Kilis tava nasıl yapılır? En güzel Kilis tava tarifi...

Özellikle bu Ramazan ayında Kilis tava en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis'te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor.

Kilis Tava tarifi - Kilis tava nasıl yapılır?

Kilis Tava için gerekli malzemeler

1 adet sivri yeşil biber

1 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet domates

Yarım kilo kadar kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığından az karabiber

2 adet patates(tabanına döşemek için)

KİLİS TAVA TARİFİ - KİLİS TAVA YAPILIŞI

Kıymayı derin bir tasa alalım.

Sarımsağı rendeleyip veya minik minik doğrayıp üzerine ilave edelim.

Domatesi biberleri ve soğanı rondodan geçirip karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.

Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı güzelce yoğuralım.

Kıymalı harcı bir Kenara alıp patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım

Ve sonra patatesleri alta dizip üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verip domates biber ile süsleyip üzerini de folyo ile güzelce kapatıp 200 derece ısıtılmış fırında bir müddet kapalı olarak pişirin.

Daha sonra folyoyu çıkarıp kızartın, kontrollü bir şekilde pişirelim, afiyet olsun

Kilisli Kasapçı İzzet Canözer, Ramazan'da işlerde artış yaşandığını ifade ederek "Kilis tavası Kilis'e özgü bir yemektir. Kilis tavası koyun etinden yapılır, eti kendi yanında olması lazım içerisinde kullanılan malzemenin yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda kuru soğan çekiyoruz. Baharat olarak, tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bu malzemeler zırhla çekildikten sonra tepside, patates veya patlıcan üzerine yaydıktan sonra, süsleme olarak da domates. Biber, soğan koyup sonra taş fırına gönderiyoruz. Ramazanda yoğun bir talep var. Yabancı şehirler ile ülkelerden gelenlerde Kilis Tavasını çok beğeniyorlar" diye konuştu.





FIRINLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.