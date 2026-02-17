İftarı böyle açan mide sorunları yaşamıyor! Basit yöntem paylaşıldı

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle uzmanlar sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Ramazan ayıyla birlikte oruç tutarken öğün sayısının azalsa da yemek çeşitliliğinin hiç olmadığı kadar arttığını söyleyen Diyetisyen Emine Ayvaz; "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde 2 ana öğünü tamamlamak gerekir. 1. Ana öğün sahurdur. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu göz ardı edilmemelidir. Eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahurda hafif bir kahvaltı yahut protein içeriği yüksek bir çorba ve salata kombinasyonu uygun olacaktır" dedi.





"İFTARDA SAKİN VE SİNDİREREK YEMEK YENİLMELİ"

Ramazan ayında yapılan en büyük hatalarından birisinin de iftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarı olduğunu belirten Ayvaz; " İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Tokluk hormonu yemekten 15-20 dk sonra salgılanmaya başlar. Eğer yemeğimizi çok hızlı tüketirsek tokluk hissine ulaşana kadar ihtiyacımızın çok daha fazlası besin tüketmiş oluruz. Ayrıca midede rahatsızlık oluşturmaması adına yemeğe 1 kepçe çorba ile başladıktan 10 dakika sonra az yağlı ızgara, haşlama, fırında ya da buğulama olarak hazırlanmış yemekler ile devam edilmelidir. Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine, birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmeniz önerilir. Ağır, şerbetli tatlılar yerine ekşimsi meyveler ve bol tarçınlı az şekerli sütlü tatlılar daha uygun olur" diye konuştu.





"İFTARDAN SONRA HER YARIM SAATTE BİR BİRER BARDAK SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Ramazanda bağırsak hareketlerinin yavaşlaması neticesinde kabızlık görülebileceğini bunun için de iftardan bir saat sonra yarım saatlik yürüyüşler, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler ve ara öğünlerde taze meyve, ceviz, fındık, badem gibi çiğ kuru yemişler tercih edilmesinin sindirime yardımcı olacağını belirten Diyetisyen Emine Ayvaz, "Günde ortalama en az 2-2,5 litre su içmeye ve susama hissi duymasanız bile iftardan sonra her yarım saatte bir birer bardak su içmeye özen gösteriniz. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de ayran, sade soda, rezene ve kekik gibi sindirime yardımcı bitki çayları tercih edebilirsiniz. Yemekle fazla tuz tüketmek susuzluğun daha fazla hissedilmesine neden olur. Bu nedenle özellikle sahurda olmak üzere oruç boyunca tuzlu yiyeceklerden uzak durarak tuz tüketimine dikkat etmenizde fayda vardır. Ek olarak; kronik rahatsızlığı olup düzenli ilaç kullanması gereken hastalar oruç tutmak için mutlaka hekimine danışmalı ve bir diyetisyen takibinde oruç tutmalıdır" şeklinde konuştu.