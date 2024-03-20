Ramazan’da ağız kokusuna çözüm!

Ramazan ayında oruç tutanların başlıca sorunlarından birinin ağız kokusu ve bu durumun gerek sağlık gerekse de sosyal hayatta çıkardığı zorluklar olduğunu belirten Dt. Çağatay Yazıcı, dil temizliği ve ağız bakımı hakkında bilgilendirdi.



Ağız kokusunun birçok sebebi olabileceğini dile getiren Dt. Yazıcı, "Tüketilen gıdalar, diş fırçalama sıklığı, kalitesi ve diş ipi kullanımı gibi basit gözüken durumlar ağız kokusu oluşumunda büyük rol oynar. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir nokta da dil temizliğidir. Dilimizin yüzeyinde biriken gıda artıkları, ağız kokusu oluşumunda büyük ölçüde etkiye sahiptir. Bu nedenle iftardan sonra ve sahurdan sonra mutlaka en az 3 dakika sürecek şekilde diş fırçalamak ardından diş ipi kullanmak ve son olarak da dil kazıyıcılar yardımıyla elinizde yoksa diş fırçasıyla dilin yüzeyini temizlemek ağız kokusu sorununuzu büyük oranda azaltacaktır" diye konuştu.



Yanlış ve eksik ağız bakımının diş çürüğüne sebep olabileceğini belirten Dt. Çağatay Yazıcı, "Şu an içinde bulunduğumuz ramazan ayında günde 16 saat kadar oruçlu olduğumuz için aslında ağzımızın en önemli koruyucu parçalarından biri olan tükürükten belli oranda mahrum kalıyoruz. Gün içinde sıvı alamadığımız için ağzımızdaki tükürüğün miktarı ve kalitesi azalıyor. Bu durum ağız florasının bozulmasına ve diş çürüklerine kapı araladığından özellikle bu ayda ağız ve diş sağlığının önemi iki kat artıyor. Bunların önüne geçebilmek için iftar ve sahur arasındaki vakitte bol sıvı tüketmeliyiz. Ramazan ayında ağız bakımımıza ne kadar çok dikkat edersek, olabilecek sağlık problemlerinin ve ağız kokusunun da o derece önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.