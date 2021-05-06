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Giriş Tarihi: 6.5.2021 09:06 Son Güncelleme: 6.5.2021 09:07

'ın 24. günü örnek menüsü! '?'

Ramazan'ın 24. günü örnek iftar menüsü! 'Bugün ne pişirsem?'

'ın 24. günü örnek menüsü ile hem hafif hem lezzetli bir sofra hazırlayacaksınız. ? diye düşünenler için pratik ve leziz seçenekleri biraraya getirdik. İftarda tercih edeceğini besleyici lezzetler sayesinde kan şekerinizin hızlı yükselmesinin önüne geçeceksiniz. İşte Ramazan'ın 14. günü ...

İftara ne pişirsem? diye düşünenler için üç leziz tarif hazırladık. Yeşil mercimeğin besleyici gücü, tavuklu pilavın lezzeti ve Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaç tarifi ile işte Ramazan'ın 24. günü iftar tarifleri...

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

  • 2 su bardağı yeşil mercimek
  • 2 adet soğan
  • 4 dişi sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1su bardağı domates rendesi
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayın. Suda 10 dakika kadar kaynatın. Suyunu süzün. Tencerede soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine domates ve salçayı da ilave edin, 2 dakika daha karıştırın. Üzerine mercimeği ve mercimeğin üstüne 3 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kısık ateşte piştiğini kontrol edin. Ilık ve üzerine bol pul biber ile servis edebilirsiniz.

TAVUKLU PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kase pirinç
  • 1 çay bardağı tel şehriye
  • 2 kase sıcak su
  • 3 adet tavuk budu
  • Yeterince sıvı yağ
  • Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Tavuklarımızı derin bir tencerede haşlamaya bırakıyoruz. İyice haşlandıktan sonra didikliyoruz. Pilav tenceresine sıvı yağı alarak içerisine tel sehriyemizi ekleyip kavuruyoruz. Suda yıkadığımız pirinçleri de ekleyip kavuruyoruz. Üzerine sıcak suyu ve didiklediğimiz tavuk etlerini de ekliyoruz. Tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilav pişdikten sonra derin bir kaseye pilavı koyup servis tabağına ters çeviriyoruz. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz

Üzeri için:

  • Ceviz veya toz fıstık

YAPILIŞI

  1. Süt ve şekeri tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın.
  2. Kaynayan sütün ılıması için bekletin. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye dizin.
  3. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
  4. Tatlıyı 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis ederken üzerine ceviz serpin.

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Ramazan'ın 24. günü örnek iftar menüsü! 'Bugün ne pişirsem?'
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