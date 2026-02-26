Ramazan’ın görünmez dengesi: Sadece iki kural huzurunuzu değiştirebilir!

"HERKESE SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖNERİYORUZ"

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin her dönem önemli olduğunu ifade eden Coşar, "Herkes için geçerli genel diyetler tabii ki yok. Kişilerin bu konuda kendilerini öncelikle değerlendirmeleri, hangi gıdaları yediklerinde şikayetleri artıyorsa o gıdalardan normal zamanda olduğu gibi ramazanda da uzak durmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Coşar, herkese sağlıklı beslenmeyi önerdiklerinin altını çizerek, "Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da mutlaka iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanın ilk günlerinin bir adaptasyon süreci olduğuna dikkati çeken Coşar, şunları kaydetti:

"Mide, bağırsak şikayeti olmamasına rağmen ramazandaki yemek yeme düzeninin değişmesine bağlı ortaya çıkan şikayetler olabiliyor. İlk birkaç gün bu daha fazla hissedilir. Ramazanın sonlarına doğru adaptasyon sağlanacaktır."