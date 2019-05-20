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'ta 'aile boyu' pideleri!

'ta ramazanla birlikte fırıncılar talep üzerine 2 kilo 700 gram hamurdan 10 kişilik yapmaya başladı. Kalabalık ailelerin ilgi gösterdiği pideler 10 liradan satılıyor.

DHA Ramazan Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 10:03
Muş'ta 'aile boyu' ramazan pideleri!

Muş'ta Zafer Mahallesi'ndeki bir fırında sipariş üzerine 2,4 ve 8'li pidelerin yanında 10'lu pideler de yapılıyor. 'Aile boyu' pide olarak nitelendirilen 10'lu pide ekmek 10 liradan satılıyor.



Pideleri taş fırınlarda 20 dakikada pişirdiklerini söyleyen fırıncı Sabri Kızılsoy, "Bu devası ekmekleri sipariş üzerine yapıyoruz. Bölgemizde kalabalık aile ve davetler çok olduğu için 10'lu ekmeklere ilgi fazla. Ekmeğin tanesini 1 liradan sattığımız için bu 10'lu ekmekten de 10 lira alıyoruz. Bu ekmekler öğlenden sonra çıkarıyoruz. Ekmeklerin tadı da güzel oluyor" diye konuştu.



Ramazan ayında 20 ekmek aldığını söyleyen Sabahattin Evren ise "11 nüfusuz. Her gün 20 ekmek alıyordum. Bunları taşımak da zor oluyordu. 10'lu ekmekleri görünce her akşam iki tane alıp eve gidiyorum" dedi.

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Muş'ta 'aile boyu' ramazan pideleri!
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