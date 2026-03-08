Ramazan sofralarının yıldızı: Ustasından güllaç yapmanın püf noktaları

Ramazan ayının ortalarına yaklaşırken iftarın vazgeçilmezlerinden olan güllaç büyük ilgi görüyor. Kayseri'de 25 yıllıdır yaş pasta ustalığı yapan Ramazan Duran, güllaç yapımının püf noktalarını anlattı. Güllacın ham maddesinin mısır nişastası olduğuna değinen Duran, yapım aşamasında dökülen sütün ılık olması gerektiğinin altını çizdi. 10-15 dakika dinlendirildikten sonra afiyetle tüketileceğini söyleyen usta Duran," Güllaç Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısıdır. Bu tatlının ham maddesi mısır nişastasıdır. Süt ne sıcak olacak ne de soğuk olacak, oda sıcaklığında olacak. Önce tepsimizin altını ıslatıyoruz. Güllaçlarımızı tek tek ıslatıp tepsimize diziyoruz. İsteğe bağlı içeresine ceviz, Antep Fıstığı gibi malzemelerimizi koyduktan sonra üstüne tekrar katlarımızı ekliyoruz. Güllacın üstüne sütünü döküp dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra kesip servise sunuyoruz. Dilimlenmesi için 10-15 dakika dinlenmesi gereklidir. Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaç, vatandaşlarımıza afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

