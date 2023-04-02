Mısırlı Hristiyan çift, yaptıkları "ramazan fenerleri"yle beğeni topluyor

Hazırladıkları fenerlerin ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü aktaran Neşat, "Burada, Müslümanlar yaptığımız işten çok memnun ve bunu ilk kez duyanlar da mutluluğunu gizleyemiyor. Bizi teşvik edip, yardım teklifinde bulunan Müslüman dostlarımız da oluyor. Bundan dolayı işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

Çocukluk dönemindeki ramazan anılarını anlatan Neşat, "Ramazan ayı ve fenerleriyle çok güzel çocukluk anılarımız var. Biz de aynı ramazan havasını yaşıyorduk. Bu mesleğe atılmamızın ana sebebinin ramazan fenerlerine olan ilgimiz ve çocukluk anılarımız olduğunu söyleyebilirim. Hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.