Susuzluğu böyle gidermeye çalışıyorsanız dikkat! Böbreklerinize zarar veriyor

Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:31

Ramazan ayında uzun saatler süren susuzluğun ardından iftar sonrası tüketilen bazı içecekler, farkında olmadan böbrek sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlara göre su yerine tercih edilen asitli içecekler, şekerli meyve suları ve aşırı çay-kahve tüketimi vücudun sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi böbrek taşı oluşma riskini de artırıyor.

DHA
Ramazan ayında uzun saatler süren susuzluğu iftar sonrasında yanlış içeceklerle gidermeye çalışmak, böbrek sağlığına zarar veriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, "Ramazan ayında uzun saatler süren susuzluğu iftar sonrasında yanlış içeceklerle gidermeye çalışmak, böbrek sağlığına zarar veriyor. 'Çok sıvı alıyorum' düşüncesiyle su yerine tüketilen asitli içecekler, şekerli meyve suları ve aşırı çay-kahve, vücudun ihtiyaç duyduğu nemi sağlamadığı gibi böbrek taşı oluşumuna da davetiye çıkarıyor" dedi.

'ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER SUYUN YERİNE GEÇMEZ'

Daha önce böbrek taşı ameliyatı geçirenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve daha önce taş düşüren hastaların risk grubunda olduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, "Böbrek taşı öyküsü bulunan kişiler özellikle dikkatli olmalı. İftar ile sahur arasında en az 2–2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Suyun zamana yayılarak içilmesi ramazanda büyük bir öneme sahip. Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmiyor. İşlenmiş, tuzlu ve aşırı proteinli gıdalardan da kaçınılması gerekiyor" dedi.

'LAZER ENERJİSİYLE TAŞ KIRMA İŞLEMLERİ'

Aktif taş hastalığı bulunan ya da yakın zamanda taş ameliyatı geçiren kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Ersöz, "Bulantı ve kusmayla başlayan yan ağrısı, idrarda kanama ve ateş gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ve ardından bir üroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların çoğunda küçük taşlar kendiliğinden düşebiliyor. Ancak 4 milimetreden büyük ve düşmeyen taşlarda müdahale gerekebiliyor. Bu tür durumlarda genellikle endoskopik yöntemleri tercih ediyoruz. İdrar kanalından doğal yollarla ulaşılarak lazer enerjisiyle taş kırma işlemleri uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

