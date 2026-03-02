Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.03.2026 10:50

Sahurda çay ve kahve tüketimine dikkat! Vücudu susuz bırakabiliyor

Sahurda tüketilen bazı içecekler gün içinde susuzluk hissini artırarak oruç sürecini zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, özellikle çay ve kahvenin fazla tüketilmesinin vücuttan sıvı kaybını hızlandırabileceğine dikkat çekerek, gün boyu enerjik ve tok kalabilmek için sahurda dengeli beslenmenin ve sıvı alımının doğru planlanmasının önemine vurgu yapıyor.

İHA
Diyetisyen Merve Tekin, sahurda doğru besin seçimleri yapmanın, gün boyu enerjik kalınmasını sağladığını ifade ederek, "Özellikle basit karbonhidratlardan yani beyaz ekmek, tatlılar ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir. Çünkü bu tür besinler hızlıca kana karışır, ancak kan şekerini hızlı yükseltir ve ani düşmesine sebep olur, bu da sizi erken açlık ve yorgunluk hissiyle karşı karşıya bırakır. Ayrıca, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da sağlığınız için önemlidir. Aşırı tuz, su kaybına neden olur ve iftar saati gelene kadar dehidrasyona yol açabilir. Bununla birlikte sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvede vücudunuzdan su hamlesine sebep olur. Bu nedenle çay ve kahve tüketimlerinizi de sınırlandırmanız oldukça önemlidir" dedi.

