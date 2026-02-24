Orucunuzu böyle açıyorsanız dikkat! Sindirim sistemini zorluyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:33

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından iftar sofralarında yapılan beslenme hataları, sindirim problemleri ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol açabiliyor. Uzmanlar, orucun ağır ve hızlı tüketilen yemeklerle açılmasının mideyi zorladığını belirterek, iftara hafif bir başlangıç yapılması, kısa bir ara verilmesi ve ana yemeğe kontrollü şekilde geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İHA
Diyetisyen Rümeysa Yayan Çakır, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve fazla yemek yemek sindirim problemlerine ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabileceğini vurgulayarak, "Bu yüzden orucunuzu hafif bir başlangıçla açın, kısa bir ara verin ve ana yemeğe kontrollü geçin. Tatlı konusuna gelirsek; Ramazan'da en sık yapılan hata her gün şerbetli tatlı tüketmektir. Tatlıyı haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü ya da meyveli alternatifleri tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım olur. Porsiyon kontrolü de çok önemli; küçük bir porsiyon yeterlidir. Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" dedi.

