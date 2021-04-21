Ramazan ayı 9. gün iftar menüsü! İftarda ne pişirsem diyenler için leziz bir menü

İftarda hem besleyici hem de doyurucu bir sofra için gerekli tüm alternatifleri bulabileceğiniz bu menüde, büyük bir ziyafet çekebilirsiniz. Üstelik uzun süre tok kalabileceğiniz bu menü sayesinde tüm gün kendinizi rahat ve enerjik hissedebilirsiniz. İftar'da ne pişirsem diyenler için kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu listeyi sizler için derledik.

RAMAZAN'IN 9. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

TAVUK ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

2 parça tavukgöğsü

6-7 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy havuç

1 paket krema

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

Sıvı yağ

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI



Tavuk etini 6 bardak su ile birlikte düdüklü tencerede haşlayın.

Pişen tavuk etlerini küçük küçük doğrayın.

Geniş bir kaba yumurtayı ve kremayı alıp çırpmaya başlayın.

Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Havucu da ekleyin ve kavurun.

Haşlanmış tavuk suyunu unu kavurduğunuz tencereye alın ve çırpmaya başlayın.

Krema ve yumurta karışımını tencereye yavaşça ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Kaynamaya başlayan çorbaya karabiber, haşlanmış nohut ve tavuk etlerini tencereye ekleyin.

Son olarak limon suyu ve tuzu ekleyip pişmeye bırakın.

Çorba kıvamı katı olduysa üzerine kaynar su ekleyebilirsiniz.

Dinlenen tavuk çorbasını servis edebilirsiniz.

Tavuk çorbası tarifi hazır, afiyet olsun…

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ



MALZEMELER:

500 gram ciğer

1 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 litre ayçiçeği yağı (kızartmak için)

YAPILIŞI

Ciğeri alırken zarının temizlenmiş olmasına dikkat edin, eğer zarı varsa mutlaka temizleyin.

Ciğerinizi fazla küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın ve bir süzgece alarak kanının süzülmesini sağlayın. Ciğeri yıkamayın, eğer yıkarsanız lezzetini büyük ölçüde kaybedecektir.

Ciğerin kanı süzülürken 2 adet orta boy patatesi küp küp doğrayın ve bir kenara alın.

Süzülmüş olan ciğeri derin kâseye alın. 1 su bardağı unu ve 1 çay kaşığı karbonatı ekleyip iyice karıştın ve tüm ciğerlerin una bulanmasını sağlayın.

Kuru bir süzgece una buladığınız ciğerleri alın ve birkaç sallayarak fazla undan arındırın.

Uygun bir tencereye kızartma yağını alın ve kızdırın.

Öncelikle doğramış olduğunuz patatesleri kızartın. (ciğeri de aynı yağda kızartabilirsiniz.) Patatesler altın rengi olana kadar kızartın. Uygun bir tabağa patatesleri alın ve damak tadınıza göre sıcakken tuzunu atın.

Hazırlamış olduğunuz ciğerleri kızartın. Kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kızartın.

Kızarmış olan ciğerleri uygun bir kaba alıp, sıcakken, üzerine 1çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon,2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kekiği ilave edip karıştırın.

1 adet soğanı ve yarım demet maydanozu doğrayın ve ayrı bir tabağa alın. 1 çay kaşığı sumak ve tuz ekleyerek karıştırın.

Kızarmış olan patatesleri, ciğerleri ve sumaklı soğanı servis yapacağınız kapta karışıtırın.

BARBUNYA TARİFİ

MALZEMELER:

2 su bardağı barbunya

1 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı zeytinyağı

2 patates

1 soğan

1 silme yemek kaşığı domates salçası

1 silme yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker



YAPILIŞI:

Geniş bir tencereye zeytinyağını ve salçaları alın.

İnce dilimler ile doğranmış soğan ve küp küp doğranmış patatesi barbunyadan önce tencereye ekleyip malzemeleri karıştırın.

Barbunya ve ince kıyılmış sarımsağı tencereye ekleyin.

Barbunyayı güzelce kavurduktan sonra üzerine şeker ekleyin ve iyice kavurun.

Son olarak suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişmeye bırakın.

Suyunu çeken barbunyanız servise hazır.

PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin.

Pirinçleri yıkayın ve süzün. Yağları pilav tenceresine alın.

Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın.

Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin.

Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın.

Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin.

Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KALBURABASTI TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı süt

100 gram tereyağı

4 su bardağı un

3 yemek kaşığı irmik

1,5 yemek kaşığı yoğurt

250 gram dövülmüş ceviz

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu



Şerbet için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım limon

YAPILIŞI

Kalburabastı tarifine başlarken önce şerbetinizi hazırlayın. Su ile şekerinizi bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra yarım limonunuzu içine sıkın. Kaynadıktan sonra şerbeti ocağınızdan alın ve bir kenarda bekletin.

Lezzetli bir tatlı için kıvamı tutturmak oldukça önemli. Tereyağı, süt, yoğurt, sıvıyağ ve irmiğinizi bir kaba boşaltın. Un ile kabartma tozunu da ekleyerek yoğurun. Hamur iyice yoğrulduktan sonra kıvama gelecektir, kıvama geldikten sonra küçük bezeler halinde hamuru alın, elinizde kapattıktan sonra şekil verip fırına atın. (İçine ceviz de koyabilirsiniz.)

Burada önemli olan nokta tatlının pişirilmeden önce fırının sıcak olmasıdır. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar kalburabastılarınızı pişirin. Kalburabastılar piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine şerbeti dökün. Ortalama 1.5 saat bekledikten sonra muhteşem kalburabastı tatlısı hazır olacak.