Bugün iftara ne pişirsem diyenler için Ramazan'ın 6. gün iftar menüsü 18 Nisan 2021

İftarda ne yemek yapsam diye düşünenler için bu iftar menüsü örneği, tüm gününüzü kurtaracak. İftar yemeğinde sevdiklerinizle bir araya gelmenin hazzını yaşarken aynı zamanda çorbadan tatlıya kadar muhteşem menüyü dakikalar içinde hazırlamanızı sağlayacak o iftar menüsü...

6. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖRNEĞİ

ŞEHRİYE ÇORBASI

MALZEMELER:

1 çay bardağı arpa ya da tel şehriye

5-6 su bardağı sıcak su

1 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvıyağı

Tuz

Pul biber

1 adet biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tencerenize sıvı yağınızı ekleyin. Üzerine doğranmış biber ve rendelenmiş domatesi ilave edin. Karıştırdıktan sonra salçayı ekleyin.

Suyu, tuzu, pul biberini de ekleyerek karıştırın. Daha sonra kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave edin ve karıştırın.

Altı kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırmayı unutmayın.

KİBRİT PATATES KIZARTMASI

MALZEMELER:

750 gr patates

1,5 su bardağı zeytinyağı

6 dal biberiye (küçük parçalara ayrılmış)

YAPILIŞI:

Zeytinyağını bir tencereye koyun. (Yaklaşık 4 parmak kadar yüksekliğinde) Orta ateşte ısıtın. Yağın fazla kızgın olmamasına dikkate edin.

Yağ ısınırken, patates kesici veya bıçakla patatesleri çok ince, kibrit çöpü büyüklüğünde, dilimler şeklinde kesin. Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.

Patatesleri ve biberiyeyi birlikte, patatesler altın rengine dönüşene kadar 2 veya 4 dakika kızartın. Tencereden alın ve kağıt havlu koyduğunuz bir tepside, yağını süzdürün. Sıcakken tuz ve biberini ekleyin. Hemen servis yapın.

KARIŞIK PİZZA TARİFİ

MALZEMELER:

Hazır pizza hamuru (Fırından alabilirsiniz)

Sucuk

Sosis

Zeytin

Mısır

Kaşar

Mantar

Yeşil Biber

Pizza Sosu İçin

1 yemek kaşığı salça

1 kâseden az ılık su

1 tutam kekik

1 tutam tuz

YAPILIŞI:

Öncelikle fırın tepsimize yağlı fırın kâğıdını koyun. Üzerine hamurunuzu yerleştirin.

Daha sonra üzeri için yapmış olduğunuz salçalı sosu hamurun her yerine yaydırın.

Ardından sırasıyla malzemelerinizi (kaşar hariç) küçük parçalar haline hamurun üzerine yerleştirin.

180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Pişmeye kısa bir süre kala pizzanızı fırından çıkarıp rendelemiş olduğunuz kaşar peyniri ekleyip tekrar fırına verin.

2-3 dakika bekledikten sonra pizza tarifi yardımı ile pizzanı hazır olacaktır.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

5 adet orta boy havuç

5 çorba kaşığı yoğurt

Bir avuç ceviz



3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

2 diş sarımsak

YAPILIŞI:

Bir tava içerisine eklediğimiz yağımızı orta ateşte ısınması için ocağa koyuyoruz. Daha sonra rendenin büyük tarafı ile rendelediğimiz havuçları ısınan yağımızın içerisine ekleyip havuçlarımızı kavurmaya başlıyoruz.

Havuç taratorunuzun lezzetli olması için en önemli husus, havuçlarımızın ocakta çok fazla kavrulmasına izin vermemektir. Bu sebeple havuçların orta ateşte dört beş dakika kavrulması yeterli olacaktır. Eğer daha fazla kavurursanız çok fazla kavrulan havuçlar içerisindeki tüm lezzetli su kaybolacağı için; yemek lezzetli olmayacağı gibi içindeki tüm vitamin ve minerallerini de kaybedecektir.

Havuçlarımız kavrulduktan sonra soğuması için bekleyeceğiz. Daha sonra soğuyan havuçlarımızı derin bir kaba alıp üzerine yoğurdumuzu, isteğe bağlı olarak mayonezimizi, ezdiğimiz sarımsakları ve cevizlerimizi , yeterli miktarda tuzumuzu ekleyip iyice karıştıracağız. Bu şekilde dolapta yarım saat beklettiğimiz havuç tarator yemek için hazır!

VANİLYALI MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

Hindistan cevizi

1 litre süt

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun, kaynamaya yakın şeker ve vanilyayı ilave ettikten sonra göz göz olunca margarini koyup iyice karıştırın.

Biraz soğuk dan sonra ister kalıba isterseniz de bardağa koyup buzlukta bir saat kadar bekletip çıkardıktan sonra dilim dilim kesip hindistan cevizine bulayıp buzdolabında iki üç saat sonra servis yapabilirsiniz.