Ramazan ayı 12. günü iftar menüsü | Bugün ne pişirsem diyenler için nefis ve pratik iftar menüsü…

SIKMA TARHANA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

4-5 adet Maraş tarhanası

Yeteri kadar ılık su

1 su bardağı nohut

Tuz

Üzeri için;

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı nane



YAPILIŞI

Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerini geçecek kadar su ile birlikte tencereye alın ve yumuşamaya kadar haşlayıp süzün.

Tarhanayı geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyerek ıslatın. Islanmış tarhananın üzerine nohut ve 5 su bardağı kaynar su ekleyin.

Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Üzeri için tereyağını ayrı bir tavada eritip nane ve pul biberi yakın. Çorba üzerine gezdirerek servis yapın.