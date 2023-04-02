Mısırlı Hristiyan çift, yaptıkları "ramazan fenerleri"yle beğeni topluyor

Bölgede ramazan ayına özel hazırlanan "fanusları" yapan İbram Neşat ve eşi Mirna Munir, sattıkları ürünlere gösterilen ilgiden ve Müslümanların kendilerine yönelik tutumundan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.
AA muhabirine konuşan Neşat, mübarek ayın manevi havasına değinerek, "Mısır'da ramazan ayının çok güzel bir havası oluyor. Ramazan ayı bizim için de çok önemli. Müslüman komşularımız, dostlarımız ve akrabalarımız, bu işi yaptığımız için bizi tebrik ediyor ve her türlü desteği de veriyorlar." dedi.
Hazırladıkları fenerlerin ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü aktaran Neşat, "Burada, Müslümanlar yaptığımız işten çok memnun ve bunu ilk kez duyanlar da mutluluğunu gizleyemiyor. Bizi teşvik edip, yardım teklifinde bulunan Müslüman dostlarımız da oluyor. Bundan dolayı işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.
Çocukluk dönemindeki ramazan anılarını anlatan Neşat, "Ramazan ayı ve fenerleriyle çok güzel çocukluk anılarımız var. Biz de aynı ramazan havasını yaşıyorduk. Bu mesleğe atılmamızın ana sebebinin ramazan fenerlerine olan ilgimiz ve çocukluk anılarımız olduğunu söyleyebilirim. Hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"RAMAZAN SADECE MÜSLÜMANLAR İÇİN DEĞİL, HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR AY"
Ramazan fenerlerinin ilgi gördüğünü ve Müslümanlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Mirna Munir de "Ramazan ayı sadece Müslümanlar için değil, hepimiz için önemli bir ay" dedi.
Gayrimüslim olarak, ramazan feneri üretimi konusunda hiç tereddüt etmediklerini ve olumsuz bir tepkiyle de karşılaşmadıklarını vurgulayan Munir, şunları söyledi:
"Biz Mısırlı Kıpti (Hristiyan) bir aile olarak ramazan feneri yapmaya karar verdiğimizde arkadaşlarımız, ailemiz, akrabalarımız ve komşularımız bu kararımızı memnuniyetle karşıladı. Sokakta halktan çok güzel, olumlu tepkiler aldık. Açıkçası bu işe devam etmemizi sağlayan en büyük etken de bu olumlu tepkiler oldu."
"ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE İFTAR VEYA SAHUR YAPIYORUM"
Çocukluğunda ramazan ayında yayınlanan bazı çizgi filmleri ve iftar saatinde sokakta meydana gelen sessizlik gibi bu mübarek aya ilişkin anılarını anımsatan Munir, "Çocukluğumdan kalan ramazan ayı hatıralarının yanı sıra günümüzde de arkadaşlarımla birlikte iftar veya sahur yapıyorum. Özellikle sahur benim için çok ayrı bir yere sahip. Çünkü arkadaşlarımla gece geç saatlerde bir araya gelip, muhabbet ederek sahur yapmayı çok seviyorum." dedi.
Her yıl ramazan ayını heyecanla beklediğini belirten Munir, şöyle devam etti:
"Müslüman kardeşlerime şunu söylemek istiyorum: Ben ramazanda çok mutlu oluyorum ve her yıl ramazan ayının bir an önce gelmesini bekliyorum. Ramazanda arkadaşlarımla bir araya gelmeyi çok seviyorum. Ramazanda yapılan yemeklerin ayrı bir tadı olduğunu hissediyorum, çok da beğeniyorum. Ramazan ayı, hayır ayıdır. Hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum."
Bölge sakinleri de Hristiyan komşularının yaptıkları "ramazan fenerleri"nin beğenildiğini ve ilgi gördüğünü anlattı.