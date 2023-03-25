‘Yâ Şehr-i Ramazan’ hat sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta açıldı

"KÜLTÜR VE SANATI GELİŞMEMİŞ BİR MİLLETİN MEDENİYETİ OLMAZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şunları söyledi:

"Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Bu ayı; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluştur diye müjdeliyor sevgili peygamberimiz. Rabbim bu müjdeye ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Bu güzel ayın ilk başlangıç gününde, anlamlı ne yapılırdı diye bir soru sorulsa herhalde İslam medeniyetinin kalbi hükmünde olan bizim kelamların en güzeli diye ifade ettiğimiz sözlerin en güzeli, yüce Rabbimizin sözlerini, Efendimizin öğütlerini içeren, rehberlik eden altın değerindeki öğütlerin en güzel şekliyle ve güzel insanlar tarafından bir sanata dönüştürülmesinin sergisini açmak olurdu diye düşünüyorum. O yüzden bugün burada bu sergide bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Kültür ve sanatı gelişmemiş bir milletin medeniyeti olmaz. Biz çok büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizi medeniyet yapan inandığımız değerleri, söylediğimiz sözlerin ete kemiğe bürünmüş, sanata dönülmüş olmasıdır. Dolayısıyla hat olsun diğer güzel sanatlar olsun bizim medeniyetimizin en güzel nişaneleridir."

'Yâ Şehr-i Ramazan' Hat Sergisi' pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.