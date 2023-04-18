Kudüs’te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa’daki iftar sofraları

Ramazanda Aksa'da bulunmak için uzak coğrafyalardan Kudüs'ü ziyaret edenlerin yanı sıra "48 Arapları" diye tanımlanan İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de farklı şehirlerden otobüslerle mukaddes şehre geliyor.

Kudüslüler, iftara dakikalar kala yer sofralarını kurmak için ellerinde yiyecek poşetleri ve nevale sepetleriyle Aksa'ya akın ederken, Harem-i Şerif'te görev yapan çok sayıda gönüllü genç de iftar hazırlığı olmayan Müslümanlara su ve erzak dağıtımı yapıyor.

Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nin içi ve çevresi toplu iftarlar için ayrılırken, kutsal mabedin avlu ve bahçeleri ise Filistinli ailelerin ve yabancı misafirlerin iftar sofralarıyla dolup taşıyor.