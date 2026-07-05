Gizli cemiyet kurup İsrail için dünyayı gözetliyorlar

Global şirketlerin CEO'larının kirli bir yüzü daha ortaya çıktı. Bu firmaların ortak özelliği "günlük işlerinizi kolaylaştıracak" sloganını kullanmak. Bu yaklaşımla hayatımızın her alanına girdiler. Böylece tüm bilgilerimize sızdılar. Arkalarında ABD ve İsrail devleti var. Nitekim dijital dünyada elde ettikleri tüm bilgileri de CIA ve Mossad ile paylaşıyorlar. Bunu da aslında gizlemiyorlar. Hatta İsrail'e hizmet etmekle övünüyorlar. Örneğin bu isimlerden birisi Alex Karp. "Ben İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO'yum" diyor. İşte Palantir şirketinin sahipleri olan Alex Karp ile ortağı Peter Thiel'in kurduğu ve Dialog ismini verdikleri gizli bir oluşumu deşifre edildi.

YENİ BİLDERBERG GRUBU

Dialog oluşumu 2006'dan beri var ama geçtiğimiz günlerde gizli gizli toplandıkları basına yansıdı. Detayları İsviçreli hacktivist Maia Arson Crimew ortaya çıkardı ve sızıntılar WIRED dergisinde yayınlandı. Söz konusu toplantıya dünyanın dört bir yanından bakanlar, CEO'lar, iş insanları, medya patronları gibi isimler katıldı. Bu nedenle Dialog isimli gizli oluşum, "yeni Bilderberg" olarak anılmaya başlandı. 1950'lerden bu yana gizlice siyaset, iş dünyası ile medyaya yön verdiği düşünülen ve İsrail destekçisi olan Bilderberg Toplantılarının artık günümüzde teknoloji versiyonu Dialog oldu diyebiliriz.

AMAÇLARI TAM OLARAK NE?

Misyonlarını "Batı'nın teknolojik üstünlüğünü güçlendirmek, rakiplere karşı caydırıcılık sağlamak ve ABD ile müttefiklerini zenginleştirmek" olarak tanımlıyorlar. Batı'dan kasıtları aslında İsrail ve onu desteklemek zorunda bırakılan ülkeler... Yani aslında tıpkı geçmişte nükleer silaha sadece belirli ülkelerin sahip olmasına izin verildiği gibi günümüzde de yapay zeka merkezli teknolojik üstünlüğün ellerinde olması gerektiğini savunuyorlar.

KİMLER YOK Kİ...

Dialog'un son toplantısında en az 222 kişinin olduğu düşünülüyor. ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi kökenli damadı Jared Kushner, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'li Senatör Ted Cruz, YouTube CEO'su Neal Mohan, Xbox Başkanı Sarah Bond, OpenAI Başkanı Greg Brockman... İddialara göre konuşulan konular arasında "Nükleer silahlar, nükleer enerjinin dönüşü, Üçüncü Dünya Savaşı'nda yol almak" gibi konular var.



1897'DEKİ ZİHNİYET DEVREDE

Alex Karp ve Peter Thiel'in amaçlarını şu şekil özetlemek mümkün: Tıpkı geçmişte İsrail ordusunun inşası için toplanan Siyonist kongreleri gibi günümüzde de dijital bir egemenlik hedefliyorlar. 1897'de Basel'de toplanan ilk Yahudi kongresi, dağınık haldeki Yahudileri devlet kurma planına dönüştürmüştü. Benzer şekilde istihbarat ve veri analitiği üzerine yoğunlaşan Palantir şirketi de İsrail'i korumak hedefine odaklanıyor. Meşhur Tapınak Şövalyeleri'nin günümüz versiyonu yani Teknoloji Şövalyeleri...

HER HAREKETİMİZ KAYIT ALTINDA

Palantir firmasının geliştirdiği yazılım ve donanımlar, ABD ve İsrail orduları, bankalar, hastaneler ve daha birçok kurum tarafından kullanılıyor. Yapay zeka algoritması sayesinde hükümet ve şirketlerin topladığı verileri tek havuzda analiz ediyor. Bu şekilde adreslerimiz, telefon numaralarımız hatta sosyal medya hareketlerimizi görebiliyorlar. Hemen şunu hatırlayalım İsrail ordusunun Filistinlileri, Whatsapp yazışmaları üzerinden yerlerini tespit ettikleri ortaya çıkmıştı. Palantir şirketini ABD istihbaratının (CIA) girişim kolu olan In-Q-Tel tarafından finanse edildiği de biliniyor.

