aslına bakarsanız 68 yaşındaki Hollywood yıldızı o podcast'te tam olarak böyle yaralı bir anneyle yaşadıklarını dile getirdi.

BANA KARŞI HINÇLIYDI

"Annem sürekli benden hoşlanmıyormuş gibi davranırdı. Bu durumun annemin kendine yönelik nefretinden kaynaklandığını anlamam ancak bir süre travma terapisi görmemle mümkün olabildi. İnanılmaz korkunç bir çocukluk yaşamıştı. Şiddetli bir istismar gördüğü için 9 yaşında ailesinden alınmıştı. Başka bir aileye verilmiş ve onların temizlikçisi, çamaşırcısı, alışveriş görevlisi, aşçısı olmak zorunda kalmış. Bunların hepsini 9 yaşındayken yapmış. 4, 5 ve 6'ncı sınıfta üstün zekalılar programına alınmam, 15 yaşındayken üniversiteye kabul edilmem onda bir hınç yaratmıştı. Annemin hayal bile edemeyeceği normal çocukluğun da çok ötesinde bir çocukluk geçiriyordum. Öfkeliydi, kıskanıyordu ve üzgündü."



ÖZÜR DİLEMESİNİ ÇOK İSTEDİM

Annesini kaybettiği zaman, onunla en sonunda en azından bir ortak noktada buluşmuş olmayı dilediğini ifade eden yıldız, "Ölümünden önce benimle barışmaya çalışacağını umuyordum. Ama olmadı ve bu nedenle bu ölüm belki de daha zordu benim için. Onun 'Seninle gurur duyuyorum' demesini isterdim. Hiç 'Seni seviyorum' demedi. Onun bana 'Özür dilerim. Benim için önemlisin' demesini istiyordum. Ve bunları duyamayacak olmak yıkıcıydı. Annemin bunu yapmayacağı gerçeğiyle barışmak zorunda kaldım" dedi.



HUZUR İÇİNDE GÖZLERİNİ YUMSUN DİYE ODASINA GİRMEDİM

Ölümü öncesindeki süreçte annesine kendisinin baktığını anlatan Stone sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir noktada onu artık bırakmak zorunda olduğumu anladım. Öldüğü gün ölmek istemiyordu. Ölmemek için, hayatta kalabilmek için uğraşıyordu. Ben de sürekli odasına girip bakıyordum. Bir noktada bunu yapmamam gerektiğini, onun huzur içinde ölebilmesi için onu yalnız bırakmam gerektiğini anladım. Odaya girmemi söyleyenlere rağmen tekrar odaya girmedim. Onu son bir kez daha görmedim. Huzur içinde ölebilmesi için onu serbest bırakmak zorundaydım. İnsanın en kötü davrandığı kişi bazen en bağlı olduğu kişi oluyor. Aslında o kişi sürekli öfkesini size yönelterek, kendisini güvende hissediyor." Stone annesinin yaşadığı acılı çocukluğu da kendi evinde kaldığı dönemde öğrendiğini ifade etti. "Arada anne ve babasıyla yaşadıklarını anlatıyordu. Ölmekten çok korkmasının nedeni anne ve babasını gittiği yerde görecek olmasıydı. Anne babasının orada olacağından endişeleniyordu. Bu yüzden ona yalan söylemek zorunda kaldım. Babasının hapiste, annesinin ise akıl hastanesinde olduğunu ve orada olmayacaklarını söyledim. Bunu söylediğimde onun daha rahatlamış olduğunu hatırlıyorum" dedi.

60 MİLYON DOLARLIK SERVET, ÜÇ ÇOCUK

90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biriydi Sharon Stone. Yer aldığı ikonik filmlerde canlandırdığı kadın karakterler hafızalara kazındı. Şimdi 70 yaşına merdiven dayamış olan Stone'un yaklaşık 60 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor. İki kez evlenen her iki evliliği de uzun süren Stone, yaşadığı biyolojik problemler nedeniyle doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamadı. Ancak üç çocuk evlat edindi. Stone'un; Roan (26), Laird (21) ve Quinn (20) isimli üç oğlu bulunuyor.