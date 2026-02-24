Reflü hastaları dikkat! Ramazan’da yapılan bu hata şikayetleri artırıyor

Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, Ramazan ayında reflü hastalarının beslenme düzenine daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti. Reflünün, mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu oluştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Yolcu, "Reflü, mide yanması, ağıza acı su gelmesi, kronik öksürük ve yutma güçlüğü gibi şikâyetlere yol açabilir" diye konuştu.





"SAHUR VE İFTAR DÜZENİNE DİKKAT"

Sahurda hızlı yemek yemenin ve hemen ardından uyumanın reflü şikâyetlerini artırabileceğini belirten Uzm. Dr. Yolcu, "Sahur sonrası bir süre dik pozisyonda istirahat edilmelidir. İftarda ise tüm günün açlığıyla mideyi bir anda aşırı doldurmamak gerekir. İftarda yemek yavaş tüketilmeli ve ağır–yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır" ifadelerine yer verdi.





HANGİ BESİNLERDEN KAÇINILMALI

Uzm. Dr. Yolcu, oruç tutan reflü hastalarının uzak durmaları gereken besinleri şöyle sıraladı:

"Yağlı ve kızartılmış yiyecekler. Acılı ve baharatlı gıdalar. Soğan, sarımsak, domates ve salça. Çikolata, kahve ve kafeinli içecekler. Gazlı ve asitli içecekler."



Uzm. Dr. Yolcu, ciddi reflü, aktif ülser ya da önemli mide-bağırsak hastalığı bulunan kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerektiğini hatırlatarak sözlerini tamamladı.