YAPAY ZEKA ÖLÜM SAÇIYOR

İsrail'in yanı sıra ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) de sınır dışı etme operasyonlarında Palantir'i kullanıyor. Şirketin CEO'su ve Peter Thiel'dan sonraki en aktif ismi olan Alex Karp bu durumu şöyle özetliyor: "Yazılımlarımız haberdar olduğum her muharebede kullanılıyor." Karp gayet açık bir şekilde savaş yanlısı tutumunu sergilemekten çekinmiyor ve sistemin sivil ölümlerine yol açtığı eleştirilerine şu yanıtı veriyor: "Yazılımlarımız çoğunlukla teröristleri öldürüyor evet bu doğru" ifadelerine de yer veriyor. İşte asıl soru burada aslında İsrail ve ABD'nin karşısındaki herkesi "terörist" olarak etiketliyorlar.

BEYAZLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNAN APARTHEID HAYRANI

Peter Thiel gibi isimler eşitsizliğin doğal olduğuna inanıyor. Devletin ırk- ırkçılığa müdahale etmesini kesinlikle çılığa istemiyor. Tıpkı beyazların üstünlü- üstünlüğünü savunan Apartheid dönemi-ğünü döneminin Güney Afrika'sındaki gibi. nin Stanford'da hukuk ve felsefe okuyan Thiel'in, sınıf arkadaş- arkadaşlarına Apartheid'in "işe yaradığını" larına ve "ekonomik açıdan sağlam" olduğunu söylediğini iddia edenler oldu. Üniversite yıllarında tanıştığı David Sacks'la birlikte yazdığı "The Diversity Myth" kitabında ırkçılığın artık gerçek bir sorun olmadığını, çok kültürlülü- kültürlülüğün Batı'yı tehdit ettiğini savundu. ğün Nitekim şöyle açıklıyorlar: "Amerika tarihinde neredeyse hiç gerçek ırkçı yok". Bu arada Peter Thiel de tıpkı Elon Musk gibi çocukluğunu Apartheid rejimi al-altındaki Güney Afrika'da geçirdi.

İSRAİL'E TEKNOLOJİK KALKAN OLUŞTURUYORLAR

Bloomberg'in haberine göre İsrail, Palantir'in yazılımını 2014'te kullanmaya başladı. Gazze Şeridi'nde farklı bir boyut kazanan soykırımla 2023'teki ortaklık önemli ölçüde büyüdü. O dönemde Karp, "İsrail'i elimizden gelen her şekilde destekliyoruz. Bundan gurur duyuyorum" demişti. Diğer ortak Thiel, akademisyenlerin ve aktivistlerin İsrail'in askeri yapay zeka haritalarını eleştirmesine karşı çıkarak adeta bir kalkan oluşturuyor: "Detayları tartışarak tuzağa düşmem. Orta Doğu, Cambridge'deki akademisyenler tarafından yönetilemez. Ben İsrail'in kararına saygı duyup uyuyorum" dedi.

NETANYAHU SOSYAL MEDYAYI İŞARET ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıllardır yaptığı uluslararası konuşmalarda İsrail'i bir yapay zeka ve siber teknoloji gücü olarak pazarlıyordu. Netanyahu'nun "Geleceğin savaşlarını algoritmalar kazanacak" ve "Telefonlarınızı takip ediyoruz" diyerek çizdiği Tekno-Siyonist söylem, bugün Ortadoğu'da sivilleri hedef alan birer ölüm makinesine dönüştü. Netanyahu ayrıca açık bir şekilde "Bir sonraki savaşımız sosyal ağlarda olacak" demişti...

JEFFREY EPSTEIN BAĞLANTILARI VAR

İsviçreli hacktivist Maia Arson Crimew'in ortaya çıkardığı gizli Dialog belgelerinde son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Jeffrey Epstein de var. Yahudi kökenli ABD'li milyarder ve çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'in da dosyalarında da Diyalog cemiyetiyle ilgili ifadeler bulunuyor. Epstein kurduğu gizli ağ ile milyarder iş insanlarından akademiye ve siyasilerden sinema dünyasına kadar geniş bir hat oluşturmuştu.