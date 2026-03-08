Adım adım en kolay ramazan pidesi tarifi! İftar sofralarının yıldızı olacak...

ŞİFA (ÜZERİ) İÇİN:

1 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı ılık su

1 adet yumurta sarısı

Üzerine: Susam ve çörek otu

HAZIRLANIŞ

Hamuru Yoğurma: Geniş bir kaba ılık su, maya ve şekeri alıp karıştırın. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek tuzu ilave edin. Hamur oldukça yumuşak ve elinize hafif yapışan bir kıvamda olmalı. Hamuru en az 10 dakika güzelce yoğurun.

Mayalandırma: Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın ve oda sıcaklığında yaklaşık 45-60 dakika, hacmi iki katına çıkana kadar dinlendirin.

Şekil Verme: Mayalanan hamuru unladığınız tezgaha alın ve havasını söndürmeden iki bezeye ayırın. Tepsiye galeta unu veya mısır unu serperek bezeleri koyun. Elinizi hafifçe yağlayarak veya unlayarak hamuru oval/yuvarlak şekilde açın. Tepsi mayası için 15-20 dakika daha bekletin.

Tırnak Atma: Un, su ve yumurta sarısını bir kasede çırpın. Bu karışımı elinizle hamurun her yerine sürün. Ardından parmak uçlarınızla önce kenarlara, sonra orta kısma kare veya baklava dilimi şeklinde iyice bastırarak derin izler bırakın.

Pişirme: Üzerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 230°C fırında (alt-üst ayar), üzerleri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

İpucu: Fırının içine ısıya dayanıklı küçük bir kapla su koyarsanız, oluşan buhar pidenizin dışının daha parlak ve yumuşak olmasını sağlar.