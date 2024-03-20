Demir eksikliği yaşayanlar dikkat! Ramazan’da takviyelerinizi almak için ideal zaman...

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Harika Uğurtay, demir eksikliği ve oruç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kansızlığı kanın yeterli ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmaması durumu olarak tanımlayan Uzm. Dr. Uğurtay, "Bu durumun başlıca nedeni demir eksikliğidir. Kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşır" diye konuştu. Demir eksikliğinde görülen belirtileri dile getiren Uzm. Dr. Uğurtay, "Yeterli miktarda demir olmadığında, bu oksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin de yetersiz olur ve bunun sonucunda halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Ayrıca saç dökülmesi, tırnaklarda güçsüzlük ve şekil değişiklikleri, dil ve dudakta bozulmalar gibi belirtiler de görülebilir. Kişide demir eksikliği anemisi varsa, besleyici olmayan maddeleri (toprak, kömür, buz vb.) tüketme isteği de ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN SEBEPLERİ"

Demir eksikliği anemisinin farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Harika Uğurtay, "Bunlar arasında demir alımının yetersiz olması (vejetaryen veya vegan bir beslenme, yetersiz demir içeren bir diyet),ihtiyacın artması (gebelik), emilim bozuklukları (çölyak hastalığı, mide-bağırsak operasyonları) sayılabilir. Kayıplar (yoğun adet kanamaları, hemoroid kanaması, kansere bağlı kan kayıpları, sık kan bağışı gibi) ve çeşitli kan hastalıklarına bağlı kan yıkımı da neden olabilir" dedi. Bireyin şikâyetleri olmasa bile en az altı ayda bir kan testi yaptırmasını öneren Uzm. Dr. Uğurtay, "Özellikle 50 yaşından sonra erkeklerde ve menopozdaki kadınlarda demir eksikliği anemisi tespit edilirse, kanser taraması yapılması önemlidir" açıklamasında bulundu.

"KABIZLIK SORUNU OLAN KİŞİLER POSALI BESİNLERE ÖNCELİK VERMELİ"

Ramazan döneminde sıvı açığının iftar ve sahur arasında tamamlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Uğurtay, "Dengeli bir beslenme hedeflenmeli ve özellikle kabızlık sorunu olan kişiler posalı besinlere öncelik vermelidir. Demir takviyesi gerekiyorsa, ilaç sahurdan en az yarım saat sonra veya iftardan 2-3 saat sonra alınmalıdır" dedi.