Uzmanı sağlıklı oruç için dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti!



SAHUR ÖĞÜNÜ METABOLİZMA İÇİN KRİTİK

Sahur öğününün atlanmasının metabolizmayı olumsuz etkilediğini belirten Diyet Uzmanı Arabalı, "Sahuru sadece su içerek geçiştirmek metabolizmayı yavaşlatır ve gün içinde halsizliğe neden olabilir. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları tercih edilmeli. Bunun yanında tam tahıllar, yulaf, ceviz, badem ve bol yeşillik içeren dengeli bir tabak oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Ramazan ayında en sık yapılan hatalardan birinin yetersiz su tüketimi olduğunu belirten Arabalı, "Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimi hedeflenmelidir. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Aşırı kafein tüketimi vücuttan sıvı kaybını artırabilir" uyarısında bulundu.

İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ SİNDİRİMİ DESTEKLER

Ramazan'da hafif fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirten Arabalı, "İftar sonrası yaklaşık 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüş hem sindirimi kolaylaştırır hem de kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur" dedi.



BAZI HASTALIK GRUPLARI DİKKATLİ OLMALI

Arabalı diyabet, hipertansiyon, gebelik ve emzirme dönemindeki bireylerin oruç konusunda mutlaka hekim kontrolünde karar vermeleri gerektiğini belirterek, "Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme planı oluşturulduğunda hem metabolizma korunabilir hem de daha dengeli bir oruç süreci geçirilebilir" diye konuştu.