Ramazan'ın 24. günü örnek iftar menüsü! 'Bugün ne pişirsem?'

İftara ne pişirsem? diye düşünenler için üç leziz tarif hazırladık. Yeşil mercimeğin besleyici gücü, tavuklu pilavın lezzeti ve Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaç tarifi ile işte Ramazan'ın 24. günü iftar tarifleri...

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

2 su bardağı yeşil mercimek

2 adet soğan

4 dişi sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1su bardağı domates rendesi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayın. Suda 10 dakika kadar kaynatın. Suyunu süzün. Tencerede soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine domates ve salçayı da ilave edin, 2 dakika daha karıştırın. Üzerine mercimeği ve mercimeğin üstüne 3 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kısık ateşte piştiğini kontrol edin. Ilık ve üzerine bol pul biber ile servis edebilirsiniz.

TAVUKLU PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

1 kase pirinç

1 çay bardağı tel şehriye

2 kase sıcak su

3 adet tavuk budu

Yeterince sıvı yağ

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Tavuklarımızı derin bir tencerede haşlamaya bırakıyoruz. İyice haşlandıktan sonra didikliyoruz. Pilav tenceresine sıvı yağı alarak içerisine tel sehriyemizi ekleyip kavuruyoruz. Suda yıkadığımız pirinçleri de ekleyip kavuruyoruz. Üzerine sıcak suyu ve didiklediğimiz tavuk etlerini de ekliyoruz. Tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilav pişdikten sonra derin bir kaseye pilavı koyup servis tabağına ters çeviriyoruz. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ TARİFİ



MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

Üzeri için:

Ceviz veya toz fıstık

YAPILIŞI