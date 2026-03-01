Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ramazan Haberleri Böbrek taşı olanlar dikkat! İftar ile sahur arasında bu hatayı sakın yapmayın
Giriş Tarihi: 1.03.2026 10:12

Böbrek taşı olanlar dikkat! İftar ile sahur arasında bu hatayı sakın yapmayın

Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca kişi için beslenme ve sıvı tüketimi büyük önem taşıyor. Özellikle böbrek taşı sorunu yaşayanlar için iftar ile sahur arasındaki süreç hayati bir denge gerektiriyor. Uzmanlar, gün boyu susuz kalmanın ardından yapılan en büyük hatanın suyu yetersiz ya da düzensiz tüketmek olduğunu vurguluyor. Bu basit gibi görünen hata, böbreklerde yük artışına ve idrar yoğunluğunun yükselmesine yol açarak taş oluşum riskini artırabiliyor.

İHA
Böbrek taşı olanlar dikkat! İftar ile sahur arasında bu hatayı sakın yapmayın
  • ABONE OL

Bilimsel araştırmaların bireylerde oruç tutmanın böbrek fonksiyonlarında kalıcı bir hasar oluşmayacağını kanıtladığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Şahan, "Vücudumuz, gün boyunca susuz kalmaya karşı fizyolojik olarak uyum sağlar. Ancak iftar ile sahur arasında yeterli miktarda sıvı alınması çok önemlidir. Yetersiz sıvı tüketimi, böbreklerde yük artışına ve idrar yoğunluğunda yükselmeye sebep olabilir" dedi.


Doç. Dr. Şahan, "Böbrek taşı hastalarının iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca çay ve kahve tüketimini sınırlandırmalı, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıdırlar. Suyu aralıklı içmek ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamak önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.


Özellikle evre 3 ve üzeri kronik böbrek hastaları, tek böbreği olanlar, böbrek nakli hastaları ve kontrolsüz diyabet veya hipertansiyon hastaları oruç tutmadan önce mutlaka nefroloji veya üroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şahan, "Oruç böbreği dinlendirmez veya ekstra toksin temizlemez. Ayrıca sahurda tek seferde aşırı su içmek yerine, iftar ve sahur arasında suyu zamana yayarak içmek gerekir. Ramazan ayı, sağlık ve bilinçli yaşam için güzel bir fırsattır. Böbrek sağlığınızı korumak için yeterli sıvı alımına dikkat edin ve sağlık sorunlarınızı ihmal etmeyin" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Böbrek taşı olanlar dikkat! İftar ile sahur arasında bu hatayı sakın yapmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz