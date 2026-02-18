Gebelikte oruç tutmak güvenli mi? Uzmanlardan net açıklama

Hamilelik, bebeğin anne karnındaki gelişimine bağlı olarak özellikle protein ve enerji olmak üzere sıvı, vitamin ve mineral gereksinimlerinin arttığı özel bir dönemdir. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Mehmet Veysel Arın, bu süreçte uzun süre aç ve susuz kalınmasının hem anne sağlığını hem de bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Gebelikte oruç tutmak bireysel bir tercihtir; ancak karar verilmeden önce gebeliğin haftası, eşlik eden hastalıklar ve olası riskler değerlendirilmelidir. Mutlaka gebeliği takip eden hekimin görüşü alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

'YETERSİZ BESLENME ANNE ADAYININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATABİLİR'

Op. Dr. Arın açıklamalarına şöyle devam etti:

"İkinci üç aylık dönem olan hamileliğin 4-6 ayları bir önceki döneme göre daha güvenli aylardır. Ancak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi bir sistemik hastalık veya erken doğum tehdidi bulunması halinde hamilelerde oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük veya erken doğum riski yaratabilir. Hamileliğin son üç ayı ise bebeğin hızlı kilo aldığı ve anne adayının doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde hamilelerde kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak için dengeli ve düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir; anne adayında hipoglisemi atakları veya gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi, hipertansiyon, bebekte yetersiz kilo alımı, bebeğin suyunda azalma gibi birçok komplikasyonlara yol açma riski taşır. Yetersiz sıvı alımı enfeksiyonlara yatkınlık, sindirim bozuklukları ve erken doğuma sebep olabilir."

ORUÇ TUTMAK İSTEYEN ANNE ADAYLARINA ÖNERİLER

Hamilelikle kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, karaciğer, mide veya bağırsak hastalığı gibi sistemik hastalığı olanların ve devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin hekimleri tarafından oruç tutmaması tavsiye edilir. Hamileliğinde oruç tutmak isteyenlerin de mutlaka doktoruna danışması ve risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri son derece önemlidir diye belirten Op. Dr. Arın; gebelerin oruç tutmaları halinde dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde sıralayarak uyarılarda bulundu:

"Mutlaka sahura kalkılmalı; sahurda dengeli, hafif ve bol proteinli besinler tercih edilmelidir.

"İftar 2-3 öğüne bölünmeli, iftar ve sahur arasında 2-3 litre sıvı alınmalıdır.

"Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, fazla tuz kullanımından kaçınılmalıdır.

"Aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu yiyecekleri almak yerine yerine glisemik indeksi düşük makarna, kepekli ekmek, tahıllar, fasulye ve tuzsuz kuru yemişler tercih edilmelidir.

"Çok şekerli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmeli.

"Mevsimine uygun taze meyve ve sebzeler tüketilmelidir.

"Ramazan süresince gebelik kontrolleri ihmal edilmemeli, doktorun önerdiği vitamin ve mineral destekleri alınmaya devam edilmelidir.

"Gün içinde çok hareketsiz kalınmamalı ve bebek hareketleri takip edilmelidir."