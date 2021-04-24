Ramazan ayı 12. günü iftar menüsü | Bugün ne pişirsem diyenler için nefis ve pratik iftar menüsü…

En sağlıklı ve doyurucu enfes menüleri arayanlar başlangıcı çorba ile yaparken tatlı ile menüyü bitirmek istiyor. İftarda ne pişirsem diye düşünenlerin sayısı artmaya başladı. Oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı iftar sofralarında özellikle hafif ve sağlıklı yemekler tercih ediliyor. 'Bugün iftarda ne pişirsem' diyenler için bu leziz tarifler kurtarıcınız olacak. İşte kolay iftar yemekleri arayanlar için Ramazan ayının 12.günü iftar menüsü…
SIKMA TARHANA ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
Üzeri için;
YAPILIŞI
Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerini geçecek kadar su ile birlikte tencereye alın ve yumuşamaya kadar haşlayıp süzün.
Tarhanayı geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyerek ıslatın. Islanmış tarhananın üzerine nohut ve 5 su bardağı kaynar su ekleyin.
Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Üzeri için tereyağını ayrı bir tavada eritip nane ve pul biberi yakın. Çorba üzerine gezdirerek servis yapın.
KAĞIT KEBABI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Eti bir tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan, soğanları temizleyin. Havuç ve patatesleri soyup küp doğrayın.
Et suyunu çekince, üzerine sıvı yağ, soğan, havuç patates ve bezelye ilave edip sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Tuz, karabiber pul biber ve kekik ekleyip bir-iki dakika daha pişirip ocaktan alın.
Yağlı pişirm kağıdından 30x30cm ebadında dört parça kesin. Orta kısımlarına eti paylaştırın. Kağıtların iki kenarını etin üzerine kapatıp dikdörtgen haline getirin. Yan kısımlarını kendi üzerine bir-iki kez kıvırarak, kare yapın Katlanmış kısımları aşağıda kalacak şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerini suyla hafifçe ıslatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirip servis yapın.
PIRASA TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI:
İlk olarak pırasalar küçük bir şekilde kesilip iyice yıkanır. Havuçlar da yıkandıktan sonra ince halka şekilde doğranır. Bu işlemleri yaparken tencereye sıvı yağ konur ve yağ ısındıktan sonra salça konup kavrulur.
Rendelenmiş domates ve havuçlar çevrilir. Yıkanmış pırasalar eklenerek kavurmaya devam edilir. Daha sonrasında pencere kapatılır ve pırasaların suyunu salması beklenir. En son tuz ve ayıklanmış pirinç eklenir ve pişmesi beklenir. Pırasalar pişerken su az gelirse su ekleyebilirsiniz.
Yemek hazır hale geldikten sonra dilerseniz limon ile servis edebilirsiniz.
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Önce pirinci bir kasede (sudaki beyaz renk kaybolana kadar) bir kaç kez yıkayın. Tereyağını tencereye alarak hafif kızdıktan sonra şehriyeleri ekleyin. Şehriyeleri rengi biraz koyulaştıktan sonra ise pirinçleri tencereye ekleyin. Aşağı yukarı 5 dakika kadar pirinçleri kavurun. Bu işlemi yaparken pirincin dibinin tutmaması için pirinç pilavını sık sık karıştırmanız gerekiyor.
Ardından 3 su bardağı soğuk suyu ve tavuk suyunu ya da bulyonu ekleyip karıştırın. İsteğe göre de 2 ya da 3 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı da tencereye ekleyerek hepsini karıştırıp tencerenizin kapağını kapatın. Karışımınız kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak pişmeye bırakın. Yaklaşık olarak 10-15 dakikada pirinç pilavınız pişecektir.
Bunu anlamak için tencerenin kapağını sık açıp kapatmayın. Pişmeye yakın, hafif çıtırtılar gelecek ve bu pilavınızın suyunu çektiğini ve piştiğini gösterir.
Pilavınızı tahta kaşıkla bir kez karıştırıp bırakın ve kapağını yendiden kapatın. Eğer bir miktar sulu kaldığını düşünüyorsanız pirinç pilavının üzerine bir kağıt havlı sererek de kapağını kapatabilirsiniz. Pilavınız biraz dinlendikten sonra servise hazır olacaktır.
SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun. Kaynamaya yakın şeker ve vanilyayı ilave ettikten sonra göz göz olunca margarini koyup iyice karıştırın.
Biraz soğuk dan sonra ister kalıba isterseniz de bardağa koyup buzlukta bir saat kadar bekletip çıkardıktan sonra dilim dilim kesip hindistan cevizine bulayıp buzdolabında iki üç saat sonra servis yapabilirsiniz.