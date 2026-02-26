Sahuru atlayan diyabet hastaları risk altında

'KARAR MUTLAKA HEKİMLE BİRLİKTE VERİLMELİ'

Diyabet hastalarının mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Alihan Oral, "İlaç saatleri ve dozları Ramazan düzenine göre yeniden planlanabilir. Ancak bu düzenleme mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Bilinçli ve kontrollü hareket edildiğinde riskler azaltılabilir" diye konuştu.

Ramazan ayında sağlık sorunları yaşamamak için bireysel risk değerlendirmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Oral, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların hekim görüşü almadan oruç kararı vermemesi gerektiğini söyledi